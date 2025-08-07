NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, ADATBANK, 2025–2026

Nem történt változás az előző évadokhoz képest a női kézilabda Bajnokok Ligája lebonyolításában: a 2025–2026-os kiírásban is két nyolcas csoportban küzd meg egymással a résztvevő 16 klub. A csoportok első két-két helyezettje automatikusan bejut a legjobb nyolc közé, a 3–6. helyezettek rájátszáskört vívnak a negyeddöntőbe jutásért, míg a 7–8. helyezettek számára véget ér a sorozat.
A rájátszáskört 2026. március 21-én és 29-én, a negyeddöntőt 2026. április 18-án és 26-án rendezik, míg a négyes döntőnek ezúttal is a budapesti MVM Dome ad otthont 2026. június 6-án és 7-én.
A női kézilabda Bajnokok Ligájában három magyar klub szerepel , hiszen a címvédő Győri Audi ETO KCi Audi ETO KCi Audi ETO KC mellett az FTC-Rail Cargo Hungaria-Rail Cargo Hungaria és a DVSC-Schaeffler Schaeffler is érdekelt a sorozatban.
A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTBEOSZTÁSA
A-CSOPORT: Storhamar (norvég), Metz (francia), Győri Audi ETO KC, Borussia Dortmund (német), Esbjerg (dán), Gloria Bistrita (román), Buducsnoszt (montenegrói), DVSC Schaeffler
B-CSOPORT: Sola (norvég), Odense (dán), CSM Bucuresti (román), Brest (francia), FTC-Rail Cargo Hungaria, Podravka (horvát), Krim Ljubljana (szlovén), Ikast (dán)
A NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA CSOPORTKÖRÉNEK MENETRENDJE
A-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)
2025. szeptember 7.
Team Esbjerg (dán)–Metz Handball (francia)
OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–DVSC-Schaeffler
Borussia Dortmund (német)–Győri Audi ETO KC
2. FORDULÓ
2025. szeptember 13.
DVSC-Schaeffler–Gloria Bistrita
Metz–Dortmund
Győri Audi ETO KC–Esbjerg
2025. szeptember 14.
Storhamar–Buducsnoszt
3. FORDULÓ
2025. szeptember 27.
Buducsnoszt–Győri Audi ETO KC
2025. szeptember 28.
Esbjerg–Storhamar
Gloria Bistrita–Metz
Dortmund–DVSC-Schaeffler
4. FORDULÓ
2025. október 4.
Dortmund–Storhamar
Metz–Buducsnoszt
DVSC-Schaeffler–Esbjerg
2025. október 5.
Győri Audi ETO KC–Gloria Bistrita
5. FORDULÓ
2025. október 25.
Gloria Bistrita–Esbjerg
DVSC-Schaeffler–Győri Audi ETO KC
Storhamar–Metz
2025. október 26.
Dortmund–Buducsnoszt
6. FORDULÓ
2025. november 1.
Győri Audi ETO KC–Metz
2025. november 2.
Storhamar–DVSC-Schaeffler
Esbjerg–Dortmund
Bducsnoszt–Gloria Bistrita
7. FORDULÓ
2025. november 8.
Győri Audi ETO KC–Storhamar
2025. november 9.
DVSC-Schaeffler–Metz
Esbjerg–Buducsnoszt
Gloria Bistrita–Dortmund
8. FORDULÓ
2025. november 15.
Metz–DVSC-Schaeffler
2025. november 16.
Storhamar–Győri Audi ETO KC
Buducsnoszt–Esbjerg
Dortmund–Gloria Bistrita
9. FORDULÓ
2026. január 10–11.
DVSC-Schaeffler–Storhamar
Metz–Győri Audi ETO KC
Dortmund–Esbjerg
Gloria Bistrita–Buducsnoszt
10. FORDULÓ
2026. január 17–18.
Metz–Storhamar
Győri Audi ETO KC–DVSC-Schaeffler
Esbjerg–Gloria Bistrita
Buducsnoszt–Dortmund
11. FORDULÓ
2026. január 24–25.
Storhamar–Dortmund
Buducsnoszt–Metz
Gloria Bistrita–Győri Audi ETO KC
Esbjerg–DVSC-Schaeffler
12. FORDULÓ
2026. február 7–8.
Storhamar–Esbjerg
Metz–Gloria Bistrita
Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt
DVSC-Schaeffler–Dortmund
13. FORDULÓ
2026. február 14–15.
Dortmund–Metz
Buducsnoszt–Storhamar
Gloria Bistrita–DVSC-Schaeffler
Esbjerg–Győri Audi ETO KC
14. (utolsó) FORDULÓ
2026. február 21–22.
Storhamar–Gloria Bistrita
Metz–Esbjerg
Győri Audi ETO KC–Dortmund
DVSC-Schaeffler–Buducsnoszt
B-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
FTC-Rail Cargo Hungaria–Odense Handbold (dán)
HC Podravka (horvát)–HB Sola (német)
Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén)
2025. szeptember 7.
Ikast Handbold (dán)–CSM Bucuresti (román)
2. FORDULÓ
2025. szeptember 13.
Sola–Brest
2025. szeptember 14.
Krim Ljubljana–Podravka
Odense–Ikast
CSM Bucuresti–FTC-Rail Cargo Hungaria
3. FORDULÓ
2025. szeptember 27.
FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola
Podravka–Odense
Brest–CSM Bucuresti
2025. szeptember 28.
Ikast–Krim Ljubljana
4. FORDULÓ
2025. október 4.
Sola–Ikast
2025. október 5.
Odense–Brest
CSM Bucuresti–Podravka
Krim Ljubljana–FTC-Rail Cargo Hungaria
5. FORDULÓ
2025. október 25.
Krim Ljubljana–CSM Bucuresti
Podravka–FTC-Rail Cargo Hungaria
2025. október 26.
Odense–Sola
Ikast–Brest
6. FORDULÓ
2025. november 1.
Sola–Krim Ljubljana
FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast
Brest–Podravka
2025. november 2.
CSM Bucuresti–Odense
7. FORDULÓ
2025. november 8.
Sola–CSM Bucuresti
Krim Ljubljana–Odense
Brest–FTC-Rail Cargo Hungaria
2025. november 9.
Ikast–Podravka
8. FORDULÓ
2025. november 15.
CSM Bucuresti–Sola
Podravka–Ikast
2025. november 16.
Odense–Krim Ljubljana
FTC-Rail Cargo Hungaria–Brest
9. FORDULÓ
2026. január 10–11.
Krim Ljubljana–Sola
Odense–CSM Bucuresti
Ikast–FTC-Rail Cargo Hungaria
Podravka–Brest
10. FORDULÓ
2026. január 17–18.
Sola–Odense
CSM Bucuresti–Krim Ljubljana
FTC-Rail Cargo Hungaria–Podravka
Brest–Ikast
11. FORDULÓ
2026. január 24–25.
Ikast–Sola
Brest–Odense
Podravka–CSM Bucuresti
FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Ljubljana
12. FORDULÓ
2026. február 7–8.
Sola–FTC-Rail Cargo Hungaria
Odense–Podravka
CSM Bucuresti–Brest
Krim Ljubljana–Ikast
13. FORDULÓ
2026. február 14–15.
Ikast–Odense
Brest–Sola
Podravka–Krim Ljubljana
FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti
14. (utolsó) FORDULÓ
2026. február 21–22.
Sola–Podravka
Odense–FTC-Rail Cargo Hungaria
CSM Bucuresti–Ikast
Krim Ljubljana–Brest