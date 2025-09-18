A Magdeburg nyerte a Barca elleni csúcsrangadót a férfi kézilabda BL-ben

A játéknap, de valószínűleg az egész csoportkör egyik legnagyobb érdeklődéssel várt találkozóján a címvédő Magdeburg a Barca otthonába látogatott a Palau Blaugranába. Az első percekben minimális különbség volt a felek között, ha nem döntetlen volt az állás, akkor hol a Barca, hol a Magdeburg vezetett egy góllal, mígnem a félidő felétől kezdve elkapta a fonalat a német csapat, és ellépett három góllal ellenfelétől – ezt az előnyt pedig konzerválta egészen a szünetig. A második félidő óriási csatát hozott, a Barca nem hagyta magát, és a 56. percben kiegyenlítette az állást. Az utolsó perceket azonban bírta a Magdeburg, amely 22–21-re megnyerte a rangadót. A németek hálója előtt Sergey Hernández – aki jövőre már a Barca kapusa lesz – 43 százalékos hatékonysággal védett, a csapat legeredményesebb játékosa pedig a hatgólos Ómar Ingi Magnússon volt. A Barcánál Aleix Gómez Abello ugyancsak hat találatig jutott.
Előzetesen minden a Paris Saint-Germain mellett szólt az Eurofarm Peliszter elleni találkozón, ennek megfelelően az első félidő első felében úgy tűnt, nincs is veszélyben a hazaiak győzelme: a párizsiak négy, majd öt góllal is vezettek, de a hajrában hirtelen fordult a kocka, és kiegyenlített a Peliszter. A második félidő pedig rémálomszerűen indult a PSG számára, olyannyira, hogy a 38. percben a közönség legnagyobb megrökönyödésére három góllal is vezettek az északmacedónok. Innen kellett összekapnia, és innen kapta össze magát a PSG – ahogy az illik egy sztárcsapattól: a hajrára nagy nehezen magára talált a házigazda, és végül – bár a végeredmény ezt nem feltétlenül mutatja – egy cseppet sem könnyű meccset tudott megnyerni 33–27-re. A hazai győzelemben elévülhetetlen érdemeket szerzett a 11 gólos Elohim Prandi, valamint a kapus Stanis Soullier, aki 42 százalékos hatékonysággal védett az este.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
B-CSOPORT
Barca (spanyol)–Magdeburg (német) 21–22 (12–15)
PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 33–27 (16–16)
KORÁBBAN
A-CSOPORT
Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán) 31–28 (17–13)
Sporting CP (portugál)–Kielce (lengyel) 41–37 (20–15)
One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) 30–25 (17–15)
