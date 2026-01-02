A Füchse Berlin ügyvezetője elismerte, hogy ajánlatot tettek Dika Memért

A Füchse Berlin nagyszerű éven van túl, hiszen 2025-ben megszerezte története első Bundesliga bajnoki címét megelőzve a nagy rivális Magdeburgot. A csapat várhatóan 2026-ban még tovább erősödik, hiszen a Barca és a francia válogatott világklasszis jobbátlövője, Dika Mem is csatlakozhat a csapathoz.

„Nagyon örülnék annak, ha Dika Mem érkezne – ismerte el a Bildnek adott terjedelmes interjújában Bob Hanning. – Egy világklasszis játékosnak legalább egyszer játszania kellene a kézilabdázás NBA-jében; máskülönben az én szememben nem is lenne igazi világklasszis. Mem nagyon komplett játékos, úgy támadásban, mint védekezésben; egy olyan játékos, akivel megnyerhetnénk a Bajnokok Ligáját. Akkor már nem kellene semmi más miatt aggódnom, mert nem lenne szükség további játékosokra. Memnek már van egy teljesen letárgyalt és aláírásra kész ajánlata tőlünk. Most már csak Párizs és köztünk kell döntenie, de a megérzésem azt súgja, hogy minket fog választani.”

Hanning az interjú végén arról is szót ejtett, hogy már több mint húsz éve tevékenykedik a klubnál, és a gazdasági helyzet kifogástalan: „Csak azt teszem, amit lehet. Messze a legkisebb költségvetésünk van az összes elit klubot figyelembe véve. Azt hiszem, csak feleannyi alkalmazottunk van, mint néhány másik klubnak, pedig a Bajnokok Ligájában játszunk. Minden területen nagyon költséghatékonyak vagyunk, tizenegy millió eurós költségvetéssel rendelkezünk, ami négy-öt millió euróval kevesebb, mint más kluboké. Ráadásul összevontuk a sportigazgatói és az edzői pozíciókat, és mindezt megengedhetjük magunknak az új mezszerződésnek köszönhetően.”

Az ügyvezető igazgató végül egy kellemetlen témáról is beszélt, tudniillik ugyanis a Füchse Berlin bajnoki trófeáját ismeretlen tettesek ellopták a klub székházából: „A rendőrségi nyomozás folyamatban van. Ha januárig nem találják meg, új tálat készíttetünk, ezt már megbeszéltük a ligával.”