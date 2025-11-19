Nemzeti Sportrádió

Simán nyert az Aalborg és a Magdeburg; győzni tudott Párizsban a Barca a férfi kézilabda BL-ben

2025.11.19. 22:20
A fehér mezes Zagreb nem bírt a Magdeburggal (Fotó: Getty Images)
Az Aalborg hazai pályán, a Magdeburg idegenben aratott sima győzelmet a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 8. fordulójának szerdai játéknapján, míg a Barca szoros meccset nyert meg a PSG ellen.

Az Aalborg az első félidő végére magabiztos előnyre tett szert, majd közel volt a tízgólos különbséghez is a szünet után. Végül a dánok 34–27-re verték meg a Kielcét, így megerősítették második helyüket a Veszprém előtt.

A másik csoportban hibátlan maradt a Magdeburg, amely már a 21. percben hat góllal vezetett. A folytatás is simán alakult, a Zagreb nem tudott közelebb jönni ellenfeléhez, a németek 43–35-re nyertek, legeredményesebb játékosuk Matthias Musche volt, aki 12 lövésből 11-szer talált be.

Az esti mérkőzésen a Barca elhúzott Párizsban hat góllal, bár a PSG nagyot küzdött a második félidőben – feljött mínusz egyre –, a katalánok 30–27-re megnyerték az összecsapást.

Kézilabda
2025.11.19. 20:17

Ez is sima volt, ismét 40 gól fölé jutott a Veszprém a Kolstad ellen

A norvég csapat idegenben is kikapott a One Veszprémtől a Bajnokok Ligájában, a fiatal Gáncs-Pető is betalált.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Industria Kielce (lengyel) 34–27 (16–10)
One Veszprém HC–Kolstrad HB (norvég) 42–34 (20–18)
Csütörtök
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia)
20.45: Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

    
A-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Füchse Berlin77248–220+2814
2. Aalborg8611258–229+2913
3. VESZPRÉM853271–245+2610
4. Nantes743234–205+298
5. Sporting743236–241–58
6. Kielce8215254–265–115
7. Kolstad817228–297–692
8. Dinamo Bucuresti77196–223–270

B-CSOPORT
HC Zagreb (horvát)–Magdeburg (német) 35–43 (14–22)
Paris Saint-Germain (francia)–Barca (spanyol) 27–30 (13–19)
Csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

    
B-CSOPORTMGyDVL–KGkP
1. Magdeburg88265–221+4416
2. Barca871249–212+3714
3. Wisla Plock743209–208+18
4. SZEGED734210–207+36
5. Paris SG835252–256–46
6. GOG734224–236–126
7. Peliszter725186–217–314
8. Zagreb88218–256–380

 

 

