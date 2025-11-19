Simán nyert az Aalborg és a Magdeburg; győzni tudott Párizsban a Barca a férfi kézilabda BL-ben
Az Aalborg az első félidő végére magabiztos előnyre tett szert, majd közel volt a tízgólos különbséghez is a szünet után. Végül a dánok 34–27-re verték meg a Kielcét, így megerősítették második helyüket a Veszprém előtt.
A másik csoportban hibátlan maradt a Magdeburg, amely már a 21. percben hat góllal vezetett. A folytatás is simán alakult, a Zagreb nem tudott közelebb jönni ellenfeléhez, a németek 43–35-re nyertek, legeredményesebb játékosuk Matthias Musche volt, aki 12 lövésből 11-szer talált be.
Az esti mérkőzésen a Barca elhúzott Párizsban hat góllal, bár a PSG nagyot küzdött a második félidőben – feljött mínusz egyre –, a katalánok 30–27-re megnyerték az összecsapást.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
A-CSOPORT
Aalborg (dán)–Industria Kielce (lengyel) 34–27 (16–10)
One Veszprém HC–Kolstrad HB (norvég) 42–34 (20–18)
Csütörtök
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia)
20.45: Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
|A-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|7
|7
|–
|–
|248–220
|+28
|14
|2. Aalborg
|8
|6
|1
|1
|258–229
|+29
|13
|3. VESZPRÉM
|8
|5
|–
|3
|271–245
|+26
|10
|4. Nantes
|7
|4
|–
|3
|234–205
|+29
|8
|5. Sporting
|7
|4
|–
|3
|236–241
|–5
|8
|6. Kielce
|8
|2
|1
|5
|254–265
|–11
|5
|7. Kolstad
|8
|1
|–
|7
|228–297
|–69
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|7
|–
|–
|7
|196–223
|–27
|0
B-CSOPORT
HC Zagreb (horvát)–Magdeburg (német) 35–43 (14–22)
Paris Saint-Germain (francia)–Barca (spanyol) 27–30 (13–19)
Csütörtök
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|8
|8
|–
|–
|265–221
|+44
|16
|2. Barca
|8
|7
|–
|1
|249–212
|+37
|14
|3. Wisla Plock
|7
|4
|–
|3
|209–208
|+1
|8
|4. SZEGED
|7
|3
|–
|4
|210–207
|+3
|6
|5. Paris SG
|8
|3
|–
|5
|252–256
|–4
|6
|6. GOG
|7
|3
|–
|4
|224–236
|–12
|6
|7. Peliszter
|7
|2
|–
|5
|186–217
|–31
|4
|8. Zagreb
|8
|–
|–
|8
|218–256
|–38
|0