Simán nyert az Aalborg és a Magdeburg; győzni tudott Párizsban a Barca a férfi kézilabda BL-ben

Az Aalborg az első félidő végére magabiztos előnyre tett szert, majd közel volt a tízgólos különbséghez is a szünet után. Végül a dánok 34–27-re verték meg a Kielcét, így megerősítették második helyüket a Veszprém előtt.

A másik csoportban hibátlan maradt a Magdeburg, amely már a 21. percben hat góllal vezetett. A folytatás is simán alakult, a Zagreb nem tudott közelebb jönni ellenfeléhez, a németek 43–35-re nyertek, legeredményesebb játékosuk Matthias Musche volt, aki 12 lövésből 11-szer talált be.

Az esti mérkőzésen a Barca elhúzott Párizsban hat góllal, bár a PSG nagyot küzdött a második félidőben – feljött mínusz egyre –, a katalánok 30–27-re megnyerték az összecsapást.