Fazekas Gergő kulcsszereplő volt a PSG ellen a férfi kézilabda BL-ben

Az A-csoportban a Sporting megszerezte ötödik győzelmét a csoportkörben, miután a várakozásoknak megfelelően simán, 44–31-re legyőzte a Kolstadot, amely már a nyolcadik vereségét szenvedte el a csoportkörben.

A B-csoportban a Paris Saint-Germain hatalmas csatában, odahaza szenvedett 30–29-es vereséget a Wisla Plocktól. A lengyeleknél Fazekas Gergő négy gólt is dobott, s ő szerezte csapata utolsó találatát 50 másodperccel a meccs vége előtt, aminek köszönhetően a Plock kétgólos előnyre tett szert. Mellette Ilic Zoran is betalált egyszer a franciák kapujába, míg Szita Zoltán ezúttal nem volt eredményes.

A csoport másik meccsén a Barca parádés kézilabdát bemutatva kiütötte a GOG-t idegenben: a katalánok 41–28-as sikeréből Luís Frade hét góllal vette ki a részét.

KÉZILABDA

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 38–34 (19–18)

Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég) 44–31 (22–15)

1. Füchse Berlin 9 9 – – 319–283 +36 18 2. Aalborg 9 7 1 1 289–253 +36 15 3. VESZPRÉM 9 5 – 4 305–283 +22 10 4. Sporting 9 5 – 4 309–305 +4 10 5. Nantes 9 4 – 5 286–265 +21 8 6. Kielce 9 3 1 5 288–297 –9 7 7. Dinamo Bucuresti 9 1 – 8 257–285 –28 2 8. Kolstad 9 1 – 8 259–341 –82 2 A CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) 32–26 (16–16)

GOG (dán)–Barca (spanyol) 28–41 (14–21)

Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 29–30 (14–18)