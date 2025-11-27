Fazekas Gergő kulcsszereplő volt a PSG ellen a férfi kézilabda BL-ben

Nemzeti Sportrádió

2025.11.27.
Fazekas Gergő remekelt a franciák ellen (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 9. fordulójában a Barca fölényes győzelmet aratott a GOG otthonában csütörtökön. A Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Wisla Plocktól, míg a Sporting CP simán nyert a Kolstad ellen.

Az A-csoportban a Sporting megszerezte ötödik győzelmét a csoportkörben, miután a várakozásoknak megfelelően simán, 44–31-re legyőzte a Kolstadot, amely már a nyolcadik vereségét szenvedte el a csoportkörben.

A B-csoportban a Paris Saint-Germain hatalmas csatában, odahaza szenvedett 30–29-es vereséget a Wisla Plocktól. A lengyeleknél Fazekas Gergő négy gólt is dobott, s ő szerezte csapata utolsó találatát 50 másodperccel a meccs vége előtt, aminek köszönhetően a Plock kétgólos előnyre tett szert. Mellette Ilic Zoran is betalált egyszer a franciák kapujába, míg Szita Zoltán ezúttal nem volt eredményes.

A csoport másik meccsén a Barca parádés kézilabdát bemutatva kiütötte a GOG-t idegenben: a katalánok 41–28-as sikeréből Luís Frade hét góllal vette ki a részét.

KÉZILABDA
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 38–34 (19–18)
Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég) 44–31 (22–15)

1. Füchse Berlin99319–283+36 18 
2. Aalborg9711289–253+36 15 
3. VESZPRÉM954305–283+22 10 
4. Sporting954309–305+4 10 
5. Nantes945286–265+21 
6. Kielce9315288–297–9 
7. Dinamo Bucuresti918257–285–28 
8. Kolstad918259–341–82 
A CSOPORT ÁLLÁSA

B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) 32–26 (16–16)
GOG (dán)–Barca (spanyol) 28–41 (14–21)
Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 29–30 (14–18)

1. Magdeburg99296–247+49 18 
2. Barca981290–240+50 16 
3. Wisla Plock963269–265+4 12 
4. SZEGED954277–253+24 10 
5. Paris SG936281–286–5 
6. GOG936280–307–27 
7. Peliszter927232–283–51 
8. Zagreb99244–288–44 
a csoport állása

 

 

Ezek is érdekelhetik