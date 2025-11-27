Fazekas Gergő kulcsszereplő volt a PSG ellen a férfi kézilabda BL-ben
Az A-csoportban a Sporting megszerezte ötödik győzelmét a csoportkörben, miután a várakozásoknak megfelelően simán, 44–31-re legyőzte a Kolstadot, amely már a nyolcadik vereségét szenvedte el a csoportkörben.
A B-csoportban a Paris Saint-Germain hatalmas csatában, odahaza szenvedett 30–29-es vereséget a Wisla Plocktól. A lengyeleknél Fazekas Gergő négy gólt is dobott, s ő szerezte csapata utolsó találatát 50 másodperccel a meccs vége előtt, aminek köszönhetően a Plock kétgólos előnyre tett szert. Mellette Ilic Zoran is betalált egyszer a franciák kapujába, míg Szita Zoltán ezúttal nem volt eredményes.
A csoport másik meccsén a Barca parádés kézilabdát bemutatva kiütötte a GOG-t idegenben: a katalánok 41–28-as sikeréből Luís Frade hét góllal vette ki a részét.
KÉZILABDA
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC 38–34 (19–18)
Sporting CP (portugál)–Kolstad (norvég) 44–31 (22–15)
|1. Füchse Berlin
|9
|9
|–
|–
|319–283
|+36
|18
|2. Aalborg
|9
|7
|1
|1
|289–253
|+36
|15
|3. VESZPRÉM
|9
|5
|–
|4
|305–283
|+22
|10
|4. Sporting
|9
|5
|–
|4
|309–305
|+4
|10
|5. Nantes
|9
|4
|–
|5
|286–265
|+21
|8
|6. Kielce
|9
|3
|1
|5
|288–297
|–9
|7
|7. Dinamo Bucuresti
|9
|1
|–
|8
|257–285
|–28
|2
|8. Kolstad
|9
|1
|–
|8
|259–341
|–82
|2
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–HC Zagreb (horvát) 32–26 (16–16)
GOG (dán)–Barca (spanyol) 28–41 (14–21)
Paris Saint-Germain (francia)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 29–30 (14–18)
|1. Magdeburg
|9
|9
|–
|–
|296–247
|+49
|18
|2. Barca
|9
|8
|–
|1
|290–240
|+50
|16
|3. Wisla Plock
|9
|6
|–
|3
|269–265
|+4
|12
|4. SZEGED
|9
|5
|–
|4
|277–253
|+24
|10
|5. Paris SG
|9
|3
|–
|6
|281–286
|–5
|6
|6. GOG
|9
|3
|–
|6
|280–307
|–27
|6
|7. Peliszter
|9
|2
|–
|7
|232–283
|–51
|4
|8. Zagreb
|9
|–
|–
|9
|244–288
|–44
|0