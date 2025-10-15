Ezúttal nem sikerült a Szegednek meglepnie a Magdeburgot a férfi kézilabda BL-ben



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–SC MAGDEBURG (német) 30–34 (15–18)

Szeged, 6180 néző. V: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak)

SZEGED: Mikler R. – SOSTARIC 8 (5), Garciandia 3, Gottfridsson 1, BÁNHIDI 4, Bodó 4, Frimmel 2. Csere: THULIN (kapus), Kukics 2, Toto 3, MACKOVSEK 3, Jelinic, Kalaras, Járó, Fazekas Máté. Edző: Michael Apelgren

MAGDEBURG: S. HERNÁNDEZ – D. Petterson 3, MAGNÚSSON 5 (5), BERGENDAHL 6, E. Jónsson, CLAAR 6, BARTHOLD 4. Csere: M. Mandics (kapus), G. KRISTJÁNSSON 5, Lagergren 1, Zechel 3, O’Sullivan 1. Edző: Bennet Wiegert

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 9. p.: 4–6. 11. p.: 6–6. 13. p.: 6–8. 16. p.: 8–10. 20. p.: 10–11. 25. p.: 12–15. 27. p.: 14–16. 33. p.: 16–18. 39. p.: 16–19. 43. p.: 19–22. 48. p.: 23–27. 51. p.: 24–29. 54. p.: 26–31. 57. p.: 27–33

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – A bajnokok bajnokától szenvedtünk vereséget. Játékosaink végig nagy szívvel küzdöttek, amiért dicséret illeti őket. A Magdeburg az a szint, ahová mi is szeretnénk eljutni.

Bennet Wiegert: – Büszke vagyok csapatomra, mert hihetetlen hangulatú arénában aratott fontos győzelmet. Az 50. perctől nyomás alá helyeztük ellenfelünket, és jó védekezésünkkel megbénítottuk a támadójátékát.

ÖSSZEFOGLALÓ

Még kvízkérdésként is előkerült szerda este a szegedi kézilabdacsapat történetének egyik legfontosabb sikere. Sokan elsőre valamelyik kupagyőzelemre vagy első osztályú bajnoki címre gondolhatnak, de ha 1975-ben a nagy elődök nem nyerik meg az NB I/B-t, akkor napjainkban nem biztos, hogy az utódok kitűzhetnék maguk elé a BL négyes döntőbe jutást. Néhány perccel később aztán már a pályán is köszönthették az ikonokat a rajongók, mielőtt a „mostaniak” elkezdték dobálni a gólokat a címvédő Magdeburg kapujába.

Pozitív fejlemény volt az elmúlt hetekhez képest, hogy Lazar Kukics sérülése után először volt a meccskeretben. Ugyanez irányítótársára, Janus Smárasonra és a jobbátlövő Magnus Rödre nem volt igaz, a svéd vezetőedző rájuk továbbra sem számíthatott. A fiatalok közül Járó Kristóf és Fazekas Máté is bemelegíthetett.

Bodó Richárd fejezte be góllal az első támadást, a neki előkészítő Jim Gottfridssont rögtön ápolni kellett, így Kukics szinte azonnal pályára lépett. A vendégek nagyon hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, vagy Sebastian Barthold indult gyorsan és mutatta meg a technikai tudását, vagy a két villámléptű irányító-átlövő, Felix Claar és Gísli Kristjánsson verte meg az éppen vele szemben álló védőt, és lőhetett ziccert (9–11).

Az első percekben Mikler Roland kétszer is védett, de a 19. percben Michael Apelgren mégis behozta Tobias Thulint a kapuba, majd időt kért. A támadásban jól játszó Imanol Garciandia góljai után szépen adta fel a labdát Kukicsnak kínai figurára, a szünet előtt Bodó készítette fel Mario Sostaricnak a labdát hasonló helyzetben, egyikük sem hibázott.

(Fotó: Dömötör Csaba)

Látványos góljaival a Szegednek sikerült versenyben maradnia, a második játékrész 18–15-ös magdeburgi vezetésről indult. A 36. percben sor került Járó Kristóf BL-debütálására is – az 58. percben Fazekas is beállt, és két hetest is kiharcolt –, a 20 éves jobbátlövő éles helyzetben, Garciandia kiállítása miatt emberhátrányban kapott először lehetőséget. Közben Sergey Hernández elkezdett ziccereket védeni, de a magyar csapatot ekkor még négy találatnál jobban így sem lehetett leszakítani!

Viszont az egyenlítés sajnos a hajrára fordulva sem igazán volt benne a játék képében, az ellenfél kapusa és néhány technikai hiba megpecsételni látszott a hazaiak sorsát. Barthold újabb góljával 29–24-re nőtt a hátrány. Mindenki valami fogódzkodót keresett, ami meghozhatja a fordulatot, de az idő egyre jobban szorított.

Öt perccel a vége előtt egy emberhátrány és Ómar Ingi Magnússon sokadik hajszálpontos hétméterese, valamint Hernández újabb óriási védései megpecsételték a 34–30-as vereséget szenvedő Szeged sorsát. A Tisza-partiak legközelebb jövő hét szerdán Zágrábban lépnek pályára.