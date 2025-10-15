Ezúttal nem sikerült a Szegednek meglepnie a Magdeburgot a férfi kézilabda BL-ben

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP BANK-PICK SZEGED–SC MAGDEBURG (német) 30–34 (15–18)
Szeged, 6180 néző. V: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovaiak)
SZEGED: Mikler R. – SOSTARIC 8 (5), Garciandia 3, Gottfridsson 1, BÁNHIDI 4, Bodó 4, Frimmel 2. Csere: THULIN (kapus), Kukics 2, Toto 3, MACKOVSEK 3, Jelinic, Kalaras, Járó, Fazekas Máté. Edző: Michael Apelgren
MAGDEBURG: S. HERNÁNDEZ – D. Petterson 3, MAGNÚSSON 5 (5), BERGENDAHL 6, E. Jónsson, CLAAR 6, BARTHOLD 4. Csere: M. Mandics (kapus), G. KRISTJÁNSSON 5, Lagergren 1, Zechel 3, O’Sullivan 1. Edző: Bennet Wiegert
Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–2. 9. p.: 4–6. 11. p.: 6–6. 13. p.: 6–8. 16. p.: 8–10. 20. p.: 10–11. 25. p.: 12–15. 27. p.: 14–16. 33. p.: 16–18. 39. p.: 16–19. 43. p.: 19–22. 48. p.: 23–27. 51. p.: 24–29. 54. p.: 26–31. 57. p.: 27–33
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: 6/5, ill. 6/5
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – A bajnokok bajnokától szenvedtünk vereséget. Játékosaink végig nagy szívvel küzdöttek, amiért dicséret illeti őket. A Magdeburg az a szint, ahová mi is szeretnénk eljutni.
Bennet Wiegert: – Büszke vagyok csapatomra, mert hihetetlen hangulatú arénában aratott fontos győzelmet. Az 50. perctől nyomás alá helyeztük ellenfelünket, és jó védekezésünkkel megbénítottuk a támadójátékát.
ÖSSZEFOGLALÓ
Még kvízkérdésként is előkerült szerda este a szegedi kézilabdacsapat történetének egyik legfontosabb sikere. Sokan elsőre valamelyik kupagyőzelemre vagy első osztályú bajnoki címre gondolhatnak, de ha 1975-ben a nagy elődök nem nyerik meg az NB I/B-t, akkor napjainkban nem biztos, hogy az utódok kitűzhetnék maguk elé a BL négyes döntőbe jutást. Néhány perccel később aztán már a pályán is köszönthették az ikonokat a rajongók, mielőtt a „mostaniak” elkezdték dobálni a gólokat a címvédő Magdeburg kapujába.
Pozitív fejlemény volt az elmúlt hetekhez képest, hogy Lazar Kukics sérülése után először volt a meccskeretben. Ugyanez irányítótársára, Janus Smárasonra és a jobbátlövő Magnus Rödre nem volt igaz, a svéd vezetőedző rájuk továbbra sem számíthatott. A fiatalok közül Járó Kristóf és Fazekas Máté is bemelegíthetett.
Bodó Richárd fejezte be góllal az első támadást, a neki előkészítő Jim Gottfridssont rögtön ápolni kellett, így Kukics szinte azonnal pályára lépett. A vendégek nagyon hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, vagy Sebastian Barthold indult gyorsan és mutatta meg a technikai tudását, vagy a két villámléptű irányító-átlövő, Felix Claar és Gísli Kristjánsson verte meg az éppen vele szemben álló védőt, és lőhetett ziccert (9–11).
Az első percekben Mikler Roland kétszer is védett, de a 19. percben Michael Apelgren mégis behozta Tobias Thulint a kapuba, majd időt kért. A támadásban jól játszó Imanol Garciandia góljai után szépen adta fel a labdát Kukicsnak kínai figurára, a szünet előtt Bodó készítette fel Mario Sostaricnak a labdát hasonló helyzetben, egyikük sem hibázott.
Látványos góljaival a Szegednek sikerült versenyben maradnia, a második játékrész 18–15-ös magdeburgi vezetésről indult. A 36. percben sor került Járó Kristóf BL-debütálására is – az 58. percben Fazekas is beállt, és két hetest is kiharcolt –, a 20 éves jobbátlövő éles helyzetben, Garciandia kiállítása miatt emberhátrányban kapott először lehetőséget. Közben Sergey Hernández elkezdett ziccereket védeni, de a magyar csapatot ekkor még négy találatnál jobban így sem lehetett leszakítani!
Viszont az egyenlítés sajnos a hajrára fordulva sem igazán volt benne a játék képében, az ellenfél kapusa és néhány technikai hiba megpecsételni látszott a hazaiak sorsát. Barthold újabb góljával 29–24-re nőtt a hátrány. Mindenki valami fogódzkodót keresett, ami meghozhatja a fordulatot, de az idő egyre jobban szorított.
Öt perccel a vége előtt egy emberhátrány és Ómar Ingi Magnússon sokadik hajszálpontos hétméterese, valamint Hernández újabb óriási védései megpecsételték a 34–30-as vereséget szenvedő Szeged sorsát. A Tisza-partiak legközelebb jövő hét szerdán Zágrábban lépnek pályára.
További eredmények: Wisla Plock (lengyel)–PSG (francia) 35–32 (13–16), Peliszter (északmacedón)–Barca (spanyol) 30–34 (13–17)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|5
|5
|–
|–
|159–138
|+21
|10
|2. Barca
|5
|4
|–
|1
|155–137
|+18
|8
|3. Wisla Plock
|5
|4
|–
|1
|161–144
|+17
|8
|4. SZEGED
|5
|2
|–
|3
|158–159
|–1
|4
|5. Paris SG
|5
|2
|–
|3
|160–162
|–2
|4
|6. GOG
|4
|1
|–
|3
|124–140
|–16
|2
|7. Peliszter
|5
|1
|–
|4
|135–157
|–22
|2
|8. Zagreb
|4
|–
|–
|4
|107–122
|–15
|0
|Szegedi hősöket köszöntöttek
A szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt a szegedi klub ünnepélyes fogadást rendezett az ötven évvel ezelőtt az élvonalba feljutást kiharcoló csapat még köztünk lévő tagjainak. A vezetőedző Kővári Árpád mellett a korábbi játékos Baráth Jánost, Dobó Károlyt, Farkas Józsefet, Lesti Istvánt, Oláh Bélát, Kiss Sándort, Skaliczki Lászlót, Tamás Sándort és Várkonyi Bélát az impozáns Pick Arénában több mind hatezren tapsolták meg érdemeiekért. Az 1975-ös NB I B-s bajnokcsapat már elhunyt tagjaira, Badó Lászlóra, Barok Istvánra, Csáky Bélára, Fülöp Lászlóra, Giricz Sándorra, Oláh Zoltánra és Szabó „Sonka” Lászlóra egyperces néma csenddel emlékeztek. A fél évszázaddal ezelőtti siker emlékét immár maga a létesítmény is őrzi: az ünnepség részeként maguk a legendák avatták fel az 1975-ös szektort.
