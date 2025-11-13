Nemzeti Sportrádió

Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját

D. S. B.D. S. B.
2025.11.13. 22:40
Fazekas Gergőék csak az első félidőben tudták tartani a lépést a Barcával (Fotó: AFP)
Drámai végjáték után, utolsó máodpercben szerzett góllal mentette 32–32-es döntetlenre az Industria Kielce elleni meccsét az Aalborg a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 7. fordulójában. A három magyar válogatott játékost foglalkoztató lengyel Wisla Plock az első félidőben tartotta a lépést a Barcával idegenben, a másodikban azonban a katalánok átgázoltak ellenfelükön, míg a francia Nantes esélyt sem hagyott Rosta Miklóséknak, a Dinamo Bucuresti sima, 35–28-as vereséget szenvedett.

Az A-csoportban a dán Aalborg Lengyelországban is esélyese volt a Kielce elleni meccsnek, azonban a vendéglátó remek kezdés után uralta az első félidőt. A vendégek ugyan Juri Knorr vezetésével a második félidő elején rövid időre fordítottak, de a Kielce ezutáns megrázta magát, visszavette az irányítást és a hajrában többször vezetett két góllal. A végjátékot mégis elrontotta Talant Dujsebajev együttese, amely ziccert hibázott, az Aalborg pedig felállt 32–30-ról és egy utolsó másodpercben szerzett góllal egy pontot megmentett.

Rosta Miklós csapata, a továbbra is pont nélkül csoportutolsó román Dinamo Bucuresti nem volt egy súlycsoportban házigazdájával, a Nantes-tal, amely a szünetben héttel vezetett, végül átgázolt a bukarestieken és 35–28-ra győzött.

A Sportingra nem várt könnyű feladat hazai pályán, hiszen a még mindig hibátlan Füchse Berlint fogadta, amely a várt nagy csatát vívta a portugálokkal. A lisszaboniak az első félidőben többször vezettek három góllal is, de ez nem törte meg a németeket, akik egygólos előnnyel fordultak, a második játékrészben pedig átvették az irányítást. Mathias Gidselék két-háromgólos magabiztosan tartották, s bár a végjáték izgalmas lett, a Füchse így is megőrizte hibátlan mérlegét.

A B-csoportban az Ilic Zorant, Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és több korábbi NB I-es légióst is foglalkoztató Wisla Plock az első félidőben tartotta a lépést házigazdájával, a Barcával idegenben, de a térfélcsere után a katalán sztárcsapat állva hagya ellenfelét és egy 8–2-es rohammal a 40. percre lezárta a lényegi kérdéseket. A Xavi Sabaté által irányított lengyel csapat nem tudott felpörögni, a Barca győzött és négy pontra növelte előnyét a Plockkal szemben a csoport második helyén. Fazekas Gergő négy lövésből négy gólt szerzett, míg Ilic Zoran és Szita Zoltán két-két próbálkozásból egyaránt kétszer volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Industria Kielce (lengyel)–Aalborg (dán) 32–32 (16–15)
Sporting CP (portugál)–Füchse Berlin (német) 37–38 (12–12)
Nantes (francia)–Dinamo Bucuresti (román) 35–28 (19–20)
B-CSOPORT
Barca (spanyol)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 30–24 (12–12)

    
AZ A-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Füchse Berlin77248–220+2814
2. Aalborg7511224–202+2211
3. Nantes743234–205+298
4. VESZPRÉM743229–211+188
5. Sporting743236–241–58
6. Kielce7214227–231–45
7. Kolstad716194–255–612
8. Dinamo Bucuresti77196–223–270

 

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGkP
1. Magdeburg77222–186+3614
2. Barca761219–185+3412
3. Wisla Plock743209–208+18
4. SZEGED734210–207+36
5. Paris SG734225–226–16
6. GOG734224–236–126
7. Peliszter725186–217–314
8. Zagreb77183–213–300

 

 

