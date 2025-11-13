Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját

Az A-csoportban a dán Aalborg Lengyelországban is esélyese volt a Kielce elleni meccsnek, azonban a vendéglátó remek kezdés után uralta az első félidőt. A vendégek ugyan Juri Knorr vezetésével a második félidő elején rövid időre fordítottak, de a Kielce ezutáns megrázta magát, visszavette az irányítást és a hajrában többször vezetett két góllal. A végjátékot mégis elrontotta Talant Dujsebajev együttese, amely ziccert hibázott, az Aalborg pedig felállt 32–30-ról és egy utolsó másodpercben szerzett góllal egy pontot megmentett.

Rosta Miklós csapata, a továbbra is pont nélkül csoportutolsó román Dinamo Bucuresti nem volt egy súlycsoportban házigazdájával, a Nantes-tal, amely a szünetben héttel vezetett, végül átgázolt a bukarestieken és 35–28-ra győzött.

A Sportingra nem várt könnyű feladat hazai pályán, hiszen a még mindig hibátlan Füchse Berlint fogadta, amely a várt nagy csatát vívta a portugálokkal. A lisszaboniak az első félidőben többször vezettek három góllal is, de ez nem törte meg a németeket, akik egygólos előnnyel fordultak, a második játékrészben pedig átvették az irányítást. Mathias Gidselék két-háromgólos magabiztosan tartották, s bár a végjáték izgalmas lett, a Füchse így is megőrizte hibátlan mérlegét.

A B-csoportban az Ilic Zorant, Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és több korábbi NB I-es légióst is foglalkoztató Wisla Plock az első félidőben tartotta a lépést házigazdájával, a Barcával idegenben, de a térfélcsere után a katalán sztárcsapat állva hagya ellenfelét és egy 8–2-es rohammal a 40. percre lezárta a lényegi kérdéseket. A Xavi Sabaté által irányított lengyel csapat nem tudott felpörögni, a Barca győzött és négy pontra növelte előnyét a Plockkal szemben a csoport második helyén. Fazekas Gergő négy lövésből négy gólt szerzett, míg Ilic Zoran és Szita Zoltán két-két próbálkozásból egyaránt kétszer volt eredményes.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

A-CSOPORT

Industria Kielce (lengyel)–Aalborg (dán) 32–32 (16–15)

Sporting CP (portugál)–Füchse Berlin (német) 37–38 (12–12)

Nantes (francia)–Dinamo Bucuresti (román) 35–28 (19–20)

B-CSOPORT

Barca (spanyol)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 30–24 (12–12)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 7 7 – – 248–220 +28 14 2. Aalborg 7 5 1 1 224–202 +22 11 3. Nantes 7 4 – 3 234–205 +29 8 4. VESZPRÉM 7 4 – 3 229–211 +18 8 5. Sporting 7 4 – 3 236–241 –5 8 6. Kielce 7 2 1 4 227–231 –4 5 7. Kolstad 7 1 – 6 194–255 –61 2 8. Dinamo Bucuresti 7 – – 7 196–223 –27 0