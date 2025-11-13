Dráma Kielcében, Rostáék simán kikaptak Nantes-ban, Fazekasék sem bírták a Barca tempóját
Az A-csoportban a dán Aalborg Lengyelországban is esélyese volt a Kielce elleni meccsnek, azonban a vendéglátó remek kezdés után uralta az első félidőt. A vendégek ugyan Juri Knorr vezetésével a második félidő elején rövid időre fordítottak, de a Kielce ezutáns megrázta magát, visszavette az irányítást és a hajrában többször vezetett két góllal. A végjátékot mégis elrontotta Talant Dujsebajev együttese, amely ziccert hibázott, az Aalborg pedig felállt 32–30-ról és egy utolsó másodpercben szerzett góllal egy pontot megmentett.
Rosta Miklós csapata, a továbbra is pont nélkül csoportutolsó román Dinamo Bucuresti nem volt egy súlycsoportban házigazdájával, a Nantes-tal, amely a szünetben héttel vezetett, végül átgázolt a bukarestieken és 35–28-ra győzött.
A Sportingra nem várt könnyű feladat hazai pályán, hiszen a még mindig hibátlan Füchse Berlint fogadta, amely a várt nagy csatát vívta a portugálokkal. A lisszaboniak az első félidőben többször vezettek három góllal is, de ez nem törte meg a németeket, akik egygólos előnnyel fordultak, a második játékrészben pedig átvették az irányítást. Mathias Gidselék két-háromgólos magabiztosan tartották, s bár a végjáték izgalmas lett, a Füchse így is megőrizte hibátlan mérlegét.
A B-csoportban az Ilic Zorant, Fazekas Gergőt, Szita Zoltánt és több korábbi NB I-es légióst is foglalkoztató Wisla Plock az első félidőben tartotta a lépést házigazdájával, a Barcával idegenben, de a térfélcsere után a katalán sztárcsapat állva hagya ellenfelét és egy 8–2-es rohammal a 40. percre lezárta a lényegi kérdéseket. A Xavi Sabaté által irányított lengyel csapat nem tudott felpörögni, a Barca győzött és négy pontra növelte előnyét a Plockkal szemben a csoport második helyén. Fazekas Gergő négy lövésből négy gólt szerzett, míg Ilic Zoran és Szita Zoltán két-két próbálkozásból egyaránt kétszer volt eredményes.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Industria Kielce (lengyel)–Aalborg (dán) 32–32 (16–15)
Sporting CP (portugál)–Füchse Berlin (német) 37–38 (12–12)
Nantes (francia)–Dinamo Bucuresti (román) 35–28 (19–20)
B-CSOPORT
Barca (spanyol)–Orlen Wisla Plock (lengyel) 30–24 (12–12)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Füchse Berlin
|7
|7
|–
|–
|248–220
|+28
|14
|2. Aalborg
|7
|5
|1
|1
|224–202
|+22
|11
|3. Nantes
|7
|4
|–
|3
|234–205
|+29
|8
|4. VESZPRÉM
|7
|4
|–
|3
|229–211
|+18
|8
|5. Sporting
|7
|4
|–
|3
|236–241
|–5
|8
|6. Kielce
|7
|2
|1
|4
|227–231
|–4
|5
|7. Kolstad
|7
|1
|–
|6
|194–255
|–61
|2
|8. Dinamo Bucuresti
|7
|–
|–
|7
|196–223
|–27
|0
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Magdeburg
|7
|7
|–
|–
|222–186
|+36
|14
|2. Barca
|7
|6
|–
|1
|219–185
|+34
|12
|3. Wisla Plock
|7
|4
|–
|3
|209–208
|+1
|8
|4. SZEGED
|7
|3
|–
|4
|210–207
|+3
|6
|5. Paris SG
|7
|3
|–
|4
|225–226
|–1
|6
|6. GOG
|7
|3
|–
|4
|224–236
|–12
|6
|7. Peliszter
|7
|2
|–
|5
|186–217
|–31
|4
|8. Zagreb
|7
|–
|–
|7
|183–213
|–30
|0