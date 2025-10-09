Szoros lett a vége, de a Veszprém megverte az Industria Kielcét

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) 35–33 (21–15)

Veszprém, 4800 néző. V: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok)

VESZPRÉM: Corrales – Gasper Marguc 4, MARTINOVIC 5, REMILI 9, ADEL 5, J. el-Dera 1, DESCAT 8 (4). Csere: Appelgren (kapus), Thiagus Petrus 1, Pesmalbek, Ligetvári, Ali Zein 2, Elísson. Edző: Xavier Pascual

KIELCE: Cordalija – Moryto 3, Maqueda 2, KARALEK 4, Nahi 1, D. Dujshebaev 1, Sicko 3. Csere: Morawski (kapus), A. Dujshebaev 2, VLAH 5, Monar, Kounkoud 2, JAROSIEWICZ 8 (6), Kaddah 2. Edző: Talant Dujsebajev

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–5. 15. p.: 11–8. 22. p.: 16–11. 28. p.: 19–14. 34. p.: 22–16. 44. p.: 27–26. 50. p.: 31–27. 57. p.: 33–31

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 7/6

Xavier Pascual: – Az első félidőnk csodálatos volt, két balkezessel játszottunk úgy, ahogyan azt az előző meccseken is gyakoroltuk. A második félidőben változtatnunk kellett, mert négy játékosunk volt a lövő posztokra, kevés cserelehetőségünk volt. A végsőkig küzdöttek a fiúk, a két pont hihetetlenül jó eredmény. A szurkolók nagyon sokat segítettek.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy iramban kezdődött a One Veszprém HC–Industria Kielce Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés a Veszprém Arénában, de ez várható is volt, lévén a két gárda mindig is nagy meccseket vívott egymással. És hogy a lengyelek edzője, az egykori magyar szövetségi kapitány Talant Dujsebajev nemigen népszerű errefelé, azt a bemutatásánál egy rövid, de jól hallható füttyszó jelezte.

Egyébként az első perctől csak úgy potyogtak a gólok, a két vendégkapusnak, a bosnyák Bekir Cordalijának és a lengyel Adam Morawskinak az első 14 percben nem sikerült labdába érnie, és ugyan Rodrigo Corrales sem villogott a másik oldalon, de azért a helyén volt, ha kellett, a csereként beállt Mikael Appelgren pedig rögtön védett egy hetest.

Köszönhetően ennek, és hogy a Kielce az első negyedórában kevesebb mint felét tudta csak kihasználni a támadásainak, az Építők el tudott lépni két-három góllal, majd tartotta az előnyét, ellenfele láthatóan nem tudott ezzel mit kezdeni, megakadályozni pláne nem. Az első harminc perc egyértelműen a Veszprémé volt, keményebben védekezett, bátrabban, lendületesebben és célratörőbben kézilabdázott ellenfelénél, elöl és hátul is hatékonyabb volt.

A jobbátlövőposzt mellett olykor irányító szerepben is feltűnő Nedim Remili már az első félidőben berámolt hét gólt, és kiosztott öt gólpasszt, de a szünetig egyaránt háromszor talált be Ivan Martinovic, Hugo Descat és a beálló Ahmed Adel is, akinél megint bejött, hogy balkezes, ami láthatóan megzavarta a vendégvédőket és a kapusokat is, akikben 24 lövésből mindössze három akadt el az első periódusban. A Veszprém harminc perc után 21–15-re vezetett, ami a látottak alapján teljesen reális különbség volt.

A szünet után nem estek egymásnak a csapatok, mintha óvatosabb lett volna a tempó. Ahmed Adelt kellett ápolni egy kis ideig, miután a védő Arcjom Karalek egyszerűen arrébb rakta az útból. Szerencsére az egyiptomi játékos rövid ápolás után felállt, a vendégek fehérorosz beállójának viszont biztosan nem érte meg az akció, melyet kétperces kiállítással és hetessel „jutalmaztak” a játékvezetők.

De az első percekben csak altatott a Kielce, amely egyre többet próbálkozott, és a vendéglátók ugyan tartották magukat, de egy idő után mintha elvesztették volna a fonalat, és a második félidő közepére a vendégek egy gólosra faragták le a hátrányukat. Erre mindenképpen válaszolnia kellett az Építőknek, ráadásul mihamarabb, és lépett is: keményebb védekezés, két Corrales-bravúr, egy Descat-dupla, és helyreált a világ rendje, újra öt góllal vezetett a kicsit jobban játszó hazai gárda.

Ki gondolta volna ekkor, hogy izgalmas lesz a vége? Pedig az lett, az utolsó percre a Kielce újra felzárkózott egy gólra, 34 másodperccel a vége előtt Xavier Pascual, a hazaiak mestere időt is kért. A tét nagy volt: ha gólt szerez a Veszprém, megnyeri a meccset is.

De nem indult jól, a támadást ugyanis elrontotta, azonban az időszűkében lévő ellenfél is elkapkodta a lehetőséget, Ivan Martinovic pedig labdát szerzett 17 másodperccel a vége előtt, amit Descat a dudaszó pillanatában gólra váltott, beállítva a 35–33-as végeredményt. A két pont a Veszprém Arénában maradt.