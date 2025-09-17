Férfi kézi BL: a vége szoros lett, de Rostáék simán kikaptak Norvégiában

Mindkét együttes az első sikerére hajtott az új idényben, hiszen a norvégok Lengyelországban kaptak ki 11 góllal a Kielcétől, míg a románok otthon szenvedtek háromgólos vereséget a Sportingtól.

A vendégek pocsékul kezdtek, a Kolstad rögtön egy 4–0-s rohammal adta meg a meccs alaphangját, ami után a Dinamónak még a zárkózásra sem volt esélye, így a szünetben már 17–10-re vezettek a norvégok.

Rosta Miklós csapata a fordulás után eleinte nem tudott változtatni, ezt kihasználva pedig a Kolstad 24–16-ra is elhúzott, de a hajrát alaposan megnyomta a Dinamo. A bukarestiek viszont hiába nyerték meg 12–7-re az utolsó 17 percet, ez nem volt elég ahhoz, hogy ledolgozzák hátrányukat. 31–28

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Kolstad (norvég)–Dinamo Bucuresti (román) 31–28

B-CSOPORT

GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged 31–36 (16–18)

KÉSŐBB

20.45: Wisla Plock (lengyel)–RK Zagreb (horvát)