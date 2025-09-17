Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi BL: a vége szoros lett, de Rostáék simán kikaptak Norvégiában

2025.09.17. 20:18
A Kolstad a Dinamo Bucuresti ellen szerezte meg első győzelmét a BL csoportkörében (Fotó: Kolstad Handball/Fb)
A norvég Kolstad szerezte meg első győzelmét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új idényében, mivel az A-csoport 2. fordulójában végig vezetve 31–28-as győzelmet aratott a Rosta Miklóst is foglalkoztató román Dinamo Bucuresti ellen.

Mindkét együttes az első sikerére hajtott az új idényben, hiszen a norvégok Lengyelországban kaptak ki 11 góllal a Kielcétől, míg a románok otthon szenvedtek háromgólos vereséget a Sportingtól.

A vendégek pocsékul kezdtek, a Kolstad rögtön egy 4–0-s rohammal adta meg a meccs alaphangját, ami után a Dinamónak még a zárkózásra sem volt esélye, így a szünetben már 17–10-re vezettek a norvégok.

Rosta Miklós csapata a fordulás után eleinte nem tudott változtatni, ezt kihasználva pedig a Kolstad 24–16-ra is elhúzott, de a hajrát alaposan megnyomta a Dinamo. A bukarestiek viszont hiába nyerték meg 12–7-re az utolsó 17 percet, ez nem volt elég ahhoz, hogy ledolgozzák hátrányukat. 31–28

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
Kolstad (norvég)–Dinamo Bucuresti (román) 31–28
B-CSOPORT
GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged 31–36 (16–18)

KÉSŐBB
20.45: Wisla Plock (lengyel)–RK Zagreb (horvát)

 

Ezek is érdekelhetik