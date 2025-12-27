A válogatott nem tudta átlépni a saját árnyékát

ALAPVETŐEN MEGHATÁROZTA a 2025-ös évet, hogy a férfi kézilabda-válogatottunk közel állt a bravúrhoz a januári világbajnokságon, de a lehetőség kapujában megtorpant. Pedig a tornán a Chema Rodríguez vezette gárda már rutinosabb, kiegyensúlyozottabb együttesnek számított, és általában úgy is játszott.

Varasdon különösen értékes volt a hollandok elleni csoportgyőzelem, valamint az osztrákok elleni siker a középdöntőben, mindkét összecsapás megmutatta, hogy a szövetségi kapitány jól fel tudja készíteni az együttest a legfontosabb meccsekre. A házigazda horvátok elleni negyeddöntő ugyanakkor hatalmas csalódás volt, mert az ellenfél semmivel sem volt jobb, és öt perccel a vége előtt még 30–26-ra vezettünk, azaz karnyújtásnyi közelségbe került a legjobb négybe jutás, amire 28 éve nem volt példa a magyar válogatott történetében.

Aztán jött az elképesztő „leolvadás”, a horvátok pedig belelkesültek, öt nullás rohammal fordítottak, és megnyerték a meccset. Nemzeti csapatunk teljesítményét ugyanakkor nem szabad megítélni az utolsó mérkőzés alapján, a vb-n tudatos és érett kézilabdát játszott, nem a csoportmeccsek alatt lőtte el a puskaporát, hanem a taktika és a játék már inkább a végjátékra lett felépítve. És ne legyünk igazságtalanok sem, mert ilyen a kézilabda: ami nekünk jött össze a tavalyi olimpiai selejtezőn Portugália ellen, az most a zágrábi csarnok által űzött-hajtott horvátoknak. Válogatottunk nyolcadik lett, ami, lássuk be, azért annyira nem rossz.

Klubcsapataink közül a Veszprém nagyon erős kerettel vágott neki az előző idény második felének, de a végső győztes Magdeburg ellen egy hajszállal elbukott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A magyar bajnokságot megnyerte, ám a finálé három meccse megmutatta, hogy közel van a nagy rivális Szeged, amely ráadásul a Magyar Kupát szoros végjáték, de végig biztos vezetés után el is hódította.

A bajnoki címvédő esetében kérdés, hogy Xavier Pascual vezetőedző mennyire tudja a legmagasabb szinten is folyamatosan hatékonnyá tenni a nyáron érkező egyiptomi különítményt (Ahmed Hesam, Ahmed Adel, Ali Zein), amely időnként fantasztikus játékra képes és meccseket tud nyerni, de olykor észrevétlen marad, ami a magyar bajnokságban elég, nemzetközi szinten, pláne a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe vágyó csapat esetében nem. Az év egyik nagy felfedezettje is az Építők játékosa, a 18 éves balszélső, Gáncs-Pető Máté egyre több szerepet kap klubjában, és már a magyar válogatottnál is felfigyeltek rá.

A Szeged edzője, Michael Apelgren remekül kezdett építkezni, az előző idényben csapata fantasztikus bravúrokat mutatott be, elég, ha a PSG tízgólos párizsi legyőzésére gondolunk, vagy a barcelonai győzelemre, amely majdnem négyes döntőt ért. A Szeged Apelgrennel eddig háromszor győzte le a nagy rivális Veszprémet, ebből az egyik Magyar Kupát ért. A mérleg másik oldalán ugyanakkor ott van, hogy a gárda kikapott Csurgón, Balatonfüreden, Győrben és az új évadban Tatabányán is.

Bár a Veszprém kicsivel még mindig erősebbnek tűnik, a bajnoki győzelem kérdése nyitott, és mindkét csapat esetében a tavasz ad majd választ arra, hol is tart.

AZ ÉV JÁTÉKOSA: FAZEKAS Gergő (Wisla Plock, lengyel) (Fotó: Szabó Miklós) Október 31-én még csak 22 éves lett, de már Bajnokok Ligája-szereplő csapat kezdő irányítója. Hogy erre a szerepkörre mennyire rászolgál, elég csak az egyik legutóbbi „hőstettére” gondolni, november végén a francia PSG otthonában győztes gólt szerzett. A lengyel Wisla Plock az elmúlt két idényben letaszította a hazai trónról az ősi rivális Kielcét. A „szent háború” legújabb fejezetében, október közepén tíz gólt szerzett idegenben. Már a januári világbajnokságon is ő volt a magyar válogatott első számú irányítója, Lékai Máté nélkül a nemsokára kezdődő Európa-bajnokságon még nagyobb felelősség hárulhat rá.

AZ ÉV LÉGIÓSA: Nedim REMILI (One Veszprém HC) (Fotó: Szabó Miklós) Jelenleg ő a One Veszprém HC egyetlen szupersztárja, egyben legfőbb szellemi vezére a pályán. Xavier Pascual vezetőedző balkezes irányítóként és jobbátlövőként is használja, az ősszel talán inkább az a felállás működött jobban, amikor játékmesterként szerepeltette a 30 éves franciát. Az év utolsó BL-mérkőzésén, a portugál Sporting CP elleni lélekemelő győzelem alkalmával is ő szerezte a végén a mindent eldöntő gólt. Ha a szegediek „gólzsákja”, Mario Sostaric nem kerül hullámvölgybe az őszi szezon második felére, akkor ő lett volna a díjazottunk, így viszont a bajnoki döntőben szintén klasszisteljesítményt nyújtó Remilire esett a választásunk.

AZ ÉV EDZŐJE: Michael APELGREN (OTP Bank-Pick Szeged) (Fotó: Dömötör Csaba) Rögtön első idényében visszahozta a Szegedet a Veszprém szintjére, méghozzá úgy, hogy közben egy addig teljesen idegen kézilabda-kultúrát kellett meghonosítania. Az egy évtizeden át tartó Juan Carlos Pastor-éra spanyol stílusa után a skandináv gyors játékot hamar elsajátították az emberei. A BL-ben a PSG kiejtése után a Barcával szemben sem járt messze a csodától, két gólra volt a négyes döntőbe jutástól. Eddigi hét Veszprém elleni meccséből hármat megnyert, a legfontosabbat áprilisban, a Magyar Kupa döntőjében. Szegedi karrierjében az eddigi egyetlen „fekete pont” a teljesen váratlan bajnoki vereségek sora az alapszakaszban.

AZ ÉV AZ NSO-N: 127 187 kattintás (Fotó: Szabó Miklós) Álom maradt az elődöntő: az utolsó másodpercben szerezték meg ellenünk a győztes gólt a horvátok – az év legolvasottabb cikke a januári világbajnoki negyeddöntős mérkőzésünkhöz köthető. Öt percre járt a csodától a magyar válogatott Horvátországgal szemben az Arena Zagreb 15 ezer fanatikus szurkolója előtt. A mieink egyetlen gólra vagy éppen védésre, jó védekezésre voltak attól, hogy a társházigazdát saját pályáján kiejtsék. Ám ezután a horvátok 30–26-os hátrányból 31–30-as előnyt csináltak, ők ezüstérmesek lettek, mi pedig nyolcadikként zártunk.

EZ VÁR RÁNK 2026-BAN A magyar férfiválogatott a január 15-én rajtoló dán-norvég-svéd közös rendezésű Európa-bajnokságot Lengyelország, Olaszország és Izland társaságában az F-csoportban kezdi meg Kristianstadban. Ha legalább két riválisát megelőzi Chema Rodríguez legutóbb rekordot jelentő 5. helyen végző csapata, Malmőben folytatja a kontinensviadalt. A torna érmesei automatikusan kijutnak a 2027-es világbajnokságra, a mezőny többi résztvevőjére tavasszal egy- vagy kétkörnyi selejtező vár. A Bajnokok Ligájában a Veszprém és a Szeged is a négyes döntőbe jutásért küzd, a harmadik számú klubsorozatban, az Európa-kupában pedig a Tatabánya és a Balatonfüred szeretne minél tovább menetelni. JANUÁR 9.: Felkészülési mérkőzés, Magyarország–Románia, Győr

JANUÁR 15. –FEBRUÁR 1.: Európa-bajnokság, Dánia, Norvégia, Svédország

FEBRUÁR 18. – MÁRCIUS 12.: Bajnokok Ligája, csoportkör

MÁRCIUS 18–22.: Világbajnoki selejtező, 2. kör

ÁPRILIS 1–9.: Bajnokok Ligája, rájátszás

ÁPRILIS 18–19.: Magyar Kupa, négyes döntő

ÁPRILIS 29. – MÁJUS 7.: Bajnokok Ligája, negyeddöntő

MÁJUS 13–17.: Világbajnoki selejtező, 3. kör

MÁJUS 23.: K&H Liga, az alapszakasz utolsó játéknapja

MÁJUS 23–31.: Európa-kupa, két mérkőzéses döntő

MÁJUS 25. – JÚNIUS 5.: K&H Liga, két győzelemig tartó döntő

JÚNIUS 13–14.: Bajnokok Ligája, négyes döntő, Köln