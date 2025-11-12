A mérkőzés elején és a legvégén is jobb volt a Peliszter: kikapott a BL-ben a Szeged

Szomorú napok közepette kellett elutaznia a szegedi kézilabdázóknak Észak-Macedóniába. A magyar klub két nemrég elhunyt alakját is gyászolja: az alapító-elnök Bérczi Mihály mellett Dobozi Ivánt is az elmúlt napokban veszítette el, a technikai vezető a múlt hét szombati, Veszprém ellen 32–31-re elveszített rangadó közben lett rosszul és veszítette életét.

A Szegedre ráadásul az utolsó igazán kellemetlen balkáni katlanban várt fontos feladat. Ahhoz, hogy továbbra is megmaradjon az esélye a biztos negyeddöntőt érő első két hely valamelyikére, a Boro Csurlevszki Sportcsarnok háromezer fanatikusa előtt kellett nagyot alkotnia. Michael Apelgren vezetőedző dolgát tovább nehezítette, hogy Janus Smárason, Magnus Röd és Jérémy Toto sem volt bevethető.

A korábbi veszprémi Dejan Manaszkov pimasz átemelős góljával az Eurofarm Peliszter került előnybe, majd legnagyobb sztárja, Filip Kuzmanovszki is hamar betalált. A Szeged nem találta a megoldást az iráni Szaid Hejdariráddal szemben, akit Bánhidi Bence még fejbe is lőtt. Mario Sostaric hétméteresét már Nikola Mitrevszki védte ki, tíz perc és tizenkilenc másodperc kellett hozzá, hogy Borut Mackovsek megtörje a jeget (5–1).

Kőkemény védekezésével az ellenfél teljesen elbizonytalanította a szegedieket, a vezéregyéniségek közül Jim Gottfridsson eladta a labdát, Sostaric pedig mellélőtte a ziccert. 10–5-ös hátrányban nagyon kellett a kapuba megérkező Tobias Thulin védése, a svéd játékos hét percen át nem kapott gólt.

A háromgólos hátrányból induló második félidő előtt úgy éreztük, hogy a szegedieknek tíz jó perccel meg lehetne nyerni ezt a meccset. A Peliszter sem támadott jól, gyakorlatilag Kuzmanovszkin múlt minden, rajta kívül főképp Európa-liga-szintű megoldásokat láthattunk a riválistól. A Szeged már 12–12-nél egyenlített, majd a 42. percben a vezetést is átvette, Lazar Kukics kígyózott be a védők között.

Mire eljött a meccs hajrája, ismét hátrányban találta magát a Szeged. A győzelem az utolsó percben dőlt el, Gottfridsson belemenése után Bogdan Radivojevics hétméteresből megszerezte a Peliszter mindent eldöntő gólját. A két csapat jövő hét csütörtökön a Pick Arénában ismét megmérkőzik egymással. Már mindenki játszott mindenkivel legalább egyszer a csoportkörben, jönnek a „visszavágók”, ellentétes pályaválasztással.

A Magdeburg hozta a kötelezőt A címvédő a kissé szoros első percek után átvette az irányítást, s magabiztos játékkal gyűjtötte be a pontokat a hatgólos Sebastian Barthold vezérletével. (M. B.)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

7. FORDULÓ

B-CSOPORT

Eurofarm Peliszter (északmacedón)–OTP Bank-Pick Szeged 25–24 (11–8)

Bitola, 3000 néző. V: Jorum, Kleven (norvégok).

PELISZTER: Hejdarirad – Hackbarth 2, Hosni, TAJNIK 3, PESEVSZKI 7, F. KUZMANOVSZKI 4 (1), Manaszkov 3 (1). Csere: MITREVSZKI (kapus), Abutovic, HENIGMAN 1, VidomsZki 1, Ezzeldin, Radivojevics 1 (1), Cehte 2, Petar Atanasijevikj 1, Pavel Atanasijevikj. Edző: Rubén Garabaya

SZEGED: Mikler R. – Sostaric, GARCIANDIA 6, KALARAS 2, Mackovsek 2, Jelinic, KUKICS 2. Csere: THULIN (kapus), BÁNHIDI 4, Gottfridsson 1, Frimmel 5 (4), Bodó 2, Szilágyi Benjamin. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 10. p.: 5–0. 17. p.: 6–3. 23. p.: 10–5. 36. p.: 12–12. 42. p.: 13–14. 46. p.: 15–17. 51. p.: 19–20. 54. p.: 22–20. 57. p.: 23–24. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4