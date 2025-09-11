Fájó hazai vereséggel kezdett a Szeged a férfi kézilabda BL-ben

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ, B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–ORLEN WISLA PLOCK (lengyel) 33–34 (16–16)

Szeged, 4739 néző. V: Nikolov, G. Nacsevszki (macedónok)

SZEGED: Mikler R. – SOSTARIC 9 (4), Röd 1, Smárason, Bánhidi 4, Gottfridsson 1, FRIMMEL 6. Csere: Thulin (kapus), Kalaras 1, Mackovsek 1, GARCIANDIA 7, Bodó 1, Toto 1, Szilágyi B. 1. Edző: Michael Apelgren

PLOCK: Bergerud – M. RICHARDSON 12 (6), Krajewski 2, Terzic, Szamojlo, Szita 1, FAZEKAS G. 3. Csere: Alilovic (kapus), Mihic 2, Koszorotov 3, Dawidzik, M. JANC 4, Zarabec 1, Daszek 2, SERDIO 4. Edző: Xavier Sabaté

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–3. 6. p.: 5–3. 9. p.: 5–5. 12. p.: 7–7. 16. p.: 8–9. 20. p.: 11-11. 24. p.: 12–13. 27. p.: 14–15. 33. p.: 16–18. 38. p.: 19–20. 43. p.: 21–23. 48. p.: 24–26. 50. p.: 26–29. 54. p.: 29–31. 57. p.: 31–33

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Vereségünk oka a gyenge védekezésünk volt. Sok mindent kipróbáltunk ezen az estén, de semmi sem működött. Az ellenfél támadójátékának erejét mutatja, hogy noha lerohanásból nem sok gólt szerzett, harmincnégy találattal zárt.

Xavier Sabaté: – Fergeteges atmoszféra, látványos gólok, nagy küzdelem A közönség biztosan jól szórakozott. Nagyon jó csapat ellen fontos győzelmet arattunk. Érzésem szerint egy góllal jobbak voltunk ellenfelünknél.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem zavartatták magukat a lengyel Wisla Plock férfi kézilabdacsapatának szurkolói a Szegedre csütörtök délután lecsapó zivatartól, vidáman grasszáltak a Kárász utcán a párától már-már trópusivá váló időben. Néhány órával később a hazai drukkereket sem „zavarta”, hogy Mirko Alilovic már a riválist erősíti, a korábbi közönségkedvenc horvát kapust akkora ovációval fogadták a bemutatásnál, mint 2018 és 2023 közötti „Kék” korszakában – a vendégek három magyar válogatott kiválósága, a szintén korábbi szegedi Szita Zoltán, illetve Fazekas Gergő és Ilic Zoran is nagy tapsot kapott a bevonuláskor.

Gyanítjuk, gyorsan hozzá fognak szokni a csongrádi rajongók (hiszen a jót könnyű megszokni...), mindenesetre újdonság volt, hogy a svéd Michael Apelgren az első Bajnokok Ligája-csoportmeccsen a Magnus Röd (norvég), Janus Smárason (izlandi), Jim Gottfridsson (svéd) belső hármassal kezdett támadásban: egy ilyen trióra a legtöbb klubnál csak csettintenének. Ami viszont már korántsem volt friss fejlemény, hogy a rivális védői nem tudták tartani a csapatkapitány Bánhidi Bencét a falban, a válogatott beálló jó szokásához híven a góljai mellett hétmétereseket harcolt ki. Az első félidő jó tempóval indult, alig telt el két perc és már hat találat esett (három itt, három ott, testvéries elosztásban) és a folytatásban is rendkívül színvonalas és végtelenül kiélezett csatát láthattunk. A 11. percben a Szeged horvát válogatott jobbszélsője, a gólcsúcstartó Mario Sostaric 500. alkalommal köszönt be a BL-ben, míg a túloldalon a katalán Barcától nyáron elcsábított francia klasszis, Melvyn Richardson vitte a prímet, az olimpiai és Európa-bajnok balkezes hatszor volt eredményes az első harminc perc során.

A szünet után a Plocknak jött ki jobban a lépés, Fazekas betörése után már hárommal lépett el a látogató, de gyors gólokkal gyakorlatilag egy perc alatt visszazárkóztak egyre (19–20) a szegediek, így az utolsó húsz percre fordulva is folytatódott a fogcsikorgató küzdelem. A korábbi veszprémi tréner és magyar felnőtt férfi szövetségi kapitány, a spanyol Xavier Sabaté által irányított lengyelek a hajrához közeledve sem puhultak fel védekezésben, elöl pedig Fazekas és az ellenállhatatlan Richardson vezérletével rendre megoldást találtak, nem csoda hát, hogy az 50. percben elhúztak 29–26-ra. A magyar együttes szélsői, Sostaric és az osztrák Sebastian Frimmel góljaival próbált kapaszkodni, de az 53. percben Richardson és Mitja Janc kínai figurás mesterművével (ami a 31. plocki gól volt) a valamivel stabilabb és pontosabb lengyelek jelezték, nem hagyják kicsúszni a két pontot a kezükből – nem is hagyták, a két fél hetedik egymás elleni BL-meccsén megszerezték a második győzelmüket. 33–34

A Szeged jövő szerdán a dán GOG otthonában javíthat a második körben.