Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Füchse Berlin–One Veszprém HC

A Veszprém az eddig hibátlan Füchse Berlin otthonában vendégszerepel a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT
9. FORDULÓ
Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (19–18) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Berlin, Max-Schemling-Halle. Vezeti: Eliasson, Palsson (izlandiak)
Cikkünk folyamatosan frissül.
Legfrissebb hírek
Imre Bence nyolc gólt lőtt a Kielben a német bajnokságban
Kézilabda
2025.11.22. 22:38
Lazar Kukics: Sokkal elszántabban álltunk bele a meccsbe
Kézilabda
2025.11.22. 09:51
Ezek is érdekelhetik