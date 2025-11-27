Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Füchse Berlin–One Veszprém HC

2025.11.27. 20:40
Októberben 32–31-re nyert a Veszprém (Fotó: Török Attila)
A Veszprém az eddig hibátlan Füchse Berlin otthonában vendégszerepel a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
A-CSOPORT
9. FORDULÓ
Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (19–18) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Berlin, Max-Schemling-Halle. Vezeti: Eliasson, Palsson (izlandiak)

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

kézilabda One Veszprém HC Füchse Berlin férfi kézilabda Bajnokok Ligája
