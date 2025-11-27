Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Füchse Berlin–One Veszprém HC

A Veszprém az eddig hibátlan Füchse Berlin otthonában vendégszerepel a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A-csoportjában.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A-CSOPORT

9. FORDULÓ

Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (19–18) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Berlin, Max-Schemling-Halle. Vezeti: Eliasson, Palsson (izlandiak) Cikkünk folyamatosan frissül.