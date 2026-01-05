A tévében lesz látható Simonyi Balázs Országos Kéktúra-futása

Még 2023 nyarán futotta végig az Országos Kéktúrát Simonyi Balázs, az erről készült, tízrészes sorozatot januárban láthatjuk először a televízióban. Az alkotás azonban jóval többről szól a futásnál: a Kéktúra keretét használja arra, hogy végigvezessen hazánk értékein. Tájakat, embereket és kalandokat mutat be, sok humorral, gyönyörű képekkel, remek zenékkel és egy nagy adag könnyedséggel.

„Különleges élményben volt részünk, amikor egy zártkörű vetítésen egymás után láthattuk a Kékkör mind a tíz epizódját – idézte a kektura.hu oldal Simonyi Balázst, aki a sorozat írója, rendezője és házigazdája is egyben. – Nem könnyű azok dolga, akik az Országos Kéktúráról készítenek filmsorozatot, a legtöbben óhatatlanul összevetik majd a nagy klasszikussal, a Rockenbauer Pál-féle Másfél millió lépés Magyarországon című alkotással. De talán nem árulok el nagy titkot: nem érdemes összehasonlítgatni a kettőt. Egyrészt ma már egészen másképp készítünk és nézünk filmeket, mint az 1970-es és 1980-as években, másrészt ez a sorozat önmagában is megáll a lábán – és nagyon is mai mű.”

Simonyi Balázs 15 nap 6 óra 50 perc alatt futotta végig az Országos Kéktúra 1172 kilométerét. Régóta dédelgetett álma volt, hogy teljesítse, ehhez naponta 75–80, olykor akár 100 kilométert tett meg, miközben a stáb egy része kerékpárral, gyalog vagy onewheellel kísérte.

„A >>futó ismeretség<< szerencsére csak a mozgás formájára utal – a film ismeretsége semmiképp sem felszínes. Természetesen nincs az a sorozat, amelybe beleférne a több mint ezer kilométer minden érdekessége és látnivalója, így különösen kíváncsian vártuk, mit emel majd ki a stáb, mit tart fontosnak, különlegesnek, megmutatásra érdemesnek az Országos Kéktúrából. A széria tíz, nagyjából harmincperces részből áll, epizódonként átlagosan két tájegységgel. Nem klasszikus ismeretterjesztő film – ne is várjunk száraz geológiai vagy néprajzi leírásokat. Mégis, a részek végére úgy érezzük, közelebb kerültünk az ott élőkhöz, mintha a mindennapjaikba kaptunk volna rövid, intim bepillantást. Ezt a sorozat azzal éri el, hogy fantasztikus szereplőket, >>jó arcokat<< talál, izgalmas foglalkozásokat, eltűnőfélben lévő életformákat és hiteles történeteket. Megtudjuk például, hogyan rajzolják 1740 óta a kőszegi >>Szőlő jövésnek könyvét<<, bepillantunk a lassan negyven éve a Balaton-felvidéken élő brit tudósító mindennapjaiba, megismerjük a nógrádi nénit, aki még kézzel húzza a harangot, találkozunk vidékre költözött polgármester–rackajuh-tenyésztővel, jásdi bodzaszedőkkel, hucullovakat patkoló kovácsokkal, és azt is végignézzük, hogyan cserélnek ki egy kék közkutat.”

A sorozat egyik fő erénye, hogy nem a közhelyekre épít. A film tele van apró, elkapott pillanatokkal: régi táblák, karakteres arcok, spontán beszólások, helyiekkel folytatott rögtönzött beszélgetések teszik élővé és szerethetővé ezt az utazást.

„Sok-sok különböző ember kéktúrázik – hogy rögtön egy közhellyel folytassam -, de a tíz rész alatt olyan történetek is kibontakoznak, amelyek mellett talán elsétálnánk, ha nem szólítanánk meg egymást. Pedig milyen érdekes motivációk, élettörténetek állnak egy-egy túrázó mögött. Megismerjük az elmélyülést kereső kispapot, a kőhányási remetét, a kisbabájukat hordozóban cipelő anyukákat, a volt drogos misszionáriust, a tizennegyedik teljesítésére készülő kéktúra-ellenőrt vagy azt a tájfutót, aki fél évszázada kezdte az Országos Kéktúrát – és a kamerák előtt fejezte be.”

A sorozat 2026 január 11-én indul az M5 csatornán 15 órakor dupla résszel, majd vasárnaponként szintén dupla részekkel folytatódik öt héten keresztül.

Forrás: kektura.hu

Képek: Simonyi Balázs

