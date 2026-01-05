Kisvárda: angol és olasz kérő jelentkezett; Balogh Norbert újra bizonyíthat

„Az év első munkanapján felvette a munkát NB I-es csapatunk is, amelynek tagjaira hétfőn máris két edzés várt – írja beszámolójában a Kisvárda FC honlapja, a kisvardafc.hu. – A délelőttit a műfüves csarnokban tartotta a szakmai stáb, amelynek élén továbbra is Révész Attila áll. A vezetőedző két új játékost köszönthetett, az egyikük, a szerb Nikola Radmanovac még tavaly november végén aláírta szerződését klubunkhoz, ő a kínai ligából érkezett. A másik, Balogh Norbert új is, meg nem is, egyrészt azért, mert jól ismerhetjük, hiszen 2023–2024-ben már volt a játékosunk, másfelől pedig egyelőre nincs aláírt szerződése, ha úgy tetszik, kapott rá egy lehetőséget, hogy bizonyítson, a keretben van a helye. Akadtak még hiányzók, hiszen Bernardo Matic, Soltész Dominik és Soltész István még a sérülését követő rehabilitációs munkáját végzi, Marko Matanovics kisebb betegsége miatt hagyta ki az első gyakorlást, Körmendi Kevin pedig kölcsönben máshol folytathatja a tavasszal.”

A legutóbb a Dunaszerdahely alkalmazásában álló, de nyár óta szabadon igazolható Balogh Norbertről, és további lehetséges játékosmozgásokról Révész Attila, sportigazgató-vezetőedző nyilatkozott az M1 aktuális csatornának.

„Elsősorban fiatal játékosokat keresünk, viszont Balogh Norbert helyzete speciális. Ő az elmúlt évben nemigen kapott lehetőséget különböző okok miatt, de már volt nálunk, abban az esztendőben, amikor kiestünk – fogalmazott Révész Attila a 29 éves csatár kapcsán, aki korábban 16 NB I-es meccsen két gólt szerzett a Kisvárdában, most pedig megkérte őt, hogy adjon neki még egy lehetőséget a bizonyításra. – Mivel ismerem, és nagyon szeretett itt lenni, ezért azt mondtam, hogy semmi akadálya a visszatérésének, csak el kell fogadni azokat a szabályokat és alapelveket, amelyeket vallunk. Visszatérése az úgynevezett magyar szabály miatt is jól jön, ha fizikálisan utoléri, illetve újra felépíti magát, akkor a közeljövőben segítségünkre lehet.”

Révész Attila arról is beszélt, hogy a klub több légiósa iránt élénk érdeklődés mutatkozik külföldről. A 19 éves nigériai középpályás, Ridwan Popoola kapcsán elárulta: korábban a skót Aberdeen, mostanság pedig az angol Queens Park Rangers szeretné megszerezni, de az említett két klubon kívül is nagyon több kérője van, az újév második napján például öt csapat jelentkezett be érte. Ennek ellenére egyelőre szeretnék megtartani. Az ukrán U20-asválogatott kapusuk, a magyar állampolgársággal is rendelkező Ilija Popovics iránt pedig olasz másodosztályú klubok érdeklődnek.

„Most nem szeretnénk eladni senkit, a legfontosabb, hogy a csapatunk megmaradjon, és a fiatalokat szeretnénk beépíteni. Nagy játékosmozgás nem várható" – közölte a szakvezető.

Szombaton vált hivatalossá, hogy tavasszal is Révész irányítja vezetőedzőként is a Kisvárdát. Ennek kapcsán megjegyezte: az a személy, akivel az elmúlt időszakban tárgyalásban volt, kapott egy jobb ajánlatot, amit valószínűleg elfogad. A sportigazgató október közepén elárulta: egyetlen emberrel jutott el odáig, hogy szerződéstervezetet kapott, az pedig Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány volt, akivel végül nem állapodtak meg.

„Az idő rövidsége nem engedte meg, hogy tovább kutakodjunk. Van egy nagyon fontos feladatunk: bent kell tartani a csapatot az élvonalban, amelyhez most nagyon közel járunk” – magyarázta most Révész az edzőkérdés kapcsán. Hozzáfűzte: az edzőkeresés nem ért véget, jelenleg is kapcsolatban van egy német trénerrel, aki a közeljövőben meglátogatja a klubot, mert szeretne vele hosszabban beszélgetni és megismerni a filozófiáját.

„Azzal a pontszámmal, amennyivel rendelkezünk, talán egy megnyugtatóbb tavasz elé nézhetünk. Azért ez nem egy megnyugtató előny, bár jónak tűnik, nagy a különbség, ugyanakkor volt már rá a korábbi időszakban példa, hogy hasonló különbséggel csapatok tavasszal összeomlottak, és ezt természetesen szeretnénk elkerülni" – mondta a sportvezető a tavaszi folytatás kapcsán. A Kisvárda 18 forduló után 27 ponttal a tabella hatodik helyén áll, előnye 13 pont a kiesést jelentő 13. helyet elfoglaló Nyíregyházával szemben.

A Kisvárda kedden törökországi edzőtáborba utazik, Antalya vonzáskörzetében edzőtáborozik majd egy hétig. Ez idő alatt három edzőmeccs szerepel a tervezett programban: a cseh Dukla Praha, a szerb Radnicski Kragujevac és a magyar válogatott Mocsi Attila klubja, a török Rizespor ellen.

A klub eddig egy új játékos szerződtetését jelentette be, a már említett Radmanovacét, de Balogh mellett a 18 éves nigériai Idris Ibrahim is bizonyíthat Törökországban a stábnak – az ő érkezéséről a hétvégén adott hírt a klub, de arról még nincs szó, hogy szerződést is kötöttek volna vele.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Nikola Radmanovac (szerb, Csingtao Hajniu – Kína, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Nazar Koljada (magyar-ukrán)

Kiszemeltek: Balgoh Norbert (szabadon igazolható), Idris Ibrahim (nigériai)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ridwan Popoola (nigériai, Queens Park Rangers – Anglia, Aberdeen – Skócia), Ilija Popovics (ukrán-magyar, Olaszország)

