Nemzeti Sportrádió

A jövő sztárjai: Komjáthy Boglárka, Riba Ferenc

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 09:01
null
Címkék
vívás Komjáthy Boglárka Riba Ferenc utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a Vasas 15 éves, kadét Eb-bronzérmes kardvívója, Komjáthy Boglárka és mestere, Riba Ferenc.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve

terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a Vasas 15 éves, kadét Eb-bronzérmes kardozója, Komjáthy Boglárka és edzője, Riba Ferenc.

A Budai Zoltán által készített műsorból kiderül, hogy miért tartják Boglárkát a hazai kardvívás egyik kiemelkedő ígéretének; hogy

miként lehet egészen fiatalon érvényesülni az idősebbek között;

hogy a sportágban miért lényeges a jó mester-tanítvány kapcsolat; és hogy mit jelent, amikor a versenyzőnek „vívóesze” van. Emellett szó esik az egyetlen tussal elveszített, legfontosabb asszók tanulságairól és arról is, hogy Boglárka a versenynaptárnak köszönhetően milyen különleges helyszíneken ünnepelhette a születésnapjait.

Az adás meghallgatható ITT.

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka és Riba Ferenc az Utanpotlassport.hu stúdiójában Fotó: Máj Tamás)

vívás Komjáthy Boglárka Riba Ferenc utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: fontos versenyekkel teli január vár az utánpótlásra

Utánpótlássport
17 órája

Jégkorong: célegyenesben az U18-as leányválogatott vb-felkészülése

Utánpótlássport
18 órája

Kézilabda: száz találat fölött az ifjú gólvadászok

Utánpótlássport
Tegnap, 11:53

Kosár: Rátkai, Drahos és Josepovits is remek őszt futott az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.12.27. 19:04

Öttusa: Tamás Eb-címet védett és vb-bronzot nyert a juniorok között

Utánpótlássport
2025.12.27. 14:27

Röplabda: eseménydús éven van túl a hazai utánpótlás

Utánpótlássport
2025.12.26. 20:48

Dávid László: Idővel egyenrangú partner lesz a tanítványomból

Utánpótlássport
2025.12.26. 16:09

„A természetem kubai, a szívem magyar” – Navarrete József hatvanéves

Egyéb egyéni
2025.12.26. 10:13
Ezek is érdekelhetik