A jövő sztárjai: Komjáthy Boglárka, Riba Ferenc

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve

terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a Vasas 15 éves, kadét Eb-bronzérmes kardozója, Komjáthy Boglárka és edzője, Riba Ferenc.

A Budai Zoltán által készített műsorból kiderül, hogy miért tartják Boglárkát a hazai kardvívás egyik kiemelkedő ígéretének; hogy

miként lehet egészen fiatalon érvényesülni az idősebbek között;

hogy a sportágban miért lényeges a jó mester-tanítvány kapcsolat; és hogy mit jelent, amikor a versenyzőnek „vívóesze” van. Emellett szó esik az egyetlen tussal elveszített, legfontosabb asszók tanulságairól és arról is, hogy Boglárka a versenynaptárnak köszönhetően milyen különleges helyszíneken ünnepelhette a születésnapjait.

Az adás meghallgatható ITT

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka és Riba Ferenc az Utanpotlassport.hu stúdiójában Fotó: Máj Tamás)