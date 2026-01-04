Nemzeti Sportrádió

A Fulham a PL-idény egyik legszebb góljával egyenlített a 97. percben a Liverpool ellen

2026.01.04. 18:16
Szoboszlai Dominik szabadrúgása nem talált kaput (Fotó: Getty Images)
angol foci Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás Liverpool FC Fulham Premier League Kerkez Milos angol bajnokság
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 20. fordulójában a Liverpool 2–2-es döntetlent játszott Londonban, a Fulham otthonában. Az első félidőben a hazaiak, a másodikban a vendégek szereztek úgy gólt, hogy először les miatt még érvénytelenítették azokat. A 94. percben Cody Gakpo gólja után már úgy tűnt, hogy megnyeri a mérkőzést a Pool, de a Fulham a 97. percben Harrison Reed hatalmas bombájával egyenlített.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
FULHAM–LIVERPOOL FC 2–2 (1–0)
London, Craven Cottage. Vezette: Pawson
FULHAM: Leno – I. Diop, J. Andersen, Cuenca – Castagne, Sz. Lukics (Reed, 90+2.), Cairney (Berge, 74.), A. Robinson – H. Wilson (A. Traoré, 85.), Smith Rowe (Kevin, 74.) – R. Jiménez (Kusi-Asare, 85.). Menedzser: Marco Silva
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones (Chiesa, 85.) – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz (J. Frimpong, 76.) – Gakpo (J. Gomez, 90+6.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: H. Wilson (17.), Reed (90+7.), ill. Wirtz (57.), Gakpo (90+4.)

Fájdalmas beismerés: a címvédő Liverpoolnál már január elején lemondóan nyilatkoznak a Premier League megnyeréséről. A minap Alexis Mac Allister kendőzetlen őszinteséggel mondta el a Sky Sportsnak adott interjújában, bár még több fontos célért küzd a csapat, a Bajnokok Ligájában, illetve az FA-kupában is szeretne nagyot alkotni, az angol bajnoki címnek búcsút inthet a 2025–2026-os évadban. Az argentin középpályás a realitás talaján állva fogalmazta meg vallomását, hiszen az Arsenal a szombati győzelmével 15 pontosra növelte az előnyét a negyedik helyen tanyázó „vörösökkel” szemben.

„Nincs sok esélyünk a címvédésre. Utálom ezt mondani, de ez teljesen egyértelmű – olvasható Alexis Mac Allister nyilatkozata a Sky Sports hasábjain. – Az Arsenal pazar formát mutat, míg a Manchester Citytől ugyan nem vagyunk annyira leszakadva, az eredményesség és a mutatott játék tekintetében sem teljesítünk a képességeinkhez mérten, ezért nem látom, miként lehetnénk újra bajnokok. Fájdalmas ez, mert az előző idényhez képest sok minden megváltozott, és ez nem ideális, de ez a helyzet, szembe kell néznünk vele, és tovább kell dolgoznunk azért, hogy jobbak legyünk. Egyértelmű, hogy kiválóak a játékosaink, a kulcs az, hogy igazi csapattá váljunk.”

Noha egy labdarúgó nyilatkozatából nem lehet következtetni a csapat hangulatára, alighanem az összes Liverpool-futballista keserű szájízzel értékeli a Premier League-idényt. A „vörösök” hiába maradtak veretlenek nyolc tétmérkőzés óta, a január 1-jei, Leeds elleni gól nélküli hazai döntetlen után a sajtóvisszhangok olyan hangnemet ütöttek meg, mintha 80 mérkőzéses vereségsorozatban lenne a gárda – ez a némileg túlzónak tetsző mondat a Liverpool Echóban jelent meg.

A feszes januári menetrend kevés pozitívumának egyike azonban, hogy egy jól sikerült kilencven perccel választ lehet adni a kritikus hangokra. Vasárnap délután a címvédőre londoni vendégjáték várt, a Fulham otthonában vendégszerepelt, ám annak tükrében, hogy az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah, a lábtörést szenvedő Alexander Isak, a hosszabb ideje kényszerpihenőn lévő Giovanni Leoni, valamint a bokáját fájlaló Endo Vataru játékára sem számíthatott Arne Slot menedzser, nem várt könnyű meccs az együttesre. A találkozó felvezetőjeként a Liverpool Echo három szakírója is arra adta fejét, hogy a holland szakember bőrébe bújva felvázolja a várható kezdő tizenegyet, s mindhármuknál balhátvédként kapott helyet Kerkez Milos. Mindennek aligha lehetett szerepe a csapat kijelölésekor, ám a jubiláló magyar fiatal megnyerte a különcsatát a Leeds ellen játszó Andrew Robertsonnal szemben – ez volt a 100. mérkőzése Angliában.

Ezúttal sem volt kérdéses, hogy a hónapok óta rendre a legjobbak közé tartozó Szoboszlai Dominik a kezdő tizenegyben kapott helyet, csak azt nem lehetett előre tudni, melyik pozícióban számítanak rá – utóbb kiderült, a kikerülő Jeremy Frimpong helyén, a támadósor jobb szélén. Mellette, tízesként Florian Wirtz játszott, a bal szélen Curtis Jones rohamozott, míg Cody Gakpo töltötte be a középcsatár szerepét. A holland támadó azért kerülhetett az ék pozíciójába, mert az előző bajnokin kezdő Hugo Ekitiké kisebb combizomhúzódás miatt nem lehetett kerettag. Mindez azt jelentette, hogy Arne Slot nem számíthatott a három legjobb csatárára.

Tizenöt perces késéssel vette kezdetét a találkozó orvosi vészhelyzet miatt, ezért a meccs előtti bemelegítés is elhúzódott. A Sky Sports már a kezdő sípszó előtt elismeréssel adózott a két magyar játékos előtt, mivel – társaikkal ellentétben – sem pulóvert, sem kesztyűt nem húztak a két Celsius-fokos hőmérséklet ellenére. Az első percekben a vendégek gurigáztak, Cody Gakpo kétszer is helyzetbe került, ám előbb beleléptek a lövése után a labdába, majd Curtis Jones kiugratása után hiába került a védelem mögé, ígéretes helyzetben „eltörte” a labdát, amely a kapu előtt gurult el keresztbe.

Az eleinte visszahúzódónak, kockázatkerülőnek tűnő Fulham az idő előrehaladtával egyre többször ért át ellenfele térfelére. A 15. percben Alisson és Connor Bradley között adódó kommunikációs hiba jóvoltából jöhetett szöglettel, majd a 17. percben két nagyszerű helyzetfelismerésből alakított ki nagy lehetőséget, mi több, szerzett gólt: Raúl Jiménez senkitől sem zavartatva pörgetett nagyszerűen a korábbi liverpooli Harry Wilsonhoz, aki átvételt követően Ryan Gravenberch mellől kilőtte a bal alsó sarkot. Noha az asszisztens először lest jelzett, némi videózás után megadták a gólt, előnybe került a Fulham – Virgil van Dijk lógott be.

Hátrányban feljebb tolta a védelmét a Liverpool, de hiányzott a gyors labdajáratás, a sebesség és a pontosság a játékából. A tili-toli értelemszerűen nem hozhatott látványos futballt, de az egyenlítéshez is kevés volt. A 31. percben jegyezhettük fel a következő vendéghelyzetet, Florian Wirtz beadása után Curtis Jones sarkazásából csak szöglet lett. Egy perccel később Szoboszlai Dominik jobb oldali beadása után Gakpo fejelte a labdát a bal oldali kapufára, leshelyzet miatt azonban ennek nem volt különösebb jelentősége.

Meg kell említeni a Fulham remek védekezését. Noha amióta Marco Silva a Premier League-ben edzősködik, mindannyiszor kikapott azokon a meccseken, amelyeken a címvédő ellen küldte csatába a csapatát (11/11), ám ezúttal nagyon jól megszervezte együttese labda elleni játékát, a hátsó sor tagjai semennyi területet sem engedtek a vendégeknek, hogy helyzetbe kerüljenek – Slotot alighanem meglepte, hogy a portugál tréner az évad során először 3–4–3-as hadrendben küldte fel együttesét a pályára.

A Liverpool csupán a félidő végén tudta először nyomás alá helyezni ellenfelét, de a játék ritmusát legfeljebb egy-egy perc erejéig kapta el. Árulkodó statisztikai adatot rögzíthettünk: az első félidőben nem volt kaput eltaláló lövése a csapatnak, a 62 százalékos labdabirtoklása mit sem ért.

„Unalmas volt a játéka, nem alakított ki igazi veszélyt, gyorsabbnak kell lennie” – mondta a Liverpoolról a klub korábbi védője, Jamie Carragher a Sky Sports szakértőjeként. A vendégek becsületére legyen mondva, az első, átaludt félidő után remek mentalitással futottak ki a másodikra. A 47. percben Kerkez Milos pontos bal oldali passza után Gakpo juttatta a labdát a kapuba, de mintegy kétméteres lesen tartózkodott, ezért hiába a pontos befejezése. Az 52. percben Szoboszlai Dominik lőhetett szabadrúgást 23 méterről, és bár a labda veszélyesen csapódott, másfél métert tévesztett. A magyar középpályás egy perccel később jobb oldali szögletet végezhetett el, ami után Mac Allister a lécre fejelte a labdát, Bernd Leno verve volt. Az 57. percben úgyszintén tehetetlen volt a német kapus, Connor Bradley szép alakítása (és passza) után Florian Wirtz értékesítette ziccerét – bár lesnek látta a partjelző, két és fél percnyi videózás után megadták.

Az egyenlítés után furcsamód nem tudott akkora helyzeteket kialakítani a Pool, hiába próbálkozott. Nem úgy a Fulham, amely a 77. percben Wilson révén majdnem ismét magához ragadta a vezetést, csakhogy a walesi szélső 18 méterről a lécre emelte a kapuját elhagyó Alisson felett a labdát. Az utolsó negyedórában Szoboszlai behúzódott középre a lecserélt Wirtz helyére, a jobb szélen pedig Jeremy Frimpong rohamozott.

Sokáig úgy tűnt, a várt húzás sem hozza meg a kívánt eredményt, mígnem a 94. percben Frimpong beadása után az addig balszerencsés Gakpo a bal térdével besodorta a labdát a gólvonal mögé. Zsebben érezhette a Liverpool a három pontot, csakhogy a Fulhamnek még volt válasza: a 97. percben a nem sokkal korábban becserélt Harrison Reed szenzációs mozdulattal bombázta a labdát 24 méterről Alisson kapujába – ez volt a negyedik gól, amelyet a „vörösök” a PL-idényben a hosszabbítás perceiben kaptak.

A külső szemmel elképesztő végjáték után, a vendégek szempontjából nehezen megemészthető mérkőzés végén a Liverpoolnak be kellett érnie a pontosztozkodással, ami egyben azt jelenti, hogy a Premier League tabelláján a 20. fordulót követően még nagyobbra nyílt az olló közte és az Arsenal között. A Craven Cottage-en látott 90 perc még inkább ráerősített Alexis Mac Allister mondandójára, amelyet el kell fogadniuk a csapat szurkolóinak – az együttes játékát látva szinte reménytelen küldetés a bajnoki címvédés. 2–2

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal20153240–14+2648
  2. Aston Villa20133433–24+942
  3. Manchester City19132443–17+2641
  4. Liverpool20104632–28+434
  5. Manchester United2087534–30+431
  6. Chelsea1986532–21+1130
  7. Brentford2093832–28+430
  8. Sunderland2079421–19+230
  9. Newcastle2085728–24+429
10. Brighton & Hove Albion2077630–27+328
11. Fulham2084828–29–128
12. Everton2084822–24–228
13. Tottenham2076728–24+427
14. Crystal Palace2076722–23–127
15. Bournemouth2058731–38–723
16. Leeds United2057826–33–722
17. Nottingham Forest20531219–33–1418
18. West Ham20351221–41–2014
19. Burnley20331420–39–1912
20. Wolverhampton20131614–40–266

 

 

