Nemzeti Sportrádió

„Az autómat még nem cseréltem le...” – Luke Littler a pénzdíjáról

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2026.01.03. 23:07
null
Littler idén is megnyerte a vébét (Fotó: Getty Images)
Címkék
darts-vb Luke Littler darts-világbajnokság darts Gian van Veen
Mint arról beszámoltunk, a PDC Londonban zajló dartsvilágbajnokságát a címvédő Luke Littler nyerte, miután a döntőben 7–1-es vereséget mért a holland Gian van Veenre, aki elismerte, kevés adódó lehetőségét nem kihasználni.

Rendhagyó módon kezdte az első kétszeres világbajnokként adott nyilatkozatát Luke Littler, amikor is a PDC-tornán utolsó alkalommal közreműködő mérkőzésvezető George Noble-nak, valamint a játékosok bemutatásáér felelős színpadmester, John McDonaldnak is köszönetet mondott, majd megemlítette a szilveszter előtti napokban autóbalesetet szenvedett Anthony Joshuát is. 

„Köszönet George-nak és Johnnak a két visszavonuló legendának, elképesztő pályafutást tudhatnak maguk mögött és örülök Anthony Joshuának, hogy jól van, ezt szerettem volna elmondani” – kezdte a győztes nyilatkozatát Littler, majd kitért arra, hogy megvédte a címét és értékelte a mérkőzést is.

„Annyira jó volt az első alkalom, hogy meg kellett ismételni. Nem kezdtem jól a mérkőzést, de aztán adtam magamnak időt, hogy összerakjam a játékom és onnan minden a terv szerint működött. Gian nagyon elégedett lehet, fantasztikus tornája volt, végig ott volt a nyomomban, szóval oda kellett rá figyelnem” – mondta Littler, majd azt is elárulta, mihez kezdene történelmi, egymillió fontos pénzdíjával. 

„Természetes, hogy egy ekkora összeg azért megváltoztatja az ember életét. Ami biztos, ezzel még jobban megerősítettem a helyemet a világranglista élén, aminek nagyon örülök. Hogy mire költöm majd ezt a pénzt, még nem tudom, még gondolkodom rajta. Mondjuk az autómat még nem cseréltem le...” – zárta gondolatait az immár kétszeres világbajnok Luke Littler.

A 18 éves győztes után a nála öt évvel idősebb ellenfele, Gian van Veen is értékelte a finálét.

„Luke nem adott lehetőséget a döntőben. Ugyanakkor lehet, hogy nem most játszottam a tornán a legjobb meccsemet. Az előző körökben megragadtam a lehetőségeket, most viszont sokat elszalasztottam, és az ellenfelem könyörtelenül ki is használta ezeket. Szerettem volna megragadni a trófeát, de túl sok leget elveszítettem. Az egész világbajnokság azzal együtt boldoggá tesz, hogy ez a döntő így egy picit csalódás. A teljesítményemre, a mutatott játékomra azért így is büszke vagyok” – mondta Van Veen.

Egyéb egyéni
46 perce

Littler nagyon simán megvédte a dartsvilágbajnoki címét

Az angol tíz év után az első, aki egymás után kétszer bajnok. Van Veennek nem sok esélye volt.

 

 

 

darts-vb Luke Littler darts-világbajnokság darts Gian van Veen
Legfrissebb hírek

Littler nagyon simán megvédte a dartsvilágbajnoki címét

Egyéb egyéni
46 perce

A színpad a tiétek! – Van Gerwen üzent a darts-vb döntője előtt

Egyéb egyéni
4 órája

Rejtett mikrofonok, hi-tech kamerák – így kerül képernyőre a darts-vb

Egyéb egyéni
4 órája

Van Veen még időben abbahagyta Anderson játékának csodálatát

Egyéb egyéni
13 órája

A 23 éves Van Veen lesz a 18 éves Littler ellenfele a darts-vb döntőjében

Egyéb egyéni
23 órája

Luke Littler a harmadik világbajnokságán is döntőbe jutott

Egyéb egyéni
Tegnap, 20:30

Az 5:0-ra nyerő Littler nem érezte magát kényelmesen a darts-vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:50

Kiesett a korábbi világbajnok, Van Veen legyőzte Humphriest a darts-vb-n!

Egyéb egyéni
2026.01.01. 22:40
Ezek is érdekelhetik