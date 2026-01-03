„Az autómat még nem cseréltem le...” – Luke Littler a pénzdíjáról

Rendhagyó módon kezdte az első kétszeres világbajnokként adott nyilatkozatát Luke Littler, amikor is a PDC-tornán utolsó alkalommal közreműködő mérkőzésvezető George Noble-nak, valamint a játékosok bemutatásáér felelős színpadmester, John McDonaldnak is köszönetet mondott, majd megemlítette a szilveszter előtti napokban autóbalesetet szenvedett Anthony Joshuát is.

„Köszönet George-nak és Johnnak a két visszavonuló legendának, elképesztő pályafutást tudhatnak maguk mögött és örülök Anthony Joshuának, hogy jól van, ezt szerettem volna elmondani” – kezdte a győztes nyilatkozatát Littler, majd kitért arra, hogy megvédte a címét és értékelte a mérkőzést is.

„Annyira jó volt az első alkalom, hogy meg kellett ismételni. Nem kezdtem jól a mérkőzést, de aztán adtam magamnak időt, hogy összerakjam a játékom és onnan minden a terv szerint működött. Gian nagyon elégedett lehet, fantasztikus tornája volt, végig ott volt a nyomomban, szóval oda kellett rá figyelnem” – mondta Littler, majd azt is elárulta, mihez kezdene történelmi, egymillió fontos pénzdíjával.

„Természetes, hogy egy ekkora összeg azért megváltoztatja az ember életét. Ami biztos, ezzel még jobban megerősítettem a helyemet a világranglista élén, aminek nagyon örülök. Hogy mire költöm majd ezt a pénzt, még nem tudom, még gondolkodom rajta. Mondjuk az autómat még nem cseréltem le...” – zárta gondolatait az immár kétszeres világbajnok Luke Littler.

A 18 éves győztes után a nála öt évvel idősebb ellenfele, Gian van Veen is értékelte a finálét.

„Luke nem adott lehetőséget a döntőben. Ugyanakkor lehet, hogy nem most játszottam a tornán a legjobb meccsemet. Az előző körökben megragadtam a lehetőségeket, most viszont sokat elszalasztottam, és az ellenfelem könyörtelenül ki is használta ezeket. Szerettem volna megragadni a trófeát, de túl sok leget elveszítettem. Az egész világbajnokság azzal együtt boldoggá tesz, hogy ez a döntő így egy picit csalódás. A teljesítményemre, a mutatott játékomra azért így is büszke vagyok” – mondta Van Veen.