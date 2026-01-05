Ismét klubot válthat a Puskás-díjas magyar csatár

A 2019-ben Puskás-díjas Zsóri Dániel Magyarországon korábban a DVSC-ben, a Fehérváron, Budafokon, Zalaegerszegen és az MTK-ban játszott, mielőtt 2024 szeptemberében a romániai UTA Aradhoz szerződött. Az előző idényben a három góljával fontos szerepet játszott abban, hogy az aradiak bennmaradtak az élvonalban (az alsóházi rájátszásban három meccsen kétszer talált be), ami után a nyáron egy évvel szerződést hosszabbított, de értesüléseink szerint várhatóan nem tölti ki a megállapodását, és már a télen távozhat.

„Igen, Zsóri Dániel nagy valószínűséggel távozik Aradról – erősítette meg érdeklődésünkre a Nemzeti Sport értesülését a játékost képviselő The Footballers Group menedzseriroda részéről Sowunmi Thomas. – Több országból érdeklődnek a csatár iránt, akinek nyáron lejár a szerződése, és mivel a szakmai stáb nem számol vele, így a klub sem gördít akadályt a távozása elé.”

Zsóri ebben az idényben csak hat meccsen kapott lehetőséget a román élvonalban (ezeken egy gólt szerzett), ezért is szeretne váltani a télen.



