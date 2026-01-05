A német férfi kézilabda-válogatott megérett a világraszóló sikerekre

Meghatározóvá vált a kézilabdavilágban Németország – minden téren. Ismét. A német Bundesliga nagyjából az idők kezdete óta ott van a legerősebb bajnokságok között, a 2020-as években minden korábbinál jobban kiemelkedik még a sorban utána következő francia, dán, spanyol és lengyel ligához képest is.

Ezt jól mutatja, hogy két kirakatcsapata, a Magdeburg és a Füchse Berlin is mennyire domináns a Bajnokok Ligájában. A legutóbbi döntőt ez a két csapat játszotta egymással, a mostani idény csoportkörében pedig ketten együtt 19 győzelem mellett csupán egy vereséget számlálnak. Az Európa-ligában a Szeged 2014-es sikere óta egyedül 2022-ben nem német klub nyert, a legutóbbi három kiírásban rendre legalább két német együttes jutott be a sorozat négyes döntőjébe.

Ebből persze nem lenne magától értetődő, hogy a német válogatott is jó, de jelen helyzetben még a nemzeti csapat is újra megérkezett a legjobbak szintjére. A sikeredző Alfred Gíslason 2020 óta tartó munkája már a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságra beérett, hazai pályán elődöntőbe vezette fiatalos keretét. Fél évvel később a párizsi olimpián pedig a negyeddöntőben őrült végjátékot követően hosszabbításban, 27 ezer szurkolója előtt kiejtette Franciaországot. Hasonlóan szoros elődöntőt nyert meg Spanyolországgal szemben is, de a fináléban a más szintet képviselő Dániával már nem bírt el.

A két elődöntőt – benne egy ezüstérmet – hozó 2024 után a tavalyi világbajnokságon a dánok a középdöntőben ismét kiütötték. Ami ennél fájóbb lehetett Andreas Wolfféknak, hogy a negyeddöntőben a nüanszok ezúttal nem nekik kedveztek: Portugália hosszabbításban egy góllal jobbnak bizonyult. Ha bejön a papírforma, az Eb-középdöntőben rögtön vissza is vághatnak neki.

Szükségük is lesz a portugálok és a franciák legyőzésére, ugyanis a kontinenstorna középső szakaszában Dánia is az ellenfelei között lesz. Ha ez nem lenne elég, várhatóan a spanyolok és a norvégok lesznek a maradék két csapat. Az elődöntőbe jutáshoz a csoport első két helyén kell végezni.

Ha a német keretet vizsgáljuk, tökéletes egyvelegét láthatjuk a fiatal és rutinos játékosoknak. A kapusposzt rögtön jó példa rá, a 34 éves Andreas Wolff mellett a 23 éves David Späth is megcsillogtatta már tudását.

„Lehet, hogy még fiatal vagyok, de hiszem, hogy a képességeimmel segíteni tudom a többieket. Andival jó csapatot alkotunk, nem számít, ki van a pályán, mindig támogatjuk egymást” – mondta a 2023-as junior-világbajnok Späth. Generációjából már többen alapemberek a felnőttválogatottban, a jobbátlövő Renars Uscins, a balkezes irányító Nils Lichtlein és a beálló Justus Fischer is kihagyhatatlan Gíslason keretéből.

A rutint olyan kézilabdázók képviselik, mint a balszélső Rune Dahmke és Lukas Mertens, az irányító Julian Köster és beállóként Jannik Kohlbacher és Johannes Golla.

„A jövő évi, hazai vb előtt rendkívül fontosnak tartom ezt az Eb-t, szeretnénk jobb érzésekkel távozni, mint a tavalyi vb-ről. A sok fiatal, aki az elmúlt két évben debütált, a német kézilabda mélységéről tanúskodik. Van egy szilárd magunk, ami erőssé tesz minket csapatként. Minden új játékos friss lendületet hozott, tele vagyunk lelkes fiatalokkal, akik izgatottan öltik magukra a válogatott mezt. A 2023-as junior-világbajnokok egy nagyobb csoportban, egyszerre érkeztek meg, ami a saját dolgukat is megkönnyítette a beilleszkedésben” – mondta a csapatkapitány Golla szintén a német szövetség honlapjának.

Nagy dobásra készül a kieli jobbszélső, Lukas Zerbe és a legutóbbi Bundesliga-idényben még Mathias Gidselnél (275) is több, 301 gólt termelő 22 éves balátlövő, Marko Grgic. Az egész keret „koronaékszereként” pedig ott van az ősszel már a dán Aalborgban a BL-ben is bemutatkozó Juri Knorr. A 25 esztendős irányító fantasztikus ­gól-gólpassz átlagokat produkál, amikor nem színészkedik és nem botrányhős próbál lenni, a látványos megoldásai élményszámba mennek.

Az Európa-bajnokság január 15-én kezdődik, a döntőt február 1-jén a dániai Herningben rendezik. Németország 2004 és 2016 után harmadszor nyerheti meg a tornát.