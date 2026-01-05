Nemzeti Sportrádió

Alacsonyabban rangsorolt ellenféltől kapott ki Hongkongban Marozsán

2026.01.05. 12:40
Marozsán Fábiánnak nem sok babér termett Hongkongban (Fotó: Getty Images)
ATP 250-es torna Hongkong Vu Ji-ping Marozsán Fábián
Hiába rangsorolták magasabban Marozsán Fábiánt a hongkongi 250-es ATP-torna előtt Vu Ji-pingnél, a szabadkártyával induló kínai játékos 6:4, 6:2-re legyőzte az első számú magyar férfi teniszezőt.

Bár Marozsán Fábián nem kiemeltként indult a hongkongi ATP 250-es tenisztornán, a régebben az világranglista 54. helyéig jutó, jelenleg 179.-ként szabadkártyával induló, kínai Vu Ji-ping ellen esélyesnek számított. Az első szettben aztán 2:2-nél brékhátrányba került a magyar éljátékos, s bár a következő gémben kétszer is lehetősége volt, hogy eltüntesse ellenfele előnyét, végül nem járt sikerrel. Így aztán a kínai versenyző úgy nyerte 6:4-re az etapot, hogy kevesebb ászt és nyerőt ütött, valamint több ki nem kényszerített hibát vétett magyar ellenfelénél, s mindketten ugyanannyi pontot szereztek.

A második játszma gyakorlatilag ugyanúgy indult, mint az első – Marozsán nagy bánatára, aki 2:2-es állásnál megint elvesztette az adogatójátékát. A folyatásban aztán még rosszabbra fordultak a dolgok, ugyanis a magyar teniszező következő szervagémje is az ekkorra már minden szempontból fölé kerekedő kínaié lett, aki aztán sikerrel le is zárta a ezt a felvonást, s első meccslabdáját értékesítve 6:4, 6:2-re nyerte kettejük első egymás elleni találkozóját.

ATP 250-es TORNA, HONGKONG
EGYES, 1. FORDULÓ
Vu Ji-ping (kínai)–Marozsán Fábián 6:4, 6:2

 

ATP 250-es torna Hongkong Vu Ji-ping Marozsán Fábián
