Vívás: Taivainen Bence aranyérmes a bázeli junior-világkupán!

Fantasztikus teljesítményt nyújtva aranyérmet nyert Taivainen Bence a junior párbajtőrözők Bázelben zajló junior-világkupaversenyén.

A Budapesti Honvéd 18 éves ígérete

314 fős mezőnyben bizonyult a legjobbnak.

A pályafutása eddigi legnagyobb sikerét ünneplő kitűnöség az elődöntőben az amerikai Michael Bezrodnovot 15:5-re, a fináléban a kanadai Nicholas Zhangot 15:3-ra múlta felül.

Taivainen mellett még a 12. helyen végző Horváth Márk jutott nyolcaddöntőbe a magyarok közül.

(Kiemelt képünkön: Taivainen Bence Forrás: MVSZ)