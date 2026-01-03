Vívás: Taivainen Bence aranyérmes a bázeli junior-világkupán!
A párbajtőröző Taivainen Bence nagyszerű vívással megnyerte a bázeli junior-világkupaversenyt.
Fantasztikus teljesítményt nyújtva aranyérmet nyert Taivainen Bence a junior párbajtőrözők Bázelben zajló junior-világkupaversenyén.
A Budapesti Honvéd 18 éves ígérete
314 fős mezőnyben bizonyult a legjobbnak.
A pályafutása eddigi legnagyobb sikerét ünneplő kitűnöség az elődöntőben az amerikai Michael Bezrodnovot 15:5-re, a fináléban a kanadai Nicholas Zhangot 15:3-ra múlta felül.
Taivainen mellett még a 12. helyen végző Horváth Márk jutott nyolcaddöntőbe a magyarok közül.
(Kiemelt képünkön: Taivainen Bence Forrás: MVSZ)
