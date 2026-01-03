Vívás: erős junior női tőrcsapat mehet a világversenyekre

Még az évad elején így nyilatkozott a junior női tőrválogatottat irányító Kiss Tibor:

A mostani nagyon eredményes korosztály lehet.

Egyébként is itt az ideje annak, hogy a Pásztor Flóráék mögötti, üresebb évjáratok után beépüljenek a tehetségek a felnőttválogatottba. És ehhez ez a juniorszezon remek előszoba lehet.”

A szakember szavai részben már beigazolódtak, ugyanis a juniorkorú, 19 esztendős Papp Jázmin decemberben a dél-koreai Puszanban rendezett világkupaversenyen bemutatkozott a felnőttválogatottban, miután nem sokkal korábban felnőtt Magyar-kupa-fordulót nyert és bronzérmes lett a somorjai junior-világkupán.

Somorján egyébként a juniorcsapat is felállhatott a dobogó harmadik fokára

Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra és a kadétkorú Zhou Xinyao

összetételben. Ugyanez a négyes az idény első nemzetközi válogatóján, az isztambuli világkupa-viadalon ezüstérmes lett. A harmadik, válogatásba is beleszámító világkupaversenyt január közepén az idei kadét és junior Európa-bajnokság helyszínén, Tbilisziben rendezik.

Balról: Polonyi Petra, Zhou Xinyao, Kollár Anna, Papp Jázmin Forrás: MVSZ

A lányokban nagy a bizonyítási vágy, ugyanis a legutóbbi idényben nem alkottak maradandót a világversenyeken, a magyar juniorkvartettnek az Eb-n a hetedik, a vb-n a tizenharmadik hely jutott.

„Nagyon jó csapatunk lehet – remélem, hogy velem a sorban – ebben a szezonban, és

bizakodva várhatjuk a világversenyeket

– mondta Papp Jázmin. – Legutóbb nem sikerült jól az Eb és a vébé, de sokat tanultunk belőle. Egyre inkább összeszokunk, és mindenki nagyon motivált.”

(Kiemelt képünkön: Papp Jázmin Forrás: MVSZ)