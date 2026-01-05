Két játékosával is szerződést bontott a Videoton – hivatalos
A labdarúgó NB II-ben érdekelt Videoton FC Fehérvár a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződést bontott Tiefenabach Dániellel és Kálnoki-Kis Zsomborral.
Mindkét játékos 2025 nyarán szerződött az NB I-ből az előző idény végén kieső klubhoz. Kálnoki-Kis hét, míg Tiefenbach négy tétmérkőzésen lépett pályára a piros-kék együttesben.
A Videoton mindkét labdarúgó kontraktusát közös megegyezéssel bontotta fel.
Kálnoki-Kis Zsombor kapcsán a Nemzeti Sport már decemberben jelezte, hogy hamarosan távozhat a klubtól.
