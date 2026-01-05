Nemzeti Sportrádió

Két játékosával is szerződést bontott a Videoton – hivatalos

2026.01.05. 14:56
Tiefenbach Dániel (a labdával) is távozik a klubtól (Fotó: FB/Fehérvár FC)
A labdarúgó NB II-ben érdekelt Videoton FC Fehérvár a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződést bontott Tiefenabach Dániellel és Kálnoki-Kis Zsomborral.

Mindkét játékos 2025 nyarán szerződött az NB I-ből az előző idény végén kieső klubhoz. Kálnoki-Kis hét, míg Tiefenbach négy tétmérkőzésen lépett pályára a piros-kék együttesben.

A Videoton mindkét labdarúgó kontraktusát közös megegyezéssel bontotta fel.

Kálnoki-Kis Zsombor kapcsán a Nemzeti Sport már decemberben jelezte, hogy hamarosan távozhat a klubtól.

Labdarúgó NB II
2025.12.22. 14:26

NB II: a Videoton újabb támadóval szakíthat – NS-infó

Kálnoki-Kis Zsomborral már megkezdődtek az egyeztetések a szerződése megszüntetéséről.

 

Ezek is érdekelhetik