Kirsty Coventry: Gőzerővel zajlik a „felkészülés a jövőre” konzultáció

A NOB honlapján megosztott videójában a szervezet első embere hangsúlyozta: az ötkarikás közösség minden részéből érkeznek javaslatok, hangok. Ezek az „élénk és inspiráló megbeszélések, a felmerülő ötletek konkrét ajánlásokhoz vezetnek majd ezen a nyáron, kijelölve az olimpiai mozgalmunk útját”. Hozzátette: bátorító számára az a céltudatosság, amellyel mindenki hozzájárul ehhez a folyamathoz.

„Együtt építjük fel az olimpiai mozgalmunkat, amely erős és egységes lesz, és valóban felkészült a jövőre” – fogalmazott.

A nyáron többek között a téli olimpiai műsor reformjáról is dönthetnek, például a terepkerékpár (cyclocross) felvételéről vagy az északi összetett szám kivételéről. A téli sportágak képviselői ugyanakkor korábbi közleményükben jelezték, az olimpiai mozgalom hagyományaira tekintettel továbbra is csak olyan sportágak programba kerülését támogatják, amelyeket alapesetben havon vagy jégen űznek.

A 2025 nyarán megválasztott Coventry megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon az egész olimpiai közösségnek azért „a hihetetlen támogatásért és bátorításért”, amelyet a NOB elnökeként eltöltött első néhány hónapjában kapott. Jelezte, abban a kiváltságban volt része, hogy sokakkal találkozhatott, sokaktól tanulhatott, további inspirációt kapott, és megérezhette azt az energiát, amely az olimpiai mozgalmat hajtja.

A NOB-elnök kitért arra, hogy mi minden várható 2026-ban. Mint mondta, alig néhány hét múlva kezdődik a milánói-cortinai téli olimpia, amely februárban összehozza a legjobb téli sportolókat egy olyan országban, amely szenvedéllyel él és lélegzik. Az olimpiai láng már úton van, és ez összeköti a közösségeket. Coventry szerint újfajta téli olimpia lesz a mostani: olyan, amelyen az innováció találkozik a hagyományokkal, a nemek közötti egyenlőség új magasságokba ér, az ikonikus tájak pedig tökéletes színpadot biztosítanak a versenyekhez.

Az év későbbi szakaszában minden tekintet Afrikára szegeződik majd a dakari ifjúségi olimpia miatt. Ez lesz az első ötkarikás esemény a földrészen.

„Büszke afrikaiként és olimpikonként nem is lehetnék izgatottabb. Ezek a játékok mérföldkövet jelentenek majd, nemcsak Szenegál, hanem egész Afrika számára. Bemutatják kontinensünk energiáját, kreativitását és optimizmusát, és arra ösztönzik majd a fiatalokat mindenhol, hogy nagyot álmodjanak – mondta Kirsty Coventry. – Annyi minden vár ránk 2026-ban! Annyi mindent kell elérnünk együtt! Alig várom, hogy folytassam az utat, hogy ezt az olimpiai évet az egység, az inspiráció és a fejlődés évévé tegyük a közösségünk számára.”