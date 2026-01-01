Nemzeti Sportrádió

Kirsty Coventry: Gőzerővel zajlik a „felkészülés a jövőre” konzultáció

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.01. 12:40
null
Kirsty Coventry (Fotó: AFP)
Címkék
olimpia NOB Kirsty Coventry
Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke újévi köszöntőjében kiemelte, hogy a „felkészülés a jövőre” elnevezésű konzultáció gőzerővel zajlik.

A NOB honlapján megosztott videójában a szervezet első embere hangsúlyozta: az ötkarikás közösség minden részéből érkeznek javaslatok, hangok. Ezek az „élénk és inspiráló megbeszélések, a felmerülő ötletek konkrét ajánlásokhoz vezetnek majd ezen a nyáron, kijelölve az olimpiai mozgalmunk útját”. Hozzátette: bátorító számára az a céltudatosság, amellyel mindenki hozzájárul ehhez a folyamathoz.

„Együtt építjük fel az olimpiai mozgalmunkat, amely erős és egységes lesz, és valóban felkészült a jövőre” – fogalmazott.

A nyáron többek között a téli olimpiai műsor reformjáról is dönthetnek, például a terepkerékpár (cyclocross) felvételéről vagy az északi összetett szám kivételéről. A téli sportágak képviselői ugyanakkor korábbi közleményükben jelezték, az olimpiai mozgalom hagyományaira tekintettel továbbra is csak olyan sportágak programba kerülését támogatják, amelyeket alapesetben havon vagy jégen űznek.

A 2025 nyarán megválasztott Coventry megragadta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon az egész olimpiai közösségnek azért „a hihetetlen támogatásért és bátorításért”, amelyet a NOB elnökeként eltöltött első néhány hónapjában kapott. Jelezte, abban a kiváltságban volt része, hogy sokakkal találkozhatott, sokaktól tanulhatott, további inspirációt kapott, és megérezhette azt az energiát, amely az olimpiai mozgalmat hajtja.

A NOB-elnök kitért arra, hogy mi minden várható 2026-ban. Mint mondta, alig néhány hét múlva kezdődik a milánói-cortinai téli olimpia, amely februárban összehozza a legjobb téli sportolókat egy olyan országban, amely szenvedéllyel él és lélegzik. Az olimpiai láng már úton van, és ez összeköti a közösségeket. Coventry szerint újfajta téli olimpia lesz a mostani: olyan, amelyen az innováció találkozik a hagyományokkal, a nemek közötti egyenlőség új magasságokba ér, az ikonikus tájak pedig tökéletes színpadot biztosítanak a versenyekhez.

Az év későbbi szakaszában minden tekintet Afrikára szegeződik majd a dakari ifjúségi olimpia miatt. Ez lesz az első ötkarikás esemény a földrészen.

„Büszke afrikaiként és olimpikonként nem is lehetnék izgatottabb. Ezek a játékok mérföldkövet jelentenek majd, nemcsak Szenegál, hanem egész Afrika számára. Bemutatják kontinensünk energiáját, kreativitását és optimizmusát, és arra ösztönzik majd a fiatalokat mindenhol, hogy nagyot álmodjanak – mondta Kirsty Coventry. – Annyi minden vár ránk 2026-ban! Annyi mindent kell elérnünk együtt! Alig várom, hogy folytassam az utat, hogy ezt az olimpiai évet az egység, az inspiráció és a fejlődés évévé tegyük a közösségünk számára.”

 

olimpia NOB Kirsty Coventry
Legfrissebb hírek

Szerelem az olimpia idején – Olga Fikotová és Harold Connolly

Képes Sport
2025.12.25. 17:41

Ryan Lochte elárverezi három olimpiai aranyérmét a hatból

Úszás
2025.12.21. 16:18

Folytatódhat a jogi csatározás a Bolgár Olimpiai Bizottság elnöki tisztéért

Egyéb egyéni
2025.12.20. 09:27

Thomas Bach: Rendkívüli kiváltság Magyarországon élni

Egyéb egyéni
2025.12.18. 06:31

Juan Antonio Samaranch: Magyarország a világ egyik legfontosabb sportnemzete

Egyéb egyéni
2025.12.16. 15:48

Thomas Bach és Juan Antonio Samaranch Budapesten ünnepli a 130 éves MOB-ot

Egyéb egyéni
2025.12.15. 19:09

Los Angeles 2028: január 14-től lehet jegyet igényelni

Egyéb egyéni
2025.12.15. 18:49

Sportlövészet: változatlan kvótaszám, változó döntős formátum Los Angelesben

Egyéb egyéni
2025.12.15. 13:51
Ezek is érdekelhetik