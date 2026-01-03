Vasárnapi sportműsor: Fulham–Liverpool, magyar–francia pólómeccs

JANUÁR 4., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

20. FORDULÓ

13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Brentford

16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

16.00: Newcastle United–Crystal Palace

16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)

18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

13.30: Birmingham City–Coventry City (Tv: Arena4)

FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ

15.00: Olympique Marseille–Nantes

17.15: Brest–Auxerre

17.15: Le Havre–Angers

17.15: Lorient–Metz

20.45: Paris SG–Paris FC

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)

15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Oviedo

18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

17.00: Marokkó–Tanzánia

20.00: Dél-Afrika–Kamerun

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19.00: Santa Clara–FC Porto (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

18. FORDULÓ

2.30: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints

19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Max4)

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans (Tv: Arena4)

19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers

19.00: New York Giants–Dallas Cowboys

22.25: Buffalo Bills–New York Jets

22.25: Chicago Bears–Detroit Lions

22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs

22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: New England Patriots–Miami Dolphins

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders

Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.00: UTE–FEHA19

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: DEAC–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

Terepkerékpár-világkupaverseny, Zonhoven

13.30: női verseny (Tv: M4 Sport)

14.55: férfiverseny (Tv: M4 Sport+)

KÉZILABDA

NŐI NB I

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Dunaújvárosi Kohász KA (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

20.00: Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)

Hétfő, 0.00: Washington Wizards–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: Swissten Dág KSE–Prestige Fitness PSE

16.00: Szolnoki RK-SC SI–Vegyész RC Kazincbarcika

17.00: Dunaújvárosi KSE–MAFC

18.00: Vidux-Szegedi RSE–DEAC

TÉLI SPORTOK

Világkupaversenyek

Alpesi sí

9.15: női műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)

12.10: női műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)

Sífutás

11.15: férfi 10 km, szabad stílus, tömegrajtos, Val di Fiemme (Tv: Eurosport1)

15.15: női 10 km, szabad stílus, tömegrajtos, Val di Fiemme (Tv: Eurosport2)

Síugrás, Négysáncverseny

13.15: 3. állomás, Innsbruck (Tv: Eurosport1)

Szánkó

10.15: 1. futam, Sigulda (Tv: Eurosport2)

11.30: 2. futam, Sigulda (Tv: Eurosport2)

TENISZ

United Cup, Perth, Sydney

3.00: csoportkör

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

ATP 250-es torna, Hongkong

Selejtező. Benne 8.00 körül: Piros Zsombor–Struff (német)

WTA 250-es torna, Auckland

1. forduló. Benne 23.00 körül: Udvardy Panna–Bejlek (cseh)

TEREPRALI

Dakar rali, 1. szakasz, Janbu–Janbu (305 km)

VÍZILABDA

Férfi felkészülési torna, Trebinje

A-csoport, 2. forduló

18.15: Franciaország–Magyarország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Szombati és vasárnapi sportesemények és érdekességek

7.00: Nemzeti Sport Gála: megvan minden kategóriában a top 3

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Vereczkey Lajos a vonalban a PDC darts-világbajnokság kapcsán

9.00: Úszás, vendég: Magyarovits Zoltán, Kós Hubert és Ábrahám Minna korábbi edzője

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Jó András

15.00: A magyar labdarúgás 2025-ös éve

16.00: Kézilabda, élő közvetítés a Ferencváros–DKKA női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Labdarúgás, így áll a nemzetközi átigazolási időszak

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.40: Jégkorong, élő közvetítés a Budapest JAHC–Corona Brasov Erste Liga-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf

18.00: Közös Lista

19.00: Bajnokok

20.00: Újratöltve

21.00: Gyenge Balázs-interjú a Fulham–Liverpool mérkőzés után

22.30: Sportvilág