Vasárnapi sportműsor: Fulham–Liverpool, magyar–francia pólómeccs
JANUÁR 4., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
13.30: Leeds United–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Liverpool (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–Sunderland (Tv: Spíler1)
18.30: Manchester City–Chelsea (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
13.30: Birmingham City–Coventry City (Tv: Arena4)
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ
15.00: Olympique Marseille–Nantes
17.15: Brest–Auxerre
17.15: Le Havre–Angers
17.15: Lorient–Metz
20.45: Paris SG–Paris FC
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
12.30: Lazio–Napoli (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Cremonese (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Torino (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Bologna (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
14.00: Sevilla–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Oviedo
18.30: Mallorca–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Marokkó–Tanzánia
20.00: Dél-Afrika–Kamerun
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
19.00: Santa Clara–FC Porto (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
18. FORDULÓ
2.30: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–New Orleans Saints
19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns
19.00: Houston Texans–Indianapolis Colts (Tv: Max4)
19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans (Tv: Arena4)
19.00: Minnesota Vikings–Green Bay Packers
19.00: New York Giants–Dallas Cowboys
22.25: Buffalo Bills–New York Jets
22.25: Chicago Bears–Detroit Lions
22.25: Denver Broncos–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Kansas City Chiefs
22.25: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals
22.25: New England Patriots–Miami Dolphins
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders
Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.00: UTE–FEHA19
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: DEAC–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
Terepkerékpár-világkupaverseny, Zonhoven
13.30: női verseny (Tv: M4 Sport)
14.55: férfiverseny (Tv: M4 Sport+)
KÉZILABDA
NŐI NB I
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Dunaújvárosi Kohász KA (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
20.00: Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)
Hétfő, 0.00: Washington Wizards–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: Swissten Dág KSE–Prestige Fitness PSE
16.00: Szolnoki RK-SC SI–Vegyész RC Kazincbarcika
17.00: Dunaújvárosi KSE–MAFC
18.00: Vidux-Szegedi RSE–DEAC
TÉLI SPORTOK
Világkupaversenyek
Alpesi sí
9.15: női műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)
12.10: női műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)
Sífutás
11.15: férfi 10 km, szabad stílus, tömegrajtos, Val di Fiemme (Tv: Eurosport1)
15.15: női 10 km, szabad stílus, tömegrajtos, Val di Fiemme (Tv: Eurosport2)
Síugrás, Négysáncverseny
13.15: 3. állomás, Innsbruck (Tv: Eurosport1)
Szánkó
10.15: 1. futam, Sigulda (Tv: Eurosport2)
11.30: 2. futam, Sigulda (Tv: Eurosport2)
TENISZ
United Cup, Perth, Sydney
3.00: csoportkör
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
ATP 250-es torna, Hongkong
Selejtező. Benne 8.00 körül: Piros Zsombor–Struff (német)
WTA 250-es torna, Auckland
1. forduló. Benne 23.00 körül: Udvardy Panna–Bejlek (cseh)
TEREPRALI
Dakar rali, 1. szakasz, Janbu–Janbu (305 km)
VÍZILABDA
Férfi felkészülési torna, Trebinje
A-csoport, 2. forduló
18.15: Franciaország–Magyarország
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Erdei Márk, Kovács Erika, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Szombati és vasárnapi sportesemények és érdekességek
7.00: Nemzeti Sport Gála: megvan minden kategóriában a top 3
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Vereczkey Lajos a vonalban a PDC darts-világbajnokság kapcsán
9.00: Úszás, vendég: Magyarovits Zoltán, Kós Hubert és Ábrahám Minna korábbi edzője
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emese
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Jó András
15.00: A magyar labdarúgás 2025-ös éve
16.00: Kézilabda, élő közvetítés a Ferencváros–DKKA női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Labdarúgás, így áll a nemzetközi átigazolási időszak
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.40: Jégkorong, élő közvetítés a Budapest JAHC–Corona Brasov Erste Liga-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf
18.00: Közös Lista
19.00: Bajnokok
20.00: Újratöltve
21.00: Gyenge Balázs-interjú a Fulham–Liverpool mérkőzés után
22.30: Sportvilág