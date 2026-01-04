Vívás: Kolumbiában is dobogóra állt Vajda Oszkár

Egészen Kolumbia fővárosáig, Bogotáig utazott a TFSE 19 éves kardozója, Vajda Oszkár, hogy részt vegyen a korosztálya, a juniorok világkupaversenyén. A hazai szövetségi portál beszámolója szerint a korosztályos világranglistán legmagasabban rangsorolt, a verseny előtt 14. helyen álló magyar a megszokottnál jóval kevesebb indulójú és gyengébb színvonalú junior vk-n azért vett részt, hogy tovább javítsa pozícióját. Patócs Ákos korábbi kadét Európa-bajnok tanítványa sima győzelmekkel jutott el az éremig.

Vajda egyébként utolsó juniorévében biztató idényt fut.

A mögöttünk hagyott decemberben ezüstérmes lett a dormageni junior-világkupán és felállhatott a dobogó harmadik fokára a felnőtt országos bajnokságon is.

Az ob-n a négy között a háromszoros olimpiai bajnok klasszis, Szilágyi Áron állította meg.

Vajda Oszkár és Szalai Zalán Dormagenben Forrás: MVSZ

Vajda mellett is több sokra hivatott kardozót felmutathat a hazai juniorkorosztály.

Például a vasasos Szalai Zalán két junior-világkupán is nyolc között volt, Dormagenben bronzérmes lett, a BVSC-s Papp Zsadány pedig minden itthoni korosztályos válogatón döntőtt vívott, nyert felnőtt Magyar-kupa-fordulót, és nem utolsó sorban az ő nevéhez fűződik a legutóbbi évadból az egyéni junior Eb-bronzérem is. A csapat is szépen szerepelt a szezonban. A Berkeszi Dániel, Monori Mátyás, Papp Zsadány, Vajda Oszkár összetételű négyes Taskentből tért haza vk-arannyal.

Neuhold Sándor az Eb-n és a vb-n is kiemelkedő eredményben bízik Forrás: MVSZ

A junior férfi kardválogatottat irányító Neuhold Sándor bizakodó is volt az évad elején.

„Tavaly az Európa-bajnokságon nagyon örültünk a bronzéremnek, remélem, hogy az idén is oda tud valaki érni a dobogóra. A világbajnoki szereplésben javulást várok.

Nagyon szeretnénk már egy vébéérmet.

A ranglista válogat, én azt a négy vívót igyekszem menedzselni, aki kiharcolja a válogatottságot. Egységes csapatot tervezek, amelynek tagjai ha mentálisan is felkészültek lesznek, akkor szép eredményeket érhetnek el” – fogalmazott a keretedző.

(Kiemelt képünkön: Vajda Oszkár Forrás: MVSZ)