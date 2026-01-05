Az U21-es válogatott védő visszatér a Ferencvároshoz – NS-infó

Kaján Norbert kapcsán a múlt héten már beszámoltunk róla, hogy ő is azon magyar játékosok közé tartozik – Ferenczi János, Kelemen Dávid és Szabó Bálint mellett – aki nem utazott el az FK Csíkszereda törökországi edzőtáborába, és miután nem számol vele a szakmai stáb, ő is távozhat a télen a csapattól.

Információink szerint eldőlt, hogy a 21 éves, U21-es válogatott Kaján a télen visszatér a Ferencvároshoz, amely eredetileg nyárig adta kölcsön a Csíkszeredának. A jobbhátvéd ebben az idényben harmadik csapatnál már nem léphetne pályára, ugyanis korábban már játszott az FTC NB III-as csapatában két bajnokin, a Csíkszeredában pedig egy bajnokin már becserélték két percre.

Az egyelőre kérdéses, hogy a Ferencvárosnál lehetőséget kaphat-e a szaknai stábtól tavasszal az első csapatban, ha nem, akkor az NB III-ban játszhat az FTC II-ben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Júlio Romao (brazil, Botafogo), Philippe Rommens (belga), Tóth Alex (Juventus, Lazio – Olaszország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)