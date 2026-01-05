Gyász: elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

Az egykori sportoló halálhíréről hétfőn délután a Borsonline számolt be. Mint közölték, biztos forrás erősítette meg a tragikus hírt. Az Index pedig arról írt, hogy Dudás az otthonában hunyt el.

Az Index megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya az alábbi tájékoztatást adta: „Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-Főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.”

Dudás Miklós a 2014-es U23-as világbajnokságon K1 200 méteren lett első, K2 200 méteren pedig Tótka Sándorral a negyedik helyen végzett. A 2014-es moszkvai felnőtt világbajnokságon egyes 200 méteren összesítésben a 18. volt, ugyanakkor váltóban Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként világbajnoknak mondhatta magát.

A 2015-ös Európa-játékokon K1 200 méteren első helyen végzett, de ettől az eredményétől később megfosztották. 2015 augusztusában K1 200 méteren második lett a B-döntőben, így nem szerzett olimpiai kvótát. 2016 áprilisában nyilvánosságra került, hogy a 2015-ös Európa-játékokon doppingvizsgálatra leadott mintáját újra megvizsgálták és tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak benne. Emiatt szeptemberben a Nemzeti Doppingellenes Szervezet 34 hónapra eltiltotta a versenyzéstől.

Miután lejárt az eltiltása, 2018-ban visszatért az élsportba. A 2018-as Eb-n és a vb-n K4 500 méteren Tótka Sándor, Molnár Péter, és Kuli István oldalán a harmadik helyen végzett. 2021 januárjában bejelentette a visszavonulását, és az utóbbi években különböző televíziós műsorok képernyőjén tűnt fel, feleségével többek között részt vett a Nyerő Páros című műsorban is.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség hivatalos közösségi felületén számolt be Dudás halálhíréről: