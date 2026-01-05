Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi Szoboszlai csapattársa lehet – sajtóhír

2026.01.05. 12:28
Lionel Messi Liverpoolban? (Fotó: Getty Images)
A spanyol Sport című lap adta hírül elsőnek, hogy Lionel Messi a Liverpoolban futballozhat, amíg el nem indul az amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS).

A Sport értesülései szerint Lionel Messi Liverpoolban folytathatja pályafutását – még ha csak rövid időre is.

A liverpooli oldalak többsége is átvette a hírt, és meglepő módon az Argentin Labdarúgó-szövetség is megosztotta azt a közösségi oldalán. Messi 2025-ben bajnok lett az Inter Miamival, de a 2026-os bajnokság csak február végén indul.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is a soraiban tudó Liverpool jelenleg negyedik helyen áll a bajnokságban, és kilenc mérkőzés óta tartó veretlensége ellenére is 14 pont a hátránya az első helyen álló Arsenallal szemben.

Ha Messi visszatérne Európába erre a rövid időre, ez nem lenne egyedülálló az MLS történetében: a Los Angeles Galaxy 2009-ben és 2010-ben is a bajnokság szünetében adta kölcsön a Milannak David Beckhamet. Messi számára azért is fontos, hogy játékban maradjon, mert nyáron világbajnokság lesz.

 

 

