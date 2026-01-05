2023-ban még négy gólt lőtt a Real Madrid ellen, most a West Ham szerződtette az argentin csatárt
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt West Ham United a hivatalos felületein közölte, hogy szerződtette az olasz Lazio argentin válogatott csatárát, Valentín „Taty” Castellanost.
A bajnoki tabellán 18., tehát kieső helyen álló, csatárgondokkal küzdő együttes (amely az előző héten adta kölcsön Niclas Füllkrugot a Milannak) a Transfermarkt adatai szerint 29 millió eurót fizetett a római klubnak a jelenlegi idényben 11 bajnokin két gólt, illetve három gólpasszt jegyző csatárért. A klub közleménye szerint a támadó Nuno Espirito Santo vezetőedző külön kérésére érkezett.
Az argentin válogatottban két mérkőzésen pályára lépő Castellanos – aki 2023 áprilisában még a Girona színeiben jegyzett mesternégyest a Real Madrid ellen – 2030 nyaráig szóló kontraktust írt alá a „kalapácsosoknál”.
