2023-ban még négy gólt lőtt a Real Madrid ellen, most a West Ham szerződtette az argentin csatárt

A bajnoki tabellán 18., tehát kieső helyen álló, csatárgondokkal küzdő együttes (amely az előző héten adta kölcsön Niclas Füllkrugot a Milannak) a Transfermarkt adatai szerint 29 millió eurót fizetett a római klubnak a jelenlegi idényben 11 bajnokin két gólt, illetve három gólpasszt jegyző csatárért. A klub közleménye szerint a támadó Nuno Espirito Santo vezetőedző külön kérésére érkezett.

Az argentin válogatottban két mérkőzésen pályára lépő Castellanos – aki 2023 áprilisában még a Girona színeiben jegyzett mesternégyest a Real Madrid ellen – 2030 nyaráig szóló kontraktust írt alá a „kalapácsosoknál”.