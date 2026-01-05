Női kézilabda MK: a Győr az MTK-val, az FTC az Esztergommal játszik a nyolc között
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) székházában hétfőn délelőtt kisorsolták a női Magyar Kupa negyeddöntőinek párosításait.
A negyeddöntőben a címvédő Ferencváros az Esztergommal, a Győri Audi ETO KC pedig az MTK-val találkozik. A mérkőzések hivatalos játéknapja március 11-e, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A győztesek jutnak a május 2-3-án sorra kerülő négyes döntőbe.
A NEGYEDDÖNTŐK PÁROSÍTÁSA
Motherson-Mosonmagyaróvári KC–Vác
MTK Budapest–Győri Audi ETO
FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom
DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE
* Az elöl álló csapatok a mérkőzések pályaválasztói
