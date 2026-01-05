Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda MK: a Győr az MTK-val, az FTC az Esztergommal játszik a nyolc között

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 12:09
null
Fotó: fradi.hu
Címkék
női kézilabda Női kézilabda Magyar Kupa Győri Audi ETO KC FTC-Rail Cargo Hungaria
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) székházában hétfőn délelőtt kisorsolták a női Magyar Kupa negyeddöntőinek párosításait.

A negyeddöntőben a címvédő Ferencváros az Esztergommal, a Győri Audi ETO KC pedig az MTK-val találkozik. A mérkőzések hivatalos játéknapja március 11-e, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A győztesek jutnak a május 2-3-án sorra kerülő négyes döntőbe.

A NEGYEDDÖNTŐK PÁROSÍTÁSA
Motherson-Mosonmagyaróvári KC–Vác
MTK Budapest–Győri Audi ETO
FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom
DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 
* Az elöl álló csapatok a mérkőzések pályaválasztói

 

női kézilabda Női kézilabda Magyar Kupa Győri Audi ETO KC FTC-Rail Cargo Hungaria
Legfrissebb hírek

Féltávnál százszázalékos a cseh-szlovák MOL ligában a HC DAC

Kézilabda
1 órája

Kristina Jörgensen távozik a Győri Audi ETO-tól – hivatalos

Kézilabda
3 órája

Húszgólos győzelemmel kezdte az évet az FTC a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
19 órája

Női kézi: világbajnoki ezüstérmes átlövőjével is hosszabbított az FTC – hivatalos

Kézilabda
2026.01.03. 16:27

Női kézi: hosszabbított világbajnok jobbszélsőjével az FTC – hivatalos

Kézilabda
2026.01.02. 16:22

A Győr bejelentette a francia világbajnok kézilabdázó érkezését – hivatalos

Kézilabda
2026.01.02. 09:11

Újabb játékos érkezhet a Metztől a Győri ETO-hoz – sajtóhír

Kézilabda
2025.12.31. 15:19

Videó: időn túli szabaddobással mentett pontot a Budaörs

Kézilabda
2025.12.31. 08:56
Ezek is érdekelhetik