Női kézilabda MK: a Győr az MTK-val, az FTC az Esztergommal játszik a nyolc között

A negyeddöntőben a címvédő Ferencváros az Esztergommal, a Győri Audi ETO KC pedig az MTK-val találkozik. A mérkőzések hivatalos játéknapja március 11-e, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el. A győztesek jutnak a május 2-3-án sorra kerülő négyes döntőbe.

A NEGYEDDÖNTŐK PÁROSÍTÁSA

Motherson-Mosonmagyaróvári KC–Vác

MTK Budapest–Győri Audi ETO

FTC-Rail Cargo Hungaria–MOL Esztergom

DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE

* Az elöl álló csapatok a mérkőzések pályaválasztói