Milánó 2026 : az amerikai hokicsapat tagjai keresik a legtöbbet

Bár eddig csak négy – a kanadai, az amerikai, a svéd és a címvédő finn – válogatott hozta nyilvánosságra a kereteket, de az észak-amerikai profiliga (NHL) bérezései alapján lehetetlen, hogy a másik nyolc érdekelt megelőzze az amerikai, a kanadai vagy a svéd alakulatot. Az amerikai gárda összevont éves keresete 199,3 millió dollár, a kanadaié 181,55 millió dollár, a svédé 157,5 millió dollár, a finné pedig 106,2 millió dollár – derül ki az NHL-es fizetéseket kimutató oldal alapján.

A kanadai átlagot „lefelé húzza” a 19 éves Macklin Celebrini, aki „csak” 975 ezer dollárt kereshet évente, hiszen a szabályok értelmében ennyi lehet a bérmaximuma az első három szezonjában. Az amerikai csapatban két játékos, Auston Matthews (13,25 millió) és Jack Eichel (10) bére éri el a bűvös 10 millió dolláros határt.

A kanadaiaknál Nathan MacKinnon (12,6), Mitch Marner (12), Connor McDavid (12,5) és Drew Doughty (11), a svédeknél William Nylander (11,5), Elias Pettersson (11,6), Rasmus Dahlin (11) és Erik Karlsson (10), a finneknél pedig csak Mikko Rantanen (12) mondhatja el magáról ugyanezt.

A „nagyok” közül még a csehek és a svájciak nem hirdettek keretet, míg az oroszok eleve nem lehetnek ott a nemzetközi tiltásuk miatt. Milánóban szerepel még a szlovák, a német, a lett, a dán, a francia és a házigazda olasz együttes. Az olimpia férfi tornája február 11-én rajtol, az NHL-esek 2014 után szerepelhetnek ismét. A legutóbbi két „NHL-es” játékokon, 2010-ben Vancouverben és 2014-ben Szocsiban egyaránt Kanada diadalmaskodott.