Milánó 2026 : az amerikai hokicsapat tagjai keresik a legtöbbet

Bár eddig csak négy – a kanadai, az amerikai, a svéd és a címvédő finn – válogatott hozta nyilvánosságra a kereteket, de az észak-amerikai profiliga (NHL) bérezései alapján lehetetlen, hogy a másik nyolc érdekelt megelőzze az amerikai, a kanadai vagy a svéd alakulatot. Az amerikai gárda összevont éves keresete 199,3 millió dollár, a kanadaié 181,55 millió dollár, a svédé 157,5 millió dollár, a finné pedig 106,2 millió dollár – derül ki az NHL-es fizetéseket kimutató oldal alapján.
A kanadai átlagot „lefelé húzza” a 19 éves Macklin Celebrini, aki „csak” 975 ezer dollárt kereshet évente, hiszen a szabályok értelmében ennyi lehet a bérmaximuma az első három szezonjában. Az amerikai csapatban két játékos, Auston Matthews (13,25 millió) és Jack Eichel (10) bére éri el a bűvös 10 millió dolláros határt.
A kanadaiaknál Nathan MacKinnon (12,6), Mitch Marner (12), Connor McDavid (12,5) és Drew Doughty (11), a svédeknél William Nylander (11,5), Elias Pettersson (11,6), Rasmus Dahlin (11) és Erik Karlsson (10), a finneknél pedig csak Mikko Rantanen (12) mondhatja el magáról ugyanezt.
A „nagyok” közül még a csehek és a svájciak nem hirdettek keretet, míg az oroszok eleve nem lehetnek ott a nemzetközi tiltásuk miatt. Milánóban szerepel még a szlovák, a német, a lett, a dán, a francia és a házigazda olasz együttes. Az olimpia férfi tornája február 11-én rajtol, az NHL-esek 2014 után szerepelhetnek ismét. A legutóbbi két „NHL-es” játékokon, 2010-ben Vancouverben és 2014-ben Szocsiban egyaránt Kanada diadalmaskodott.
Még egy esetleges orosz-ukrán békemegállapodás sem változtatná meg az orosz és fehérorosz sportolók semleges státuszát a februári milánói-cortinai téli olimpián Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint.
A Corriere della Sera című olasz napilapnak adott és az insidethegames.biz által szemlézett interjúban a NOB elnöke elmondta, hogy az orosz és fehérorosz sportolók még akkor sem versenyezhetnek nemzeti jelképük alatt a közelgő játékokon, ha egy esetleges békemegállapodás véget vetne az ukrajnai háborúnak. „Jelenleg semmi sem változtatna a bizottság döntésén” – fogalmazott. Coventry megerősítette, hogy az orosz és fehérorosz olimpikonok csak semleges színekben vehetnek részt zászlók, himnuszok és csapatfelszerelésük nélkül.
Az ukrajnai háború közvetlenül a 2022-es pekingi téli olimpia után tört ki, akkor a NOB az Olimpiai Charta és a nemzetközi jog megsértése miatt szankcionálta az oroszokat és a háborúban őket segítő fehéroroszokat. A közelmúltbeli megbeszélések lehetővé tették bizonyos orosz és fehérorosz sportolók számára az egyéni versenyzést, feltéve, hogy nincsenek kapcsolataik katonai vagy biztonsági szervezetekkel és betartják a doppingellenes előírásokat. A 2024-es párizsi nyári olimpián 15 orosz és 18 fehérorosz versenyzett semlegesként.
A február 6-22. közötti milánói-cortinai játékokra kvalifikáló viadalokon közel negyven orosz és húsz fehérorosz sportoló indulhat a műkorcsolya, a sílövészet és az alpesi sí versenyszámaiban. A jégkorongban és a bobban továbbra sem lehetséges az oroszok részvétele.