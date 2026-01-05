Nemzeti Sportrádió

Heti program: PL, Bundesliga, Spanyol Szuperkupa, ANK és NFL-rájátszás

2026.01.05. 12:30
Hét közben Premier League-mérkőzéseket rendeznek, csütörtökön az Arsenal a Liverpoolt fogadja hazai pályán. A Spanyol Szuperkupa elődöntőjében láthatjuk a Barcelonát és a Real Madridot is. Folytatódik az Afrikai Nemzetek Kupája, és lesz még Serie A, valamint Bundesliga is. Indul az NFL rájátszása, szombaton és vasárnap is több meccset láthatunk a televízióban.

JANUÁR 5., HÉTFŐ

 FUTBALLPROGRAM 

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Egyiptom–Benin
20.00: Nigéria–Mozambik

ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Leicester–West Bromwich (Tv: Match4)

FUTSAL
Férfi NB I
18.30: Veszprém–H.O.P.E. Futsal-Alpassport
18.30: Kecskemét–Nyíregyháza
18.45: Magyar Futsal Akadémia–DEAC
19.35: Aramis SE–PTE-PEAC
20.45: Újpest FC–Nyírbátor

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
18. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

JÉGKORONG
Osztrák liga (ICEHL), alapszakasz
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Váci NKSE (Tv: M4 Sport)
NŐI MAGYAR KUPA
11.00: a negyeddöntő sorsolása

KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 0.00: Washington Wizards–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1001 (Tv: Sport2)

RALI
Dakar rali, 2. szakasz
Janbu–Al-Ula (400 km)

TÉLI SPORTOK
Északi összetett, Villach
14.10: világkupa, nők, HS 98 (Tv: Eurosport1)
Síugrás, Négysáncverseny (vk), Bischofshofen
16.15: férfiak, HS 142, selejtező (Tv: Eurosport1)

TENISZ 
United Cup, Perth, Sydney
0.30: csoportkör
ATP 250-es torna, Brisbane
2.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Fucsovics Márton–Danyiil Medvegyev (orosz, 1.), kb. 9.30
ATP 250-es torna, Hongkong
6.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Marozsán Fábián–Vu Ji-ping (kínai), kb. 11.00
WTA 500-as torna, Brisbane
2.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Bondár Anna–Cristina Bucsa (spanyol), kb. 4.00
WTA 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna–Sara Bejlek (cseh), kb. éjfél

VÍZILABDA
Férfi felkészülési torna, Trebinje
Döntő
20.30: Magyarország–Olaszország
A 3. helyért
18.15: Spanyolország–Görögország
Az 5. helyért
16.00: Szerbia–Franciaország

JANUÁR 6., KEDD

 FUTBALLPROGRAM 

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso

ANGOL PREMIMER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
15.00: Pisa–Como (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Granada–Rayo Vallecano (Tv: Sport2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA 
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVVÁGÓ
18.30: FEHA19–DEAC 

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom 

KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA 
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz) 

RALI
Dakar-rali, 3. szakasz, Al-Ula–Al-Ula (422 km)

RÖPLABDA
Férfi Challenge-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
18.00: Conqueridor Valencia (spanyol)–Fino Kaposvár 

SÍUGRÁS
16.30: Négysáncverseny, Bischofshofen 

JANUÁR 7., SZERDA

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIMER LEAGUE
21. FORDULÓ
20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)
20.30: Brentford–Sunderland
20.30: Crystal Palace–Aston Villa
20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers
20.30: Fulham–Chelsea
20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)
21.15: Newcastle United–Leeds United

OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
18.30: Bologna–Atalanta (Tv: Arena4)
18.30: Napoli–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Fiorentina
20.45: Parma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese

SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA 
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék 

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Szombathelyi KKA 

KOSÁRLABDA
NŐI MAGYAR KUPA 
NEGYEDDÖNTŐ
18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE 
18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM 
18.00: Sopron Basket–Csata TKK 
19.00: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia 

RALI
Dakar-rali, 4. szakasz, Al-Ula–Al-Ula (451 km)

RÖPLABDA
Férfi CEV Kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó
18.00: JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel)–MÁV Előre Foxconn 
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: MEAFC-Peka Bau–Vegyész RC Kazincbarcika 
Női Challenge Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: KHG KNRC–Olymp Praha (cseh) 

JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIMER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1)

FRANCIA SZUPERKUPA
DÖNTŐ
19.00: PSG–Marseille

OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)

SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Sport1)

SZAÚDI BAJNOKSÁG
14. FORDULÓ
18.30: Al-Naszr–Al-Kadsziah (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA 
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Trieste (olasz)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 

RALI
Dakar-rali, 5. szakasz, Al-Ula–Ha'il (356 km)

RÖPLABDA
Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: MBH-Békéscsaba–Volley Mulhouse Alsace (francia) 
Női Challenge Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–Megabox group Vallefoglia (olasz) 

JANUÁR 9., PÉNTEK

 FUTBALLPROGRAM 

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
17.00: Mali–Szenegál
20.00: Kamerun–Marokkó

ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
20.30: Wrexham (II)–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
20.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
21.00: Getafe–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

GYORSKORCSOLYA
19.30: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE 
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék 
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19 
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg (osztrák) 
19.15: Hydro Fehérvár AV19›–HC Innsbruck (osztrák) 

KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Románia, Győr, Audi Aréna 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions 

RALI
Dakar-rali, 6. szakasz, Ha'il–Rijád (331 km)

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn 

JANUÁR 10., SZOMBAT

 FUTBALLPROGRAM 
ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
13.15: Everton–Sunderland
13.15: Macclesfield (VI)–Crystal Palace (Tv: Spíler1) 
13.15: Wolverhampton–Shrewsbury (IV)
16.00: Burnley–Millwall (II)
16.00: Fulham–Middlesbrough (II)
16.00: Manchester City–Exeter (III)
16.00: Newcastle United–Bournemouth
16.00: Sheffield Wednesday (II)–Brentford
18.45: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1) 
21.00: Charlton (II)–Chelsea (Tv: Spíler1) 

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Hamburg
15.30: Heidenheim–1. FC Köln
15.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Mainz
15.30: Werder Bremen–Hoffenheim
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
15.00: Como–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Udinese–Pisa
18.00: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Torino (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
22.30: Carolina Panthers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
Vasárnap, 2.00: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

GYORSKORCSOLYA
14.00: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki 

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg (osztrák) 
18.30: FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák) 

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC 
20.00: DVSC Schaeffler-Storhamar HE (norvég) 
B-CSOPORT
18.00: Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria 
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs 
18.00: Kisvárda Master Good SE–NEKA 
18.00: Kozármisleny KA–Vasas SC 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
18.00: Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK 
18.00: Egis Körmend–DEAC 
19.30: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE 
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs 
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Sopron Basket 
18.00: VBW CEKK Cegléd–TFSE 
18.00: Vasas Akadémia–TARR KSC Szekszárd 

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 
18.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau 
18.00: TFSE–Prestige Fitness PSE 
19.00: MAFC–Vidux-Szegedi RSE 

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
15.15: Magyarország–Franciaország 

JANUÁR 11., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
13.00: Derby (II)–Leeds United (Tv: Spíler1)
15.00: Portsmouth (II)–Arsenal (Tv: Spíler1)
15.30: West Ham United–QPR (II)
17.30: Manchester United–Brighton (Tv: Spíler1)

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
19.00: Jacksonville Jaguars–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.30: Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

GYORSKORCSOLYA
13.45: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 
16.30: Corona Brasov (romániai)–UTE 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék 
18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC 

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR 
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német) 
B-CSOPORT
18.00: Nyköbing Falster (norvég)–Mol Esztergom 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 
NŐI NB I
17.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–UNI Győr 
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–DVTK HUNTHERM 

RALI
Dakar-rali, 7. szakasz, Rijád–Vadi ad Davaszir (462 km)

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
15.00: Vasas Óbuda–KHG KNRC 
18.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza 

 

