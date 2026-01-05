Heti program: PL, Bundesliga, Spanyol Szuperkupa, ANK és NFL-rájátszás
JANUÁR 5., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Egyiptom–Benin
20.00: Nigéria–Mozambik
ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Leicester–West Bromwich (Tv: Match4)
FUTSAL
Férfi NB I
18.30: Veszprém–H.O.P.E. Futsal-Alpassport
18.30: Kecskemét–Nyíregyháza
18.45: Magyar Futsal Akadémia–DEAC
19.35: Aramis SE–PTE-PEAC
20.45: Újpest FC–Nyírbátor
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
18. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
JÉGKORONG
Osztrák liga (ICEHL), alapszakasz
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Váci NKSE (Tv: M4 Sport)
NŐI MAGYAR KUPA
11.00: a negyeddöntő sorsolása
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Hétfő, 0.00: Washington Wizards–Minnesota Timberwolves (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1001 (Tv: Sport2)
RALI
Dakar rali, 2. szakasz
Janbu–Al-Ula (400 km)
TÉLI SPORTOK
Északi összetett, Villach
14.10: világkupa, nők, HS 98 (Tv: Eurosport1)
Síugrás, Négysáncverseny (vk), Bischofshofen
16.15: férfiak, HS 142, selejtező (Tv: Eurosport1)
TENISZ
United Cup, Perth, Sydney
0.30: csoportkör
ATP 250-es torna, Brisbane
2.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Fucsovics Márton–Danyiil Medvegyev (orosz, 1.), kb. 9.30
ATP 250-es torna, Hongkong
6.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Marozsán Fábián–Vu Ji-ping (kínai), kb. 11.00
WTA 500-as torna, Brisbane
2.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Bondár Anna–Cristina Bucsa (spanyol), kb. 4.00
WTA 250-es torna, Auckland
23.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: Udvardy Panna–Sara Bejlek (cseh), kb. éjfél
VÍZILABDA
Férfi felkészülési torna, Trebinje
Döntő
20.30: Magyarország–Olaszország
A 3. helyért
18.15: Spanyolország–Görögország
Az 5. helyért
16.00: Szerbia–Franciaország
JANUÁR 6., KEDD
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
17.00: Algéria–Kongói DK
20.00: Elefántcsontpart–Burkina Faso
ANGOL PREMIMER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
15.00: Pisa–Como (Tv: Match4)
18.00: Lecce–Roma (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Granada–Rayo Vallecano (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
MAGYAR KUPA
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVVÁGÓ
18.30: FEHA19–DEAC
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 1. MÉRKŐZÉS, MISKOLC
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Trieste (olasz)
RALI
Dakar-rali, 3. szakasz, Al-Ula–Al-Ula (422 km)
RÖPLABDA
Férfi Challenge-kupa, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), visszavágó
18.00: Conqueridor Valencia (spanyol)–Fino Kaposvár
SÍUGRÁS
16.30: Négysáncverseny, Bischofshofen
JANUÁR 7., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIMER LEAGUE
21. FORDULÓ
20.30: AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler2)
20.30: Brentford–Sunderland
20.30: Crystal Palace–Aston Villa
20.30: Everton–Wolverhampton Wanderers
20.30: Fulham–Chelsea
20.30: Manchester City–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.15: Burnley–Manchester United (Tv: Arena4)
21.15: Newcastle United–Leeds United
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
18.30: Bologna–Atalanta (Tv: Arena4)
18.30: Napoli–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Fiorentina
20.45: Parma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese
SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
MAGYAR KUPA
AZ ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
NŐI MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
18.00: TARR KSC Szekszárd–TFSE
18.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HUNTHERM
18.00: Sopron Basket–Csata TKK
19.00: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia
RALI
Dakar-rali, 4. szakasz, Al-Ula–Al-Ula (451 km)
RÖPLABDA
Férfi CEV Kupa, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágó
18.00: JSW Jastrzebski Wegiel (lengyel)–MÁV Előre Foxconn
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: MEAFC-Peka Bau–Vegyész RC Kazincbarcika
Női Challenge Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: KHG KNRC–Olymp Praha (cseh)
JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIMER LEAGUE
21. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1)
FRANCIA SZUPERKUPA
DÖNTŐ
19.00: PSG–Marseille
OLASZ SERIE A
19. FORDULÓ
18.30: Cremonese–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Genoa (Tv: Match4)
SPANYOL SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Sport1)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
14. FORDULÓ
18.30: Al-Naszr–Al-Kadsziah (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
RÁJÁTSZÁS A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Trieste (olasz)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
RALI
Dakar-rali, 5. szakasz, Al-Ula–Ha'il (356 km)
RÖPLABDA
Női CEV-kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: MBH-Békéscsaba–Volley Mulhouse Alsace (francia)
Női Challenge Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–Megabox group Vallefoglia (olasz)
JANUÁR 9., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
17.00: Mali–Szenegál
20.00: Kamerun–Marokkó
ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
20.30: Wrexham (II)–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
20.30: Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
21.00: Getafe–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
GYORSKORCSOLYA
19.30: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–FEHA19
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Pioneers Voralberg (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19›–HC Innsbruck (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Románia, Győr, Audi Aréna
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions
RALI
Dakar-rali, 6. szakasz, Ha'il–Rijád (331 km)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Szent Benedek RA–MÁV Előre Foxconn
JANUÁR 10., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
13.15: Everton–Sunderland
13.15: Macclesfield (VI)–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
13.15: Wolverhampton–Shrewsbury (IV)
16.00: Burnley–Millwall (II)
16.00: Fulham–Middlesbrough (II)
16.00: Manchester City–Exeter (III)
16.00: Newcastle United–Bournemouth
16.00: Sheffield Wednesday (II)–Brentford
18.45: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)
21.00: Charlton (II)–Chelsea (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Hamburg
15.30: Heidenheim–1. FC Köln
15.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Mainz
15.30: Werder Bremen–Hoffenheim
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
15.00: Como–Bologna (Tv: Match4)
15.00: Udinese–Pisa
18.00: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Torino (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
22.30: Carolina Panthers–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)
Vasárnap, 2.00: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
GYORSKORCSOLYA
14.00: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Voralberg (osztrák)
18.30: FTC-Telekom–HC Innsbruck (osztrák)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC
20.00: DVSC Schaeffler-Storhamar HE (norvég)
B-CSOPORT
18.00: Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs
18.00: Kisvárda Master Good SE–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–Vasas SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: NKA Universitas Pécs–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Egis Körmend–DEAC
19.30: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Sopron Basket
18.00: VBW CEKK Cegléd–TFSE
18.00: Vasas Akadémia–TARR KSC Szekszárd
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–Vegyész RC Kazincbarcika
18.00: DEAC–MEAFC-Peka Bau
18.00: TFSE–Prestige Fitness PSE
19.00: MAFC–Vidux-Szegedi RSE
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A-CSOPORT
15.15: Magyarország–Franciaország
JANUÁR 11., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL FA-KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
13.00: Derby (II)–Leeds United (Tv: Spíler1)
15.00: Portsmouth (II)–Arsenal (Tv: Spíler1)
15.30: West Ham United–QPR (II)
17.30: Manchester United–Brighton (Tv: Spíler1)
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
20. FORDULÓ
12.30: Lecce–Parma (Tv: Match4)
15.00: Fiorentina–Milan (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Lazio
20.45: Internazionale–Napoli (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD KÖR
19.00: Jacksonville Jaguars–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.30: Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.00: New England Patriots–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)
GYORSKORCSOLYA
13.45: Európa-bajnokság, Tomaszów Mazowiecki
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
16.30: Corona Brasov (romániai)–UTE
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék
18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Thüringer HC (német)
B-CSOPORT
18.00: Nyköbing Falster (norvég)–Mol Esztergom
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NŐI NB I
17.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–UNI Győr
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–DVTK HUNTHERM
RALI
Dakar-rali, 7. szakasz, Rijád–Vadi ad Davaszir (462 km)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
15.00: Vasas Óbuda–KHG KNRC
18.00: TFSE–Fatum Nyíregyháza