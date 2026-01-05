Visszahívja kölcsönből fiatal hátvédjét a Manchester City – sajtóhír
Bár még nem tudni, milyen súlyos a Chelsea elleni bajnoki második félidejének elején a pályáról lebicegő Josko Gvardiol sérülése, az olasz átigazolási szakértő, Fabrizio Romano X-bejegyzése szerint a Manchester City azonnal hatállyal visszahívta watfordi kölcsönjátékából húszéves saját nevelésű hátvédjét, Max Alleyne-t.
Védelmének egyik alapemberét vesztette el a Chelsea elleni vasárnapi bajnoki során a Manchester City: a jobb lábán megsérülő Josko Gvardiol az 51. percben volt kénytelen lesántikálni a pályáról. Noha a horvát válogatott védő sérüléséről egyelőre egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg – egyesek boka-, míg mások keresztszalag-problémáról beszélnek –, az olasz transzferguru, Fabrizio Romano értesülése szerint Pep Guardioláék máris léptek, és visszahívták watfordi kölcsönjátékából Max Alleyne-t, a manchesteri klub saját nevelésű védőjét. A húszéves bekk augusztusi kölcsönadása óta 16 bajnokin 1266 percet játszott a londoniak színeiben az angol másodosztályban.
