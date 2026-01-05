Visszahívja kölcsönből fiatal hátvédjét a Manchester City – sajtóhír

Védelmének egyik alapemberét vesztette el a Chelsea elleni vasárnapi bajnoki során a Manchester City: a jobb lábán megsérülő Josko Gvardiol az 51. percben volt kénytelen lesántikálni a pályáról. Noha a horvát válogatott védő sérüléséről egyelőre egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg – egyesek boka-, míg mások keresztszalag-problémáról beszélnek –, az olasz transzferguru, Fabrizio Romano értesülése szerint Pep Guardioláék máris léptek, és visszahívták watfordi kölcsönjátékából Max Alleyne-t, a manchesteri klub saját nevelésű védőjét. A húszéves bekk augusztusi kölcsönadása óta 16 bajnokin 1266 percet játszott a londoniak színeiben az angol másodosztályban.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City recall centre back Max Alleyne from Watford with immediate effect.#MCFC act fast as Josko Gvardiol will be out for several weeks with injury.



City were very happy with Alleyne’s game time and development at Watford + need him now.



Here we go 🔙 pic.twitter.com/SMKzi0nkyk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026