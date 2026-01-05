Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Nem vagyok még százszázalékos, tégláról téglára építkezem – Fucsovics Márton

GYŐRI FERENCGYŐRI FERENC
• Brisbane
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 12:53
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Danyiil Medvegyev férfi tenisz Fucsovics Márton
Honfitársunk tavalyi sérülése és a rövidebb felkészülés után igyekszik játékba lendülni, a jövő héten Adelaide-ben szerepel majd, ahol jelenleg első várakozó a főtáblára.

Elkezdte az évet Fucsovics Márton, 6:2, 6:3-as vereséget szenvedett a brisbane-i 250-es ATP-torna első körében Danyiil Medvegyevtől – ezt követően beszélgettünk vele a kemény ellenfélről, illetve hogy miként alakult az elmúlt időszaka.

„Nem örültem, hogy rögtön az első kiemelttel kell játszanom, de örülök, hogy visszatérhettem a pályára. A tavalyi szezont egy makacs vállsérülés miatt hamarabb be kellett fejeznem, az utolsó három-négy héten már nem is játszottam, és december elején-közepén tudtam elkezdeni a felkészülést. Nem érzem még magam százszázalékos formában, ez látszott a pályán is, de építkezem, a jövő héten Adelaide-ben, aztán az Australian Openen szerepelek. Még érzek egy kis fájdalmat, keveset szerváltam az elmúlt időszakban, keveset teniszeztem, most azon van a hangsúly, hogy rendbe jöjjön a vállam. Nincs meg az adogatásaim megszokott jó ritmusa, jó mozdulata, amiben jól tudok szerválni. A második szett közepén még jobban elkezdett fáradni a vállam, nem tudtam kétszáz kilométer per órás szervákat ütni, míg Medvegyev stabilan játszott, jól adogatott, hozta a szokásos játékát.”

Honfitársunk hozzátette, azért a százszázalékos Fucsovics Márton sem biztos, hogy megveri Medvegyevet… Úgy véli, tégláról téglára kell építkeznie, eléggé szét van esve a játéka, rövid volt a felkészülés, miközben nyakunkon az Australian Open, ettől függetlenül természetesen megpróbálja kihozni a legtöbbet magából. Adelaide-ben már edzője, Kellner Ádám is tudja a helyszínről segíteni őt.

„Nagyon jó munkát végzünk együtt, sikeres volt a tavalyi évünk, ezt próbáljuk tovább vinni. Jó érzés, hogy sok magyar játékos és szurkoló is itt van Brisbane-ben, bízom benne, hogy hasonló lesz a helyzet majd Adelaide-ben is. Az lenne a fontos, hogy meccset játsszak, az a legjobb edzés, szeretnék Adelaide-ben egy, két, három mérkőzést lejátszani, ott az edzéseken is inkább a pontjátékot gyakoroljuk majd, szetteket, meccseket fogok játszani akivel amikor csak lehet. Ha nem sül el jól, az sem baj, ez esetben  tudok pihenni és készülni Melbourne-re."

Tenisz
3 órája

Fucsovics az első körben búcsúzott Brisbane-ben

Az ATP 250-es tornán első kiemelt Danyiil Medvegyev nem sok esélyt adott honfitársunknak.

 

 

Danyiil Medvegyev férfi tenisz Fucsovics Márton
Legfrissebb hírek

Fucsovics az első körben búcsúzott Brisbane-ben

Tenisz
3 órája

Hallhatunk még róluk a jövőben – öt teniszező, aki idén robbant be a köztudatba

Tenisz
2025.12.28. 14:10

Carlos Alcaraz hamar visszavonulhat a korábbi wimbledoni bajnok szerint

Tenisz
2025.12.27. 18:58

Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a Davis-kupa-csapat kapitánya

Tenisz
2025.12.25. 09:58

Öt magyar teniszező a legjobb 100-ban 2025 végén

Tenisz
2025.12.23. 06:51

Carlos Alcaraz több mint hét év után megválik az edzőjétől

Tenisz
2025.12.17. 14:23

Öt magyar biztosan főtáblás lesz egyesben az Australian Openen

Tenisz
2025.12.09. 09:21

Olaszország sorozatban harmadszor győzött a Davis-kupában

Tenisz
2025.11.23. 20:40
Ezek is érdekelhetik