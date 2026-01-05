Tenisz: Nem vagyok még százszázalékos, tégláról téglára építkezem – Fucsovics Márton

Elkezdte az évet Fucsovics Márton, 6:2, 6:3-as vereséget szenvedett a brisbane-i 250-es ATP-torna első körében Danyiil Medvegyevtől – ezt követően beszélgettünk vele a kemény ellenfélről, illetve hogy miként alakult az elmúlt időszaka.

„Nem örültem, hogy rögtön az első kiemelttel kell játszanom, de örülök, hogy visszatérhettem a pályára. A tavalyi szezont egy makacs vállsérülés miatt hamarabb be kellett fejeznem, az utolsó három-négy héten már nem is játszottam, és december elején-közepén tudtam elkezdeni a felkészülést. Nem érzem még magam százszázalékos formában, ez látszott a pályán is, de építkezem, a jövő héten Adelaide-ben, aztán az Australian Openen szerepelek. Még érzek egy kis fájdalmat, keveset szerváltam az elmúlt időszakban, keveset teniszeztem, most azon van a hangsúly, hogy rendbe jöjjön a vállam. Nincs meg az adogatásaim megszokott jó ritmusa, jó mozdulata, amiben jól tudok szerválni. A második szett közepén még jobban elkezdett fáradni a vállam, nem tudtam kétszáz kilométer per órás szervákat ütni, míg Medvegyev stabilan játszott, jól adogatott, hozta a szokásos játékát.”

Honfitársunk hozzátette, azért a százszázalékos Fucsovics Márton sem biztos, hogy megveri Medvegyevet… Úgy véli, tégláról téglára kell építkeznie, eléggé szét van esve a játéka, rövid volt a felkészülés, miközben nyakunkon az Australian Open, ettől függetlenül természetesen megpróbálja kihozni a legtöbbet magából. Adelaide-ben már edzője, Kellner Ádám is tudja a helyszínről segíteni őt.

„Nagyon jó munkát végzünk együtt, sikeres volt a tavalyi évünk, ezt próbáljuk tovább vinni. Jó érzés, hogy sok magyar játékos és szurkoló is itt van Brisbane-ben, bízom benne, hogy hasonló lesz a helyzet majd Adelaide-ben is. Az lenne a fontos, hogy meccset játsszak, az a legjobb edzés, szeretnék Adelaide-ben egy, két, három mérkőzést lejátszani, ott az edzéseken is inkább a pontjátékot gyakoroljuk majd, szetteket, meccseket fogok játszani akivel amikor csak lehet. Ha nem sül el jól, az sem baj, ez esetben tudok pihenni és készülni Melbourne-re."