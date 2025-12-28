Vívás: fontos versenyekkel teli január vár az utánpótlásra

Sűrű program vár utánpótláskorú vívóinkra januárban. A fiatalok világkupa- és körversenyeken biztosíthatják be a helyüket a világversenyekre utazó válogatottban. A kadét és junior Európa-bajnokságnak február második felében a grúz főváros, Tbiliszi lesz a házigazdája.

A párbajtőröző juniorok számára január első hétvégéje két fontos világkupa-viadalt tartogat.

A nők Udinében, a férfiak Bázelben lépnek pástra,

majd még ebben a hónapban lesz ugyanúgy a válogatásba beleszámító világkupaverseny mindkét nem számára Kairóban. A kadétok Pozsonyban szerepelnek európai körversenyen.

A junior tőröző lányok letesztelhetik az Eb helyszínét, ugyanis Tbiliszibe utaznak világkupára, míg a fiúk Madridban igyekeznek értékes ranglistapontokat szerezni. A kadét lányok Poznanban, majd a kadét fiúk Rigában vesznek részt európai körversenyen.

A párbajtőröző Nagy Blanka tavaly egyéniben és csapatban is aranyat nyert a kairói junior-világkupán Forrás: Bizzi Team

A korosztályos kardozók számára a hazai program is kiemelt lesz januárban, ugyanis

17-18-án a juniorok, egy héttel később a kadétok számára rendeznek országos bajnokságot.

Az idősebbek aztán szintén világkupára mennek, a nők az Eb helyszínéül is szolgáló Tbiliszibe, a fiúk pedig Plovdivba. A kadétok még az ob előtt letudják a körversenyüket Segoviában.

(Kiemelt képünkön: az elmúlt idényben a kadét- és a junior-világversenyeken is résztvevő párbajtőröző, Horváth Lotti Forrás: Bizzi Team)