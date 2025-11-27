Nyolcvanhat százalékos (!) svájci kapusteljesítmény a női kézi-vb-n, dugó miatti csúszás után román siker a horvátok ellen

Sorozatban és egyben története harmadik vb-jén vesz részt a mieink második csoportellenfele, Irán, amely az előző két tornán egyaránt a 31. helyen zárt. Svájc ellen sem lehettek vérmes reményei, ennek ellenére játékosai nagy lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe. A padon ülők egy emberként ugrottak fel Fatemeh Halili minden védésnél, melyeknek köszönhetően az első öt percben még vezetett is Irán. Az alsó sorokat megtöltő, kereplővel felszerelkező svájci szurkolók azonban azt láthatták, hogy a kezdeti megilletődöttség után hamar magukra találtak kedvenceik, és már az első félidőben tíz fölé növelték a különbséget. A svájci kapusok is kitettek magukért, Lea Schüpbach 8/15-ös mérlege is kimondottan erős volt, de még erre is rátett egy lapáttal a második félidőben Seraina Kuratli, aki 14 lövésből mindössze 2 gót kapott (86 százalék). A társaik közül nem meglepő módon az európai mezőnyben is egyre markánsabb teljesítményt nyújtó beálló, Tabea Schmid és a szélső Mia Emmenegger villogtak, Svájc a második félidőben mindössze két gólt engedett Iránnak, és 25-tel nyert.

A magyarokkal azonos ágon szereplő csapatok közül elsőként Románia és Horvátország lépett pályára egymás ellen az A-csoportban. Majdnem negyedórás késéssel kezdődött a találkozó a rotterdami csarnokban, a románokat szállító autóbusz ugyanis dugóba keveredett, emiatt nem sikerült időben megérkezni a helyszínre. A meccs sokáig nagyon izgalmasan és fordulatosan alakult: az elején a horvátok három góllal megléptek, de aztán fordult a kocka, és a 23. percben már a románok vezettek néggyel. A szünetig felzárkóztak a horvátok, akik így harminc perc játék után csak egygólos hátrányban voltak. A második félidőben azonban fokozatosan ellépett ellenfelétől a román csapat, olyannyira, hogy a végén már különösebben izgulnia sem kellett – Sorina-Maria Grozav hét találatig jutott, a végén a románok 33–24-re nyertek. A horvátoknál az Alba Fehérvárt erősítő Katarina Pavlovic egy gólt szerzett.

A G-csoportban Brazília nem bízott semmit a véletlenre, ahogyan az előzetesen is várható volt, a dél-amerikaiak nagyon simán, 41–20-ra győzték le Kubát. A győriek kiválósága, Bruna de Paula öt gólt dobott a találkozón, amelyen a braziloknál pályára lépett a 44 éves Alexandra do Nascimento is, aki nemcsak ott volt a pályán, de hét góllal csapata legeredményesebb játékosa volt. A szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes egy, a dunaújvárosi Rosa Kelly de Abreu két góllal vette ki a részét a sikerből, míg a brazilok kapusa, Renata de Arruda 15 lövésből nyolcat hárított.

Szintén simán alakult a H-csoport nyitó mérkőzése, amelyen Angola 38–20-ra múlta felül a kazah válogatottat. Az afrikaiak legjobbja Carla Bernadeth Belo volt, aki öt gólig jutott, a vesztes kazahoknál pedig Zanerke Kuandikova nyolc gólt dobott.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-csoport (Rotterdam)

Románia–Horvátország 33–24 (13–12)

Ld: Grozav 7, Ostase 5, ill. Barisic 7

20.30: Dánia–Japán

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

Svájc–Irán 34–9 (19–7)

Ld: Felber 7, Schmid 5, ill. Merikh 3

20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

Brazília–Kuba 41–20 (18–13)

Ld: A. do Nascimento 7, J. do Nascimento 6, ill. Abreu 8

20.30: Svédország–Csehország

H-csoport (Trier)

Angola–Kazahsztán 38–20 (21–9)

Ld: Belo 5, ill. Kuandikova 8

20.30: Norvégia–Dél-Korea