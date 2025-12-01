Női kézi-vb: Dánia legyűrte következő ellenfelünket, Romániát; Brazília megverte Svédországot
Az A-csoport első helyezésért Dánia és Románia mérkőzött meg egymással. A mérkőzés elején a brassói balátlövő, Sorina-Maria Grozav hat perc alatt három gólt dobott a skandinávoknak, keleti szomszédunk azon nem tudta sokáig megtartani előnyét, rövidesen egyenlítettek a dánok és a mérkőzés hátralevő részében már csak ők tudtak előnybe kerülni.
A félidő háromgólos dán előnnyel zárult, a szünet után pedig már csak egyszer jöttek fel ikszre a románok, akik egy idő után már nem tudták tartani a lépést ellenfelükkel. Dánia a hétgólos Michalla Moller és a hatot lövő Anna Mette Hansen vezérletével végül nyolccal verte meg Romániát és ezzel megnyerte a csoportot. A győri Helena Elver öt, Kristiana Jörgensen pedig három gólt lőtt.
A G-csoportban Svédország az első félidőben hiába vezetett végig Brazília ellen, a szünet után már előnybe sem tudott kerülni és végül négy góllal kikapott. A mérkőzésen több NB I-es kézilabdázó játékát is élvezhettük. Linn Blöhm öt, Nathalie Hagman pedig hat gólt lőtt, győri csapattársuk, Bruna de Paula ötöt. Rajtuk kívül pályára lépett még a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes is.
Norvégia hozta a kötelezőt, szinte végig előnyben volt és megverte Angolát, így bebiztosította első helyét a H-csoportban. A Győrből Kristine Breistöl három, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen, valamint a ferencvárosi Vilde Ingstad egyaránt egyszer talált be.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT (Rotterdam)
Japán–Horvátország 25–19
Dánia–Románia 39–31
|1. Dánia
|3
|3
|–
|–
|110–74
|+36
|6
|2. Románia
|3
|2
|–
|1
|95–90
|+5
|4
|3. Japán
|3
|1
|–
|2
|71–86
|–15
|2
|4. Horvátország
|3
|–
|–
|3
|67–93
|–26
|0
B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)
Szenegál–Irán 30–21
MAGYARORSZÁG–Svájc 32–25
|1. MAGYARORSZÁG
|3
|3
|–
|–
|105–55
|+50
|6
|2. Svájc
|3
|2
|–
|1
|84–65
|+19
|4
|3. Szenegál
|3
|1
|–
|2
|71–72
|–1
|2
|4. Irán
|3
|–
|–
|3
|43–111
|–68
|0
G-CSOPORT (Stuttgart)
Csehország–Kuba 44–21
Svédország–Brazília 27–31
|1. Németország
|3
|3
|–
|–
|101–57
|+44
|6
|2. Szerbia
|3
|2
|–
|1
|78–76
|+2
|4
|3. Izland
|3
|1
|–
|2
|84–78
|+6
|2
|4. Uruguay
|3
|–
|–
|3
|50–102
|–52
|0
H-CSOPORT (Trier)
Dél-Korea–Kazahsztán 35–17
Norvégia–Angola 31–19
|1. Norvégia
|3
|3
|–
|–
|106–54
|+52
|6
|2. Angola
|3
|2
|–
|1
|91–74
|+17
|4
|3. Dél-Korea
|3
|1
|–
|2
|77–85
|–8
|2
|4. Kazahsztán
|3
|–
|–
|3
|53–114
|–61
|0