Női kézi-vb: Dánia legyűrte következő ellenfelünket, Romániát; Brazília megverte Svédországot

Az A-csoport első helyezésért Dánia és Románia mérkőzött meg egymással. A mérkőzés elején a brassói balátlövő, Sorina-Maria Grozav hat perc alatt három gólt dobott a skandinávoknak, keleti szomszédunk azon nem tudta sokáig megtartani előnyét, rövidesen egyenlítettek a dánok és a mérkőzés hátralevő részében már csak ők tudtak előnybe kerülni.

A félidő háromgólos dán előnnyel zárult, a szünet után pedig már csak egyszer jöttek fel ikszre a románok, akik egy idő után már nem tudták tartani a lépést ellenfelükkel. Dánia a hétgólos Michalla Moller és a hatot lövő Anna Mette Hansen vezérletével végül nyolccal verte meg Romániát és ezzel megnyerte a csoportot. A győri Helena Elver öt, Kristiana Jörgensen pedig három gólt lőtt.

A G-csoportban Svédország az első félidőben hiába vezetett végig Brazília ellen, a szünet után már előnybe sem tudott kerülni és végül négy góllal kikapott. A mérkőzésen több NB I-es kézilabdázó játékát is élvezhettük. Linn Blöhm öt, Nathalie Hagman pedig hat gólt lőtt, győri csapattársuk, Bruna de Paula ötöt. Rajtuk kívül pályára lépett még a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes is.

Norvégia hozta a kötelezőt, szinte végig előnyben volt és megverte Angolát, így bebiztosította első helyét a H-csoportban. A Győrből Kristine Breistöl három, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen, valamint a ferencvárosi Vilde Ingstad egyaránt egyszer talált be.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT (Rotterdam)

Japán–Horvátország 25–19

Dánia–Románia 39–31

1. Dánia 3 3 – – 110–74 +36 6 2. Románia 3 2 – 1 95–90 +5 4 3. Japán 3 1 – 2 71–86 –15 2 4. Horvátország 3 – – 3 67–93 –26 0 Az A-csoport végeredménye

B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)

Szenegál–Irán 30–21

MAGYARORSZÁG–Svájc 32–25

1. MAGYARORSZÁG 3 3 – – 105–55 +50 6 2. Svájc 3 2 – 1 84–65 +19 4 3. Szenegál 3 1 – 2 71–72 –1 2 4. Irán 3 – – 3 43–111 –68 0 A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

G-CSOPORT (Stuttgart)

Csehország–Kuba 44–21

Svédország–Brazília 27–31

1. Németország 3 3 – – 101–57 +44 6 2. Szerbia 3 2 – 1 78–76 +2 4 3. Izland 3 1 – 2 84–78 +6 2 4. Uruguay 3 – – 3 50–102 –52 0 A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

H-CSOPORT (Trier)

Dél-Korea–Kazahsztán 35–17

Norvégia–Angola 31–19