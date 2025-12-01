Nemzeti Sportrádió

Női kézi-vb: Dánia legyűrte következő ellenfelünket, Romániát; Brazília megverte Svédországot

2025.12.01. 22:05
Románia az elején még többször is vezetett, de végül kikapott Dániától (Fotó: IHF)
női kézilabda női kézi-vb női kézilabda-vilábajnokság
Dánia Romániát, Norvégia Angolát, Brazília pedig Svédországot győzte le a női kézilabda-világbajnokság csoportkörének 3., utolsó fordulójának szombati játéknapján.

Az A-csoport első helyezésért Dánia és Románia mérkőzött meg egymással. A mérkőzés elején a brassói balátlövő, Sorina-Maria Grozav hat perc alatt három gólt dobott a skandinávoknak, keleti szomszédunk azon nem tudta sokáig megtartani előnyét, rövidesen egyenlítettek a dánok és a mérkőzés hátralevő részében már csak ők tudtak előnybe kerülni. 

A félidő háromgólos dán előnnyel zárult, a szünet után pedig már csak egyszer jöttek fel ikszre a románok, akik egy idő után már nem tudták tartani a lépést ellenfelükkel. Dánia a hétgólos Michalla Moller és a hatot lövő Anna Mette Hansen vezérletével végül nyolccal verte meg Romániát és ezzel megnyerte a csoportot. A győri Helena Elver öt, Kristiana Jörgensen pedig három gólt lőtt.

A G-csoportban Svédország az első félidőben hiába vezetett végig Brazília ellen, a szünet után már előnybe sem tudott kerülni és végül négy góllal kikapott. A mérkőzésen több NB I-es kézilabdázó játékát is élvezhettük. Linn Blöhm öt, Nathalie Hagman pedig hat gólt lőtt, győri csapattársuk, Bruna de Paula ötöt. Rajtuk kívül pályára lépett még a szombathelyi Milena Maria de Souza Menezes is.

Norvégia hozta a kötelezőt, szinte végig előnyben volt és megverte Angolát, így bebiztosította első helyét a H-csoportban. A Győrből Kristine Breistöl három, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen, valamint a ferencvárosi Vilde Ingstad egyaránt egyszer talált be.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT (Rotterdam)
Japán–Horvátország 25–19
Dánia–Románia 39–31

    
1. Dánia33110–74+366
2. Románia32195–90+54
3. Japán31271–86–152
4. Horvátország3367–93–260
Az A-csoport végeredménye

B-CSOPORT csoport ('s-Hertogenbosch)
Szenegál–Irán 30–21
MAGYARORSZÁG–Svájc 32–25

    
1. MAGYARORSZÁG33105–55+506
2. Svájc32184–65+194
3. Szenegál31271–72–12
4. Irán3343–111–680
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

G-CSOPORT (Stuttgart)
Csehország–Kuba 44–21
Svédország–Brazília 27–31

    
1. Németország33101–57+446
2. Szerbia32178–76+24
3. Izland31284–78+62
4. Uruguay3350–102–520
A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

H-CSOPORT (Trier)
Dél-Korea–Kazahsztán 35–17
Norvégia–Angola 31–19

    
1. Norvégia33106–54+526
2. Angola32191–74+174
3. Dél-Korea31277–85–82
4. Kazahsztán3353–114–610
A H-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

 

