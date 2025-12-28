Nemzeti Sportrádió

Idő előtt távozik a Győri ETO irányítója – sajtóhír

2025.12.28. 16:05
Kristina Jörgensen jövő nyáron visszatérhet Metzbe (Fotó: Czinege Melinda)
A dánokkal kapcsolatos átigazolási hírekben általában jól értesült Handballtransfer.dk szerint a Győri ETO női kézilabdacsapatának irányítója, Kristina Jörgensen jövő nyáron visszatér korábbi klubjához, a francia Metzhez.

 

A 27 éves, olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki második helyezett játékos 2024 nyarán érkezett az ETO-hoz. Első győri idényének jelentős része ráment a beilleszkedésre, az elmúlt évad második felében aztán már jobban meg tudta mutatni a kisalföldi csapatban is a képességeit – csapatával Bajnokok Ligája-győzelemnek és magyar bajnoki címnek örülhetett.

A szerződése eredetileg három évre szólt, ám a Handballtransfer.dk szerint Jörgensen nem tölti ki azt, hanem jövő nyáron visszatér Metzbe, ahol 2022 és 2024 között már játszott, és ahol újra két évre kötelezi el magát.

Az ETO nem szűkölködik irányítókban, erre az idényre érkezett a szintén dán Helena Elver és a szlovén Tjasa Stanko, miközben a francia Estelle Nze Minko szülési szabadságát tölti.

 

