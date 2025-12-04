Németország és Franciaország is simán nyert a női kézilabda-vb-n
II. CSOPORT
A németek egészen elképesztően kezdtek a fehérvári Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics vezette Montenegró ellen: pontosan 15 perc kellett ahhoz, hogy a montenegróiak megszerezzék az első góljukat a dortmundi összecsapáson, és még nagyobb baj volt a szempontjukból, hogy addig a társrendező már kilencszer a kapuba talált. A szünetig legalább hat gólig eljutottak a látogatók, akik azonban így is tízgólos hátrányban voltak harmincpercnyi játék után. A második félidőben folytatódott a német henger, egy pillanatig nem volt kétséges a győztes kiléte: 36–18-ra győzött Németország, amely ennek köszönhetően már biztosan továbbjutott a negyeddöntőbe. A ferencvárosi Emily Vogel két gólig jutott, a montenegróiak két mosonmagyaróvári légiósa, Andrijana Tatar két gólt szerzett, Katarina Dzsaferovics nem talált be a kapuba.
III. CSOPORT
A németekkel ellentétben a címvédő Franciaország számára rosszul kezdődött az Ausztria elleni rotterdami összecsapás, ötpercnyi játék után meglepetésre 4–1-re vezettek a „sógorok”, és kilenc perc, valamint hét másodperc kellett ahhoz, hogy a címvédő megszerezze második gólját, de még ekkor is az osztrákok vezettek 5–2-re. Ez a pillanat azonban fordulópontnak bizonyult, a franciák ugyanis jó periódusba kerültek, és előbb kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették, s a szünetben már kétgólos előnyben voltak. A második félidőben pedig már kijött a csapatok közti hatalmas minőségbeli különbség, Franciaország egymás után szerezte a könnyű gólokat, és 29–17-es győzelmet aratott, így továbbra is hibátlan a tornán. A győriek kapusa, Hatadou Sako 38 százalékos hatékonysággal védett, a ferencvárosi Orlane Kanor kettő, a debreceni Alicia Toublanc háromszor talált kapuba. Az osztrákoknál a Debrecenben légióskodó Ines Ivancok-Soltic öt gólig jutott.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Montenegró–Németország 18–36 (6–16)
Ld: Tatar, Vukcsevics, Trivics, Jaukovics 3-3, ill. Engel 6, Döll 5
Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)
Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6
20.30: Izland–Spanyolország
|1. Németország
|4
|4
|–
|–
|135–89
|+46
|8
|2. Szerbia
|4
|2
|1
|1
|109–117
|–8
|5
|3. Montenegró
|4
|2
|–
|2
|112–121
|–9
|4
|4. Feröer
|4
|1
|1
|2
|111–124
|–13
|3
|5. Spanyolország
|3
|1
|–
|2
|85–84
|+1
|2
|6. Izland
|3
|–
|–
|3
|78–95
|–17
|0
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Franciaország–Ausztria 29–17 (14–12)
Ld: Toublanc, Mairot, Sajka, Foppa, Granier, Ondono, Bouktit, Grandveau 3-3, ill. Ivancok-Soltic 5, Egger 4
Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)
Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5
20.30: Hollandia–Tunézia (Tv: M4 Sport)
|1. Franciaország
|3
|3
|–
|–
|114–63
|+51
|6
|2. Hollandia
|2
|2
|–
|–
|66–47
|+19
|4
|3. Lengyelország
|3
|2
|–
|1
|85–93
|–8
|4
|4. Ausztria
|3
|1
|–
|2
|66–86
|–20
|2
|5. Argentína
|3
|–
|–
|3
|73–87
|–14
|0
|6. Tunézia
|2
|–
|–
|2
|44–72
|–28
|0