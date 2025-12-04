Németország és Franciaország is simán nyert a női kézilabda-vb-n

II. CSOPORT

A németek egészen elképesztően kezdtek a fehérvári Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics vezette Montenegró ellen: pontosan 15 perc kellett ahhoz, hogy a montenegróiak megszerezzék az első góljukat a dortmundi összecsapáson, és még nagyobb baj volt a szempontjukból, hogy addig a társrendező már kilencszer a kapuba talált. A szünetig legalább hat gólig eljutottak a látogatók, akik azonban így is tízgólos hátrányban voltak harmincpercnyi játék után. A második félidőben folytatódott a német henger, egy pillanatig nem volt kétséges a győztes kiléte: 36–18-ra győzött Németország, amely ennek köszönhetően már biztosan továbbjutott a negyeddöntőbe. A ferencvárosi Emily Vogel két gólig jutott, a montenegróiak két mosonmagyaróvári légiósa, Andrijana Tatar két gólt szerzett, Katarina Dzsaferovics nem talált be a kapuba.

III. CSOPORT

A németekkel ellentétben a címvédő Franciaország számára rosszul kezdődött az Ausztria elleni rotterdami összecsapás, ötpercnyi játék után meglepetésre 4–1-re vezettek a „sógorok”, és kilenc perc, valamint hét másodperc kellett ahhoz, hogy a címvédő megszerezze második gólját, de még ekkor is az osztrákok vezettek 5–2-re. Ez a pillanat azonban fordulópontnak bizonyult, a franciák ugyanis jó periódusba kerültek, és előbb kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették, s a szünetben már kétgólos előnyben voltak. A második félidőben pedig már kijött a csapatok közti hatalmas minőségbeli különbség, Franciaország egymás után szerezte a könnyű gólokat, és 29–17-es győzelmet aratott, így továbbra is hibátlan a tornán. A győriek kapusa, Hatadou Sako 38 százalékos hatékonysággal védett, a ferencvárosi Orlane Kanor kettő, a debreceni Alicia Toublanc háromszor talált kapuba. Az osztrákoknál a Debrecenben légióskodó Ines Ivancok-Soltic öt gólig jutott.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ

II. CSOPORT (DORTMUND)

Montenegró–Németország 18–36 (6–16)

Ld: Tatar, Vukcsevics, Trivics, Jaukovics 3-3, ill. Engel 6, Döll 5

Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)

Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6

20.30: Izland–Spanyolország

1. Németország 4 4 – – 135–89 +46 8 2. Szerbia 4 2 1 1 109–117 –8 5 3. Montenegró 4 2 – 2 112–121 –9 4 4. Feröer 4 1 1 2 111–124 –13 3 5. Spanyolország 3 1 – 2 85–84 +1 2 6. Izland 3 – – 3 78–95 –17 0 Az állás

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Franciaország–Ausztria 29–17 (14–12)

Ld: Toublanc, Mairot, Sajka, Foppa, Granier, Ondono, Bouktit, Grandveau 3-3, ill. Ivancok-Soltic 5, Egger 4

Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)

Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5

20.30: Hollandia–Tunézia (Tv: M4 Sport)