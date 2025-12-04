Nemzeti Sportrádió

Németország és Franciaország is simán nyert a női kézilabda-vb-n

T. Z.
2025.12.04. 19:50
null
Emily Vogelék (20) esélyt sem adtak Montenegrónak (Fotó: Getty Images)
A társrendező Németország Montenegrót, a címvédő Franciaország pedig Ausztria ellen aratott magabiztos győzelmet a női kézilabda-világbajnokság csütörtöki középdöntőjében.

II. CSOPORT

A németek egészen elképesztően kezdtek a fehérvári Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics vezette Montenegró ellen: pontosan 15 perc kellett ahhoz, hogy a montenegróiak megszerezzék az első góljukat a dortmundi összecsapáson, és még nagyobb baj volt a szempontjukból, hogy addig a társrendező már kilencszer a kapuba talált. A szünetig legalább hat gólig eljutottak a látogatók, akik azonban így is tízgólos hátrányban voltak harmincpercnyi játék után. A második félidőben folytatódott a német henger, egy pillanatig nem volt kétséges a győztes kiléte: 36–18-ra győzött Németország, amely ennek köszönhetően már biztosan továbbjutott a negyeddöntőbe. A ferencvárosi Emily Vogel két gólig jutott, a montenegróiak két mosonmagyaróvári légiósa, Andrijana Tatar két gólt szerzett, Katarina Dzsaferovics nem talált be a kapuba.

III. CSOPORT

A németekkel ellentétben a címvédő Franciaország számára rosszul kezdődött az Ausztria elleni rotterdami összecsapás, ötpercnyi játék után meglepetésre 4–1-re vezettek a „sógorok”, és kilenc perc, valamint hét másodperc kellett ahhoz, hogy a címvédő megszerezze második gólját, de még ekkor is az osztrákok vezettek 5–2-re. Ez a pillanat azonban fordulópontnak bizonyult, a franciák ugyanis jó periódusba kerültek, és előbb kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették, s a szünetben már kétgólos előnyben voltak. A második félidőben pedig már kijött a csapatok közti hatalmas minőségbeli különbség, Franciaország egymás után szerezte a könnyű gólokat, és 29–17-es győzelmet aratott, így továbbra is hibátlan a tornán. A győriek kapusa, Hatadou Sako 38 százalékos hatékonysággal védett, a ferencvárosi Orlane Kanor kettő, a debreceni Alicia Toublanc háromszor talált kapuba. Az osztrákoknál a Debrecenben légióskodó Ines Ivancok-Soltic öt gólig jutott.

KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ
II. CSOPORT (DORTMUND)
Montenegró–Németország 18–36 (6–16)
Ld: Tatar, Vukcsevics, Trivics, Jaukovics 3-3, ill. Engel 6, Döll 5
Szerbia–Feröer 31–31 (16–14)
Ld: Krpez-Slezak, Skorivics 8-8, Cvijics 6, ill. Mittún 10, Brandenborg 6
20.30: Izland–Spanyolország

1. Németország44135–89+46 8   
2. Szerbia4211109–117–8 5   
3. Montenegró422112–121–9 4   
4. Feröer4112111–124–13 3   
5. Spanyolország31285–84+1 2   
6. Izland3378–95–17 0   
Az állás

III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Franciaország–Ausztria 29–17 (14–12)
Ld: Toublanc, Mairot, Sajka, Foppa, Granier, Ondono, Bouktit, Grandveau 3-3, ill. Ivancok-Soltic 5, Egger 4
Argentína–Lengyelország 25–28 (15–14)
Ld: Karsten 9, Gavilan 5, ill. Balsam 6, Michalak, Kochaniak 5-5
20.30: Hollandia–Tunézia (Tv: M4 Sport)

1. Franciaország33114–63+51 6   
2. Hollandia2266–47+19 4   
3. Lengyelország32185–93–8 4   
4. Ausztria31266–86–20 2   
5. Argentína3373–87–14 0   
6. Tunézia2244–72–28 0   
az állás

 

 

Ezek is érdekelhetik