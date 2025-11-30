Nemzeti Sportrádió

Németország csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-vb-n

T. Z.T. Z.
2025.11.30. 19:54
null
Jogos az öröm: harmadik csoportmeccsüket is megnyerték a németek (Fotó: Getty Images)
A társrendező Németország harmadik csoportmeccsét is megnyerte a női kézilabda-világbajnokságon, így hibátlan mérleggel jutott a középdöntőbe, míg Szerbia a második helyen végzett. Győzelmének köszönhetően középdöntőbe jutott Franciaország és Ausztria is.

C-CSOPORT

A csoport első helyéről is döntő találkozón már a meccs elején jobban indítottak a németek, és ahogy telt az idő, egyre csak nőtt a társházigazda előnye. A szerbek nem tudták megállítani a hazaiak rohanását, és a 22. percben már tízgólos hátrányban voltak. A szünet előtt ebből valamit még valamit kozmetikázott Szerbia, de a szünetben így is magabiztosan, 17–10-ra vezetett Németország. A fordulás után sem tovább közeledni ellenféhez Szerbia, mi több, tovább nőtt a németek előnye. A végén 31–20-ra nyert Németország, amely hibátlan mérleggel jutott a középdöntőbe, Szerbia a második helyen zárt a csoportban.  A ferencvárosi Emily Vogel három góllal járult hozzá csapata sikeréhez, a szerbeknél az ugyancsak az FTC-ben szereplő Dragana Cvijics öt gólt dobott, a debreceni Jovana Jovovics háromszor, a fehérvári Emilija Lazics kétszer volt eredményes. 

D-CSOPORT

Nem kezdődött jól az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics vezette Montenegró számára a Spanyolország elleni találkozó, a déliek két perc után 2–0-ra vezettek, és a folytatásban sem adták alább: Montenegró sok hibával kézilabdázott, és ezt kihasználták a spanyolok, akik a szünetig négygólos különbségre tettek szert. A második félidőben tovább javult Ambros Martín csapata, amely negyedórával a meccs vége előtt már nyolcgólos előnyben volt. A hajrá pedig nem tartogatott fordulatot: Spanyolország tartotta biztos előnyét és a végén kényelmes 31–26-os győzelmet aratott. A montenegróiaknál a mosonmagyaróvári Katarina Dzsaferovics és Adrijana Tatar sem talált az ellenfél kapujába. 

E-CSOPORT

Az osztrák és az argentin válogatottnak is akadt egy-egy jó periódusa az első félidőben, ennek az lett a logikus eredménye, hogy a szünetben 12–12-es döntetlen állt az eredményjelzőn. Konkrétabban: a dél-amerikaiak a félidő első szakaszában három góllal is vezettek, de aztán fordult a kocka, Ausztria egyenlített, majd a szünet előtt már az argentinok küzdötték fel magukat az egyenlítésig. A második félidőben aztán tisztult a kép: Ausztria a 49. percben meglépett négy góllal, majd a lefújásig tovább növelte előnyét – a vége 27–23 lett a „sógoroknak”, akik győzelmükkel már biztosan középdöntősök. A mezőny legeredményesebb játékosa a DVSC-ben szereplő Ines Ivancok-Soltic volt nyolc találattal. 

F-CSOPORT

A címvédő francia válogatott – ahogyan az várható is volt – már az első félidőben erődemonstrációt tartott Kína ellen: harminc percnyi játék után az európaiak 26 dobott gólnál járták, így az is bőven belefért, hogy közben a védekezésükre nem igazán figyeltek oda. Ezek után puszta formalitás, afféle edzőmeccs volt a második félidő, amelynek végén a címvédő kiütéses, 47–21-es győzelmet aratott és már biztosan középdöntős. A franciáknál a győri Hatadou Sako és a ferencvárosi Orlane Kanor is kimaradt a meccskeretből, a debreceni Alicia Toublanc három, az esztergomi Emma Jacques két gólig jutott. 

KÉZILABDA 
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
Franciaország–Kína 47–21 (26–12)
Ld: Wajoka 7, Grandveau, Granier, Foppa 6-6, ill. Liu 6
Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)
Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8

1. Franciaország2290–39+51 4   
2. Lengyelország2265–46+19 4   
3. Tunézia2244–72–28 0   
4. Kína2241–83–42 0   
az állás

E-csoport (Rotterdam)
Ausztria–Argentína 27–23 (12–12)
Ld: Ivancok-Soltic 8, Schlegel 6, ill. Casasola 6
20.30: Hollandia–Egyiptom

1. Ausztria2256–43+13 4   
2. Hollandia1132–25+7 2   
3. Egyiptom1120–29–9 0   
4. Argentína2248–59–11 0   
az állás

3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
Németország–Szerbia 31–20 (17–10)
Ld: Döll 8, Hauf 4, ill. Cvijics 5, Vukajlovic 4
Izland–Uruguay 33–19 (17–7)
Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5

1. Németország33101–57+44 6   
2. Szerbia32178–76+2 4   
3. Izland31284–78+6 2   
4. Uruguay3350–102–52 0   
A VÉGEREDMÉNY

D-csoport (Trier)
Montenegró–Spanyolország 26–31 (11–15)
Ld: Vukcsevics, Brnovics 7-7, ill. Fdez. Fraga 8, So Delgado 5
Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)
Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5

1. Spanyolország32182–70+12 4   
2. Montenegró32192–83+9 4   
3. Feröer32190–82+8 4   
4. Paraguay3367–96–29 0   
A VÉGEREDMÉNY
Ezek is érdekelhetik