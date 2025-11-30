Németország csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-vb-n

C-CSOPORT

A csoport első helyéről is döntő találkozón már a meccs elején jobban indítottak a németek, és ahogy telt az idő, egyre csak nőtt a társházigazda előnye. A szerbek nem tudták megállítani a hazaiak rohanását, és a 22. percben már tízgólos hátrányban voltak. A szünet előtt ebből valamit még valamit kozmetikázott Szerbia, de a szünetben így is magabiztosan, 17–10-ra vezetett Németország. A fordulás után sem tovább közeledni ellenféhez Szerbia, mi több, tovább nőtt a németek előnye. A végén 31–20-ra nyert Németország, amely hibátlan mérleggel jutott a középdöntőbe, Szerbia a második helyen zárt a csoportban. A ferencvárosi Emily Vogel három góllal járult hozzá csapata sikeréhez, a szerbeknél az ugyancsak az FTC-ben szereplő Dragana Cvijics öt gólt dobott, a debreceni Jovana Jovovics háromszor, a fehérvári Emilija Lazics kétszer volt eredményes.

D-CSOPORT

Nem kezdődött jól az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics vezette Montenegró számára a Spanyolország elleni találkozó, a déliek két perc után 2–0-ra vezettek, és a folytatásban sem adták alább: Montenegró sok hibával kézilabdázott, és ezt kihasználták a spanyolok, akik a szünetig négygólos különbségre tettek szert. A második félidőben tovább javult Ambros Martín csapata, amely negyedórával a meccs vége előtt már nyolcgólos előnyben volt. A hajrá pedig nem tartogatott fordulatot: Spanyolország tartotta biztos előnyét és a végén kényelmes 31–26-os győzelmet aratott. A montenegróiaknál a mosonmagyaróvári Katarina Dzsaferovics és Adrijana Tatar sem talált az ellenfél kapujába.

E-CSOPORT

Az osztrák és az argentin válogatottnak is akadt egy-egy jó periódusa az első félidőben, ennek az lett a logikus eredménye, hogy a szünetben 12–12-es döntetlen állt az eredményjelzőn. Konkrétabban: a dél-amerikaiak a félidő első szakaszában három góllal is vezettek, de aztán fordult a kocka, Ausztria egyenlített, majd a szünet előtt már az argentinok küzdötték fel magukat az egyenlítésig. A második félidőben aztán tisztult a kép: Ausztria a 49. percben meglépett négy góllal, majd a lefújásig tovább növelte előnyét – a vége 27–23 lett a „sógoroknak”, akik győzelmükkel már biztosan középdöntősök. A mezőny legeredményesebb játékosa a DVSC-ben szereplő Ines Ivancok-Soltic volt nyolc találattal.

F-CSOPORT

A címvédő francia válogatott – ahogyan az várható is volt – már az első félidőben erődemonstrációt tartott Kína ellen: harminc percnyi játék után az európaiak 26 dobott gólnál járták, így az is bőven belefért, hogy közben a védekezésükre nem igazán figyeltek oda. Ezek után puszta formalitás, afféle edzőmeccs volt a második félidő, amelynek végén a címvédő kiütéses, 47–21-es győzelmet aratott és már biztosan középdöntős. A franciáknál a győri Hatadou Sako és a ferencvárosi Orlane Kanor is kimaradt a meccskeretből, a debreceni Alicia Toublanc három, az esztergomi Emma Jacques két gólig jutott.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. forduló

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

Franciaország–Kína 47–21 (26–12)

Ld: Wajoka 7, Grandveau, Granier, Foppa 6-6, ill. Liu 6

Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)

Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8

1. Franciaország 2 2 – – 90–39 +51 4 2. Lengyelország 2 2 – – 65–46 +19 4 3. Tunézia 2 – – 2 44–72 –28 0 4. Kína 2 – – 2 41–83 –42 0 az állás

E-csoport (Rotterdam)

Ausztria–Argentína 27–23 (12–12)

Ld: Ivancok-Soltic 8, Schlegel 6, ill. Casasola 6

20.30: Hollandia–Egyiptom

1. Ausztria 2 2 – – 56–43 +13 4 2. Hollandia 1 1 – – 32–25 +7 2 3. Egyiptom 1 – – 1 20–29 –9 0 4. Argentína 2 – – 2 48–59 –11 0 az állás

3. forduló

C-csoport (Stuttgart)

Németország–Szerbia 31–20 (17–10)

Ld: Döll 8, Hauf 4, ill. Cvijics 5, Vukajlovic 4

Izland–Uruguay 33–19 (17–7)

Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5

1. Németország 3 3 – – 101–57 +44 6 2. Szerbia 3 2 – 1 78–76 +2 4 3. Izland 3 1 – 2 84–78 +6 2 4. Uruguay 3 – – 3 50–102 –52 0 A VÉGEREDMÉNY

D-csoport (Trier)

Montenegró–Spanyolország 26–31 (11–15)

Ld: Vukcsevics, Brnovics 7-7, ill. Fdez. Fraga 8, So Delgado 5

Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)

Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5