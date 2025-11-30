Németország csoportelsőként jutott középdöntőbe a női kézilabda-vb-n
C-CSOPORT
A csoport első helyéről is döntő találkozón már a meccs elején jobban indítottak a németek, és ahogy telt az idő, egyre csak nőtt a társházigazda előnye. A szerbek nem tudták megállítani a hazaiak rohanását, és a 22. percben már tízgólos hátrányban voltak. A szünet előtt ebből valamit még valamit kozmetikázott Szerbia, de a szünetben így is magabiztosan, 17–10-ra vezetett Németország. A fordulás után sem tovább közeledni ellenféhez Szerbia, mi több, tovább nőtt a németek előnye. A végén 31–20-ra nyert Németország, amely hibátlan mérleggel jutott a középdöntőbe, Szerbia a második helyen zárt a csoportban. A ferencvárosi Emily Vogel három góllal járult hozzá csapata sikeréhez, a szerbeknél az ugyancsak az FTC-ben szereplő Dragana Cvijics öt gólt dobott, a debreceni Jovana Jovovics háromszor, a fehérvári Emilija Lazics kétszer volt eredményes.
D-CSOPORT
Nem kezdődött jól az Alba Fehérvárt is irányító Szuzana Lazovics vezette Montenegró számára a Spanyolország elleni találkozó, a déliek két perc után 2–0-ra vezettek, és a folytatásban sem adták alább: Montenegró sok hibával kézilabdázott, és ezt kihasználták a spanyolok, akik a szünetig négygólos különbségre tettek szert. A második félidőben tovább javult Ambros Martín csapata, amely negyedórával a meccs vége előtt már nyolcgólos előnyben volt. A hajrá pedig nem tartogatott fordulatot: Spanyolország tartotta biztos előnyét és a végén kényelmes 31–26-os győzelmet aratott. A montenegróiaknál a mosonmagyaróvári Katarina Dzsaferovics és Adrijana Tatar sem talált az ellenfél kapujába.
E-CSOPORT
Az osztrák és az argentin válogatottnak is akadt egy-egy jó periódusa az első félidőben, ennek az lett a logikus eredménye, hogy a szünetben 12–12-es döntetlen állt az eredményjelzőn. Konkrétabban: a dél-amerikaiak a félidő első szakaszában három góllal is vezettek, de aztán fordult a kocka, Ausztria egyenlített, majd a szünet előtt már az argentinok küzdötték fel magukat az egyenlítésig. A második félidőben aztán tisztult a kép: Ausztria a 49. percben meglépett négy góllal, majd a lefújásig tovább növelte előnyét – a vége 27–23 lett a „sógoroknak”, akik győzelmükkel már biztosan középdöntősök. A mezőny legeredményesebb játékosa a DVSC-ben szereplő Ines Ivancok-Soltic volt nyolc találattal.
F-CSOPORT
A címvédő francia válogatott – ahogyan az várható is volt – már az első félidőben erődemonstrációt tartott Kína ellen: harminc percnyi játék után az európaiak 26 dobott gólnál járták, így az is bőven belefért, hogy közben a védekezésükre nem igazán figyeltek oda. Ezek után puszta formalitás, afféle edzőmeccs volt a második félidő, amelynek végén a címvédő kiütéses, 47–21-es győzelmet aratott és már biztosan középdöntős. A franciáknál a győri Hatadou Sako és a ferencvárosi Orlane Kanor is kimaradt a meccskeretből, a debreceni Alicia Toublanc három, az esztergomi Emma Jacques két gólig jutott.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
Franciaország–Kína 47–21 (26–12)
Ld: Wajoka 7, Grandveau, Granier, Foppa 6-6, ill. Liu 6
Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)
Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8
|1. Franciaország
|2
|2
|–
|–
|90–39
|+51
|4
|2. Lengyelország
|2
|2
|–
|–
|65–46
|+19
|4
|3. Tunézia
|2
|–
|–
|2
|44–72
|–28
|0
|4. Kína
|2
|–
|–
|2
|41–83
|–42
|0
E-csoport (Rotterdam)
Ausztria–Argentína 27–23 (12–12)
Ld: Ivancok-Soltic 8, Schlegel 6, ill. Casasola 6
20.30: Hollandia–Egyiptom
|1. Ausztria
|2
|2
|–
|–
|56–43
|+13
|4
|2. Hollandia
|1
|1
|–
|–
|32–25
|+7
|2
|3. Egyiptom
|1
|–
|–
|1
|20–29
|–9
|0
|4. Argentína
|2
|–
|–
|2
|48–59
|–11
|0
3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
Németország–Szerbia 31–20 (17–10)
Ld: Döll 8, Hauf 4, ill. Cvijics 5, Vukajlovic 4
Izland–Uruguay 33–19 (17–7)
Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5
|1. Németország
|3
|3
|–
|–
|101–57
|+44
|6
|2. Szerbia
|3
|2
|–
|1
|78–76
|+2
|4
|3. Izland
|3
|1
|–
|2
|84–78
|+6
|2
|4. Uruguay
|3
|–
|–
|3
|50–102
|–52
|0
D-csoport (Trier)
Montenegró–Spanyolország 26–31 (11–15)
Ld: Vukcsevics, Brnovics 7-7, ill. Fdez. Fraga 8, So Delgado 5
Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)
Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5
|1. Spanyolország
|3
|2
|–
|1
|82–70
|+12
|4
|2. Montenegró
|3
|2
|–
|1
|92–83
|+9
|4
|3. Feröer
|3
|2
|–
|1
|90–82
|+8
|4
|4. Paraguay
|3
|–
|–
|3
|67–96
|–29
|0
Feröer sima győzelemmel zárta a csoportkört, és középdöntőbe jutott a női kézilabda-vb-n