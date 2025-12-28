A Győr és a magyar válogatott is a hetes bűvöletében; Vámos Petra 2025 legjobbja

Friss emlékként él bennünk női kézilabda-válogatottunk világbajnoki szereplése, hetedikként zárt a holland–német közös rendezésű tornán. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány – aki az év edzője cím megszerzésével indította az esztendőt – már az új olimpiai ciklusra építi a csapatát, ennek jegyében a tavaszi felkészülési mérkőzésekre jó néhány új játékost meghívott, megnézett, közülük többek között a fiatal Bukovszky Anna, Szmolek Apollónia és Faragó Lea utazhatott a vébére.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány számított volna márciusban a jó formában lévő Fodor Csengére a válogatottban, ő azonban visszautasította a meghívást. Döntésére reagált klubja is: „Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a válogatottság kérdése kizárólag a sportolók szuverén elhatározásától függ, amelybe a klubnak beleszólási joga nincs” – szólt a közlemény. Fodor később tisztázta a történteket a kapitánnyal, a vb-keret tagja volt, de sérülése miatt csak nézőként lehetett jelen a tornán.

A magyar szövetség előzetesen az első hat hely valamelyikét jelölte meg célként, ettől végül eggyel maradt el együttesünk. A kötelezőket hozta, bár a japánok ellen kifejezetten szenvedősen lett meg a negyeddöntőbe jutást jelentő döntetlen. Ezúttal nem sikerült huzamosabb ideig olyan jól teljesíteni, mint egy évvel korábban az Európa-bajnokságon, nem jöttek olyan bravúrgyőzelmek, mint tavaly a svédekkel vagy a franciákkal szemben. A társházigazda hollandok elleni negyeddöntő jelentette a végállomást, amelyben nem sikerült felvenni a harcot az ellenféllel. A hetedik hely ennek ellenére húsz éve nem látott jó szereplést jelent.

Ami a klubjainkat illeti, a győri női kézisek 2025-ben az összes Bajnokok Ligája-mérkőzésüket megnyerték. Per Johansson együttese a budapesti négyes döntőben egyetlen másodpercet sem játszott hátrányban, megérdemelten szerezte meg hetedik BL-serlegét. A bajnokságban is a csúcsra értek a győriek, egyedül a kupadöntő miatt lehetnek bosszúsak, abban ugyanis hiába vezettek öt góllal is a második félidőben, az utolsó negyedórában a Ferencváros ledolgozta hátrányát, és hétméterespárbajban felülmúlta ellenfelét.

Ez a kupasiker mentette meg az FTC tavaszát, amely mind a BL négyes döntőjéről, mind a bajnoki címről lemaradt. Az előbbi azért lehet igazán fájó, mert csupán egy góllal bizonyult jobbnak összesítésben a dán Odense a negyeddöntőben. Allan Heine az idény végén elhagyta a ferencvárosiakat, a dán edző utódja honfitársa, Jesper Jensen lett. Időt vett igénybe, mire az új mester összecsiszolódott a csapatával, a BL-t két vereséggel kezdte a Fradi, az ősszel nagyszerű formában kézilabdázó győriektől elszenvedett 32–17-es őszi bajnoki kiütés pedig döntő lehet az aranyéremért folytatott harcban. Novemberre már szebbik arcukat mutatták a ferencvárosiak, a francia Brest elleni érdi sikernek köszönhetően jó száj­ízzel zárták az évet.

A Debrecen egy év szünet után visszatérhetett a BL mezőnyébe, nyolc fordulót követően továbbjutást érő helyen áll, míg az Elek Gábor vezetésével tavasszal abszolút újoncként egyből bronzérmes Esztergom és a Dragan Adzsics által irányított Mosonmagyar­óvár az Európa-liga január-februári csoportkörére készülhet.