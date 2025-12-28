A Győr és a magyar válogatott is a hetes bűvöletében; Vámos Petra 2025 legjobbja
Friss emlékként él bennünk női kézilabda-válogatottunk világbajnoki szereplése, hetedikként zárt a holland–német közös rendezésű tornán. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány – aki az év edzője cím megszerzésével indította az esztendőt – már az új olimpiai ciklusra építi a csapatát, ennek jegyében a tavaszi felkészülési mérkőzésekre jó néhány új játékost meghívott, megnézett, közülük többek között a fiatal Bukovszky Anna, Szmolek Apollónia és Faragó Lea utazhatott a vébére.
A magyar szövetség előzetesen az első hat hely valamelyikét jelölte meg célként, ettől végül eggyel maradt el együttesünk. A kötelezőket hozta, bár a japánok ellen kifejezetten szenvedősen lett meg a negyeddöntőbe jutást jelentő döntetlen. Ezúttal nem sikerült huzamosabb ideig olyan jól teljesíteni, mint egy évvel korábban az Európa-bajnokságon, nem jöttek olyan bravúrgyőzelmek, mint tavaly a svédekkel vagy a franciákkal szemben. A társházigazda hollandok elleni negyeddöntő jelentette a végállomást, amelyben nem sikerült felvenni a harcot az ellenféllel. A hetedik hely ennek ellenére húsz éve nem látott jó szereplést jelent.
Ami a klubjainkat illeti, a győri női kézisek 2025-ben az összes Bajnokok Ligája-mérkőzésüket megnyerték. Per Johansson együttese a budapesti négyes döntőben egyetlen másodpercet sem játszott hátrányban, megérdemelten szerezte meg hetedik BL-serlegét. A bajnokságban is a csúcsra értek a győriek, egyedül a kupadöntő miatt lehetnek bosszúsak, abban ugyanis hiába vezettek öt góllal is a második félidőben, az utolsó negyedórában a Ferencváros ledolgozta hátrányát, és hétméterespárbajban felülmúlta ellenfelét.
Ez a kupasiker mentette meg az FTC tavaszát, amely mind a BL négyes döntőjéről, mind a bajnoki címről lemaradt. Az előbbi azért lehet igazán fájó, mert csupán egy góllal bizonyult jobbnak összesítésben a dán Odense a negyeddöntőben. Allan Heine az idény végén elhagyta a ferencvárosiakat, a dán edző utódja honfitársa, Jesper Jensen lett. Időt vett igénybe, mire az új mester összecsiszolódott a csapatával, a BL-t két vereséggel kezdte a Fradi, az ősszel nagyszerű formában kézilabdázó győriektől elszenvedett 32–17-es őszi bajnoki kiütés pedig döntő lehet az aranyéremért folytatott harcban. Novemberre már szebbik arcukat mutatták a ferencvárosiak, a francia Brest elleni érdi sikernek köszönhetően jó szájízzel zárták az évet.
A Debrecen egy év szünet után visszatérhetett a BL mezőnyébe, nyolc fordulót követően továbbjutást érő helyen áll, míg az Elek Gábor vezetésével tavasszal abszolút újoncként egyből bronzérmes Esztergom és a Dragan Adzsics által irányított Mosonmagyaróvár az Európa-liga január-februári csoportkörére készülhet.
A férfi kézilabda-válogatott nem tudta átlépni a saját árnyékát; Fazekas Gergő az év játékosa
|AZ ÉV LEGJOBBJAI A NEMZETI SPORT SZERINT
AZ ÉV JÁTÉKOSA: VÁMOS Petra (Metz Hb, francia)
A tavalyi olimpia után érkezett meg új csapatához, Metzben hamar alapemberré vált, kulcsszerepet játszott abban, hogy az együttes veretlenül lett bajnok és nyerte meg hazája kupasorozatát. A Bajnokok Ligája végére azonban elfáradt a sokáig vereség nélkül menetelő Metz, s negyedik lett a sorozatban. Első franciaországi idényében 62 gólig jutott a BL-ben. Ősszel az Esbjerg ellen hétszer, a Bistrita ellen hatszor talált be, a világbajnokságon is a magyar csapat egyik legjobbja volt.
AZ ÉV LÉGIÓSA: Bruna DE PAULA (Győri Audi ETO KC)
Per Johansson érkezésével teljesedett ki Győrben a fürge és akrobatikus brazil átlövő, akivel jó érzékkel hosszabbított szerződést 2024 végén klubja. Tavasszal is sokat tett azért, hogy a bajnokságot és a BL-t is arannyal zárja az ETO. Góljai mellett a gólpasszokat is sűrűn osztogatja, elmondása szerint amikor a pályán van, legtöbbször improvizál. Ebben az idényben láthattuk már irányítóként és balátlövőként is, sőt, a Storhamar ellen rövid időre balszélsőként is helytállt, képességeit a vébén is megcsillogtatta, Brazília a mieinket megelőzve hatodik lett.
AZ ÉV EDZŐJE: Per JOHANSSON (Győr)
Néhány perc választotta el attól a svéd edzőt, hogy első teljes győri idényében összehozza a triplázást, az aranykollekcióból a Magyar Kupa maradt ki. Tavaszi csapatából négyen várandósak voltak az ősszel, de a hiányukat elbírta az együttes, amely hibátlanul áll a BL-ben és a bajnokságban egyaránt. Edzői filozófiájának alapja a stabil védekezés, ezt támasztja alá, hogy a BL aktuális kiírásában eddig az ETO kapta a legkevesebb gólt.
|EZ TÖRTÉNT 2025-BEN
JANUÁR 4.: Rangadóval indult az év, az FTC ötgólos győzelmet aratott a győriek felett és átvette a vezetést a bajnokságban. A sikerben kulcsszerepet játszott Laura Glauser, a ferencvárosi kapus ötvenöt százalékos hatékonysággal védett.
JANUÁR 7.: Egy hónapos eltiltást és pénzbüntetést kapott a Mosonmagyaróvár hét játékosa és két edzője, amiért még 2024 novemberében a DVSC ellen tüntetőleg megtagadták rövid időre a játékot. Gyurka János edző nem sokkal később távozott az együttestől, amely az Európa-liga csoportköréből nem jutott tovább.
MÁRCIUS 1–2.: Ferencvárosi sikerrel zárult a Magyar Kupa, pedig a győriek négygólos előnyről várhatták az utolsó tíz percet. Glauser újfent kiválóan teljesített, a mindent eldöntő hétméterespárbaj során négy kísérletből hármat hárított, így a Fradi 16. alkalommal nyerte meg a sorozatot.
ÁPRILIS 3.: Dániai otthonában rosszul lett, majd egy koppenhágai kórházban 74 éves korában elhunyt a 20. század legjobb magyar női kézilabdázójának megválasztott Sterbinszky Amália. A 239-szeres válogatott, olimpiai bronz-, vb-ezüst- és háromszoros vb-bronzérmes kézilabdázó az FTC-vel egyszer, a Vasassal tízszer lett bajnok, a Vasassal 1982-ben a Bajnokcsapatok Európa-kupáját is elhódította.
ÁPRILIS 26.: Ferencvárosi dráma és győri gála a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóin. Az FTC 27–27-es idegenbeli döntetlen után fogadta az Odensét, a szorosan alakuló csata végén labdája volt a továbbjutásért, de Emily Vogel lövését kitolta Althea Reinhardt. A címvédő ETO időn túli hetessel szerzett sovány előnyt a később megszűnő Ludwigsburg ellen, a hazai visszavágón simán, 29–22-re nyert, amivel bejutott a négy közé.
MÁJUS 3–4.: A német Thüringer HC sikerével zárult az Európa-liga grazi négyes döntője, az együttesben két magyar, Kuczora Csenge és Szabó Anna szerepelt, a dán Ikast elleni fináléban Kuczora öt, Szabó egy góllal járult hozzá a 34–32-es sikerhez.
MÁJUS 10.: Győrben dőlt el a bajnoki cím sorsa, a Ferencváros negyven percig tartotta magát, utána viszont összeomlott, 32–24-es győzelmével az ETO élre állt, a hátralévő két fordulóban hozta a kötelezőt, így 18. alkalommal lett magyar bajnok, míg a gólkirálynő a szombathelyi Pődör Rebeka lett 237 találattal.
MÁJUS 31. – JÚNIUS 1.: Három magyarral és veretlenül érkezett Budapestre a francia Metz együttese, de a BL elődöntőjében a dán Odense jobbnak bizonyult. A másik ágon az ETO szoros meccsen múlta felül az Esbjerget. A metziek a bronzmeccset is elveszítették, a győri lányok viszont végig vezetve 29–27-re felülmúlták az Odensét, és hetedszer nyerték meg a legrangosabb európai sorozatot.
OKTÓBER 15.: Már az ötödik fordulóban összecsapott egymással az ETO és a Fradi, a győriek Hatadou Sako nagyszerű kapusteljesítményének is köszönhetően 32–17-es, kiütéses vereséget mértek mélyen tudása alatt teljesítő ellenfelükre.
NOVEMBER 27.–DECEMBER 14.: Németország és Hollandia adott otthont a világbajnokságnak. A mieink a hollandoktól 28–23-ra kikaptak a negyeddöntőben, ezzel hetedikként végeztek. A tornát Norvégia nyerte meg, a döntőben 23–20-ra legyőzte Németországot, a norvégoknak ez az ötödik vb-aranyuk.
|EZ VÁR RÁNK 2026-BAN
Sűrű januárral indul az év, kezdődik a csoportkör az Európa-ligában, folytatódnak a BL küzdelmei is, a két sorozatban összesen öt magyar együttes érintett. Válogatottunk tavasszal Európa-kupa-mérkőzéseken vesz részt és készül az év végi kontinenstornára, amelyen a 2024-es bronzérmének köszönhetően biztos résztvevő. A BL az idén is az MVM Dome-ban zárul, míg nyáron a győriek bemutató túrára utaznak az Egyesült Államokba.
JANUÁR 11.: Európa-liga, a csoportkör kezdete
FEBRUÁR 21–22.: Bajnokok Ligája, nők, a csoportkör vége
FEBRUÁR 21–22.: Európa-liga, nők, a csoportkör vége
MÁRCIUS 5.: Európa-kupa, nők, Magyarország–Dánia, Tatabánya
MÁRCIUS 8.: Európa-kupa, nők, Dánia–Magyarország, Svendborg
MÁRCIUS 21–22.: Bajnokok Ligája, nők, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), 1. mérkőzések; Európa-liga, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzések
MÁRCIUS 28–29.: Bajnokok Ligája, nők, rájátszás (a negyeddöntőbe jutásért), visszavágók; Európa-liga, nők, negyeddöntő, visszavágók
ÁPRILIS 8–9.: Európa-kupa, nők, Törökország–Magyarország
ÁPRILIS 12.: Európa-kupa, nők, Magyarország–Csehország
ÁPRILIS 18–19.: Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, 1. mérkőzések
ÁPRILIS 25–26.: Bajnokok Ligája, nők, negyeddöntő, visszavágók
MÁJUS 2–3.: Magyar Kupa, nők, négyes döntő
MÁJUS 16–17.: Európa-liga, nők, négyes döntő
MÁJUS 31.: K&H Liga, nők, az alapszakasz vége
JÚNIUS 6–7.: Bajnokok Ligája, nők, négyes döntő, Budapest, MVM Dome
AUGUSZTUS 1–9.: Pro Handball USA bemutató torna, Las Vegas
DECEMBER 3–20.: Európa-bajnokság, nők, Lengyelország, Románia, Csehország, Szlovákia, Törökország