Horvátország nyerte meg az Elnök-kupát a női kézi-vb-n

Horvátország nyerte meg az Elnök-kupát a női kézilabda-világbajnokságon. Az európai csapat a 25. helyért vívott mérkőzésen 41–22-re verte meg Kínát.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('s-Hertogenbosch)

A 27. HELYÉRT

Paraguay–Egyiptom 30–28 (14–12)

A 25. HELYÉRT

Horvátország–Kína 41–22 (23–13) A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

6. Brazília

7. Magyarország

8. Montenegró

9. Románia

10. Angola

11. Lengyelország

12. Szerbia

13. Japán

14. Spanyolország

15. Svédország

16. Ausztria

17. Feröer

18. Csehország

19. Svájc

20. Tunézia

21. Izland

22. Argentína

23. Dél-Korea

24. Szenegál

25. Horvátország

26. Kína

27. Paraguay

28. Egyiptom

29. Uruguay

30. Kuba

31. Kazahsztán

32. Irán

