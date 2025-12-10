Horvátország nyerte meg az Elnök-kupát a női kézi-vb-n
Horvátország nyerte meg az Elnök-kupát a női kézilabda-világbajnokságon. Az európai csapat a 25. helyért vívott mérkőzésen 41–22-re verte meg Kínát.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS AZ ELNÖK-KUPÁÉRT ('s-Hertogenbosch)
A 27. HELYÉRT
Paraguay–Egyiptom 30–28 (14–12)
A 25. HELYÉRT
Horvátország–Kína 41–22 (23–13)
A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
6. Brazília
7. Magyarország
8. Montenegró
9. Románia
10. Angola
11. Lengyelország
12. Szerbia
13. Japán
14. Spanyolország
15. Svédország
16. Ausztria
17. Feröer
18. Csehország
19. Svájc
20. Tunézia
21. Izland
22. Argentína
23. Dél-Korea
24. Szenegál
25. Horvátország
26. Kína
27. Paraguay
28. Egyiptom
29. Uruguay
30. Kuba
31. Kazahsztán
32. Irán
