A lengyelek megverték az osztrákokat; Argentína nem zárta nyeretlenül a középdöntőt a női kézi-vb-n

Az argentin válogatott 4–0-val kezdett, majd a 17. percben 13–2-re vezetett – a Debrecen korábbi átlövője, Elke Karsten ekkor már öt gólnál járt, végül nyolc találattal zárt. Ezután Tunézia támadásban feljavult, de főleg a szünet után tudott zárkózni, 18–10 után zsinórban négy gólt szerzett, majd a 43. percben már 22–21 volt az állás, nem sokkal később pedig egyenlíteni is tudtak az afrikaiak. A tunéziaiak 26–24-re vezettek, viszont a dél-amerikaiak szerezték a mérkőzés utolsó gólját, ezzel 30–29-re megnyerve a mérkőzést.

Élesebbnek tűnt az osztrák válogatott az első félidőben, de hiába vezetett többször is hárommal, a szünet előtti utolsó két találat a lengyeleké volt, akik így minimális hátrányból várhatták a folytatást. A második játékrészben 25–25-ig fej fej mellett haladtak a felek, ezt követően zsinórban hatszor találtak be a lengyelek, a „sógorok” több mint hét perc után tudták megtörni a gólcsendjüket. Ekkor azonban már nem forgott veszélyben Lengyelország győzelme, amely a 35–30-as sikerrel a csoport harmadik helyén zárt.

A mezőnyben két DVSC-játékos volt, a lengyeleknél Adrianna Placzek nem tudott védést bemutatni, a másik oldalon Ines Ivancok hét gólt szerzett.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

III. CSOPORT (ROTTERDAM)

Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)

Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6

Lengyelország–Ausztria 35–30 (17–18)

Ld: Balsam 10, Kobylinska 9, ill. Schlegel 9, Ivancok 7

Később

20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

A III. CSOPORT ÁLLÁSA 1. Franciaország 4 4 – – 143–80 +63 8 2. Hollandia 4 4 – – 138–90 +48 8 3. Lengyelország 5 3 – 2 142–156 –14 6 4. Ausztria 5 1 – 4 121–148 –27 2 5. Tunézia 5 1 – 4 121–166 –45 2 6. Argentína 5 1 – 4 120–145 –25 2

ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)

I. CSOPORT

Paraguay–Horvátország 17–30 (11–14)

Ld: M. Fernández 6, ill. Pavlovic 6, Barisic 5

Irán–Uruguay 16–27 (8–16)

Ld: Badvi 3, Horzugi 3, Merih 3, ill. Castiella 5, Eastman 4, Golda 4, R. González 4

AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Horvátország 3 3 – – 102–51 +51 6 2. Paraguay 3 2 – 1 73–70 +3 4 3. Uruguay 3 1 – 2 72–73 –1 2 4. Irán 3 – – 3 45–98 –53 0

II. CSOPORT

Kazahsztán–Egyiptom 18–30 (8–13)

Ld: Hasszahanova 6, ill. Oszama 5

Kína–Kuba 34–30 (17–15)

Ld: Liu Jü-ting 9, Csü Venna 6, Liu Hszüe-tan 6, ill. Téllez 14