A lengyelek megverték az osztrákokat; Argentína nem zárta nyeretlenül a középdöntőt a női kézi-vb-n
Az argentin válogatott 4–0-val kezdett, majd a 17. percben 13–2-re vezetett – a Debrecen korábbi átlövője, Elke Karsten ekkor már öt gólnál járt, végül nyolc találattal zárt. Ezután Tunézia támadásban feljavult, de főleg a szünet után tudott zárkózni, 18–10 után zsinórban négy gólt szerzett, majd a 43. percben már 22–21 volt az állás, nem sokkal később pedig egyenlíteni is tudtak az afrikaiak. A tunéziaiak 26–24-re vezettek, viszont a dél-amerikaiak szerezték a mérkőzés utolsó gólját, ezzel 30–29-re megnyerve a mérkőzést.
Élesebbnek tűnt az osztrák válogatott az első félidőben, de hiába vezetett többször is hárommal, a szünet előtti utolsó két találat a lengyeleké volt, akik így minimális hátrányból várhatták a folytatást. A második játékrészben 25–25-ig fej fej mellett haladtak a felek, ezt követően zsinórban hatszor találtak be a lengyelek, a „sógorok” több mint hét perc után tudták megtörni a gólcsendjüket. Ekkor azonban már nem forgott veszélyben Lengyelország győzelme, amely a 35–30-as sikerrel a csoport harmadik helyén zárt.
A mezőnyben két DVSC-játékos volt, a lengyeleknél Adrianna Placzek nem tudott védést bemutatni, a másik oldalon Ines Ivancok hét gólt szerzett.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
III. CSOPORT (ROTTERDAM)
Argentína–Tunézia 30–29 (17–10)
Ld: Karsten 8, ill. Auidzs 7, Dzslezi 6, Ep Kerkeni 6
Lengyelország–Ausztria 35–30 (17–18)
Ld: Balsam 10, Kobylinska 9, ill. Schlegel 9, Ivancok 7
Később
20.30: Franciaország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
|A III. CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Franciaország
|4
4
–
–
|143–80
|+63
|8
|2. Hollandia
|4
4
–
–
|138–90
|+48
|8
|3. Lengyelország
|5
3
–
2
|142–156
|–14
|6
|4. Ausztria
|5
1
–
4
|121–148
|–27
|2
|5. Tunézia
|5
1
–
4
|121–166
|–45
|2
|6. Argentína
|5
1
–
4
|120–145
|–25
|2
ELNÖK-KUPA ('S-HERTOGENBOSCH)
I. CSOPORT
Paraguay–Horvátország 17–30 (11–14)
Ld: M. Fernández 6, ill. Pavlovic 6, Barisic 5
Irán–Uruguay 16–27 (8–16)
Ld: Badvi 3, Horzugi 3, Merih 3, ill. Castiella 5, Eastman 4, Golda 4, R. González 4
|AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Horvátország
|3
3
–
–
|102–51
|+51
|6
|2. Paraguay
|3
2
–
1
|73–70
|+3
|4
|3. Uruguay
|3
1
–
2
|72–73
|–1
|2
|4. Irán
|3
–
–
3
|45–98
|–53
|0
II. CSOPORT
Kazahsztán–Egyiptom 18–30 (8–13)
Ld: Hasszahanova 6, ill. Oszama 5
Kína–Kuba 34–30 (17–15)
Ld: Liu Jü-ting 9, Csü Venna 6, Liu Hszüe-tan 6, ill. Téllez 14
|A II. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Kína
|3
3
–
–
|101–92
|+9
|6
|2. Egyiptom
|3
1
1
1
|88–79
|+9
|3
|3. Kuba
|3
1
1
1
|85–88
|–3
|3
|4. Kazahsztán
|3
–
–
3
|76–91
|–15
|0