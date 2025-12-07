Női kézi-vb: Románia győzelemmel zárt, Svájc legjobbja könnyek között bicegett le; újabb svéd blama

A magyar válogatottal azonos középdöntős csoportban (I.) a kevesebb bevethető jó játékossal rendelkező svájciak látványosan elfogytak a vb végére, a románok már a félidőre kétszer annyi gólt lőttek, mint ellenfelük. Ráadásul a 37. percben egy lerohanás közben térdsérülést szenvedett az újonc legjobbja, Tabea Schmid, aki elsírta magát fájdalmában, alig tudott ráállni a jobb lábára, úgy kellett letámogatni a pályáról. A videózás után Elena Rosu kapott piros kapott fejre ütésért.

A románoknál a kapuban Bianca Curment újfent ihletett formában védett, és beállóban Lorena Ostase is szépen termelt. Keleti szomszédunk gólos győzelmével megszerezte a csoport harmadik helyét, míg Svájc sorozatban négy vereséggel zárta első vb-szereplését.

Szenegál és Japán szoros mérkőzést játszott egymással. Az első félidő nagy részében az afrikaiak vezettek, és a szünetben kétgólos előnyből várhatták a folytatást. A második játékrész elején azonban az ázsiaiak fordítottak, majd miután az ellenfelük a 45. percben újra magához ragadta az előnyt, ismét belehúztak, a 49. perctől kezdve pedig végig az ő nevük mellett állt több gól az eredményjelzőn.

Japán így győzelemmel búcsúzik a világbajnokságtól – vasárnapi sikerükből Nakajama Kaho nyolc góllal vette ki a részét. Szenegál úgy utazhat haza, hogy a középdöntőben egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni – akár csak a IV. csoportban Dél-Korea, amely Csehországtól szenvedett vereséget. A biztosan kieső két csapat csatája során a koreaiak mindössze háromszor vezettek, egyszer a döntetlennel záruló első félidő hajrájában, kétszer pedig a második játékrész derekán – végül a csehek nyertek néggyel.

Svédország a norvégok és a brazilok ellen elszenvedett vereségei után újabb pofonba szaladt bele: szoros, döntetlent hozó első félidő után négy góllal kikapott Angolától.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

Szenegál–Japán 23–27 (13–11)

Svájc–Románia 24–36 (9–18)

Később

20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

IV. CSOPORT (DORTMUND)

Dél-Korea–Csehország 28–32 (15–15)

Angola–Svédország 26–24 (10–10)

Később

20.30: Norvégia–Brazília