A vártnál nehezebben, de legyőztük Svájcot és csoportelsőként jutottunk a középddöntőbe

Az első komolyabb tesztjére készült női kéziválogatottunk a világbajnoki csoportkör zárásaként. Ugyan a svájci együttest még mindig nem a torna éremesélyesei között tartjuk számon, mégis komolyabb ellenállásra számíthattunk tőle, mint Szenegáltól (26–17) és Irántól (47–13). Az alpesi ország egyike a legizgalmasabb feltörekvő csapatoknak, a 2022-es Európa-bajnokságon szerepelt először nagy tornán, a mostani vb-n pedig újoncként szerepelhet. Első két meccsét természetesen ugyanúgy megnyerte, mint a mieink, de a szenegáliakkal szemben azért még meglátszódott, hogy az előzetesen könnyűnek gondolt feladatokat még nem tudja magabiztosan megoldani (25–24). Az első sorunk is erősebb, a kispadunk is hosszabb – a kiindulási pont tehát jónak volt mondható egy újabb meggyőző magyar sikerhez.

Hazudnánk, ha azt írnánk, hogy fájó szívvel búcsúztunk ’s-Hertogenboschtól ezzel a találkozóval, hiszen sajnos a kapu mögött lévő médialelátó nem feltétlenül volt alkalmas rá, hogy mindkét kaput lássuk. Ezt megoldva a meccseket a hosszú oldalra átülve figyeltük – itt most kapóra jött, hogy egyik mérkőzésen sem volt telt ház, bőven volt lehetőségünk választani az üres helyek közül. Mindenesetre a hétfő este a Maaspoort Arenába kilátogató magyar és svájci rajongók jó kis hangulatot teremtettek, nekik köszönhetően napról napra egyre inkább világbajnokságon érezhettük magunkat. A magyar meccskeretből Grosch Vivien sérülés, Bukovszky Anna taktikai okokból maradt ki, visszatért Szemerey Zsófi és Papp Nikoletta.

Ugyan az első gólt Kuczora Csenge szerezte, mégsem lehet azt mondani, hogy jól indult a meccs, 6–2-re Svájc vezetett. Klujber Katrin és Vámos Petra is elrontott néhány könnyűnek tűnő helyzetet, igaz, a túloldalon Szemerey Zsófi kétszer is „betakarta” Mia Emmeneggert. A rivális agresszív védekezésével, a rajtunk jól ritmust fogó Daphne Gautschival és a falban rendre zavart okozó Tabea Schmiddel nem tudtunk mit kezdeni, a 12. percben Golovin Vlagyimirnek időt kellett kérnie (5–9). Lea Schüpbach hatodik védése után a svájciak elszórták a labdájukat az ötgólos vezetéshez, ezt Albek Anna rögtön góllal büntette. Mivel egyetlen jobbszélsőként Falusi-Udvardi Laura maradt, ezért az átlövésből sikertelen Klujber ment le a szélre, Albek maradt jobbátlövőben. Sikerült felgyorsítani a játékunkat, néhány perc alatt felzárkóztunk. Két lövést is elrontottunk az üres kapura, így az egyenlítés ekkor még nem jött össze, sőt, Svájc ismét meglépett néggyel (9–13).

Ekkor még úgy tűnt, hogy nagyon rossz napot fogtunk ki és a győzelemhez mélyebbre kell majd nyúlnunk, mint azt előzetesen hittük. Szerencsére ez hamar sikerült is, egy perccel a szünet előtt utolértük őket, majd a második játékrész első tíz percében a fordítás is meglett. Vámos állt az élre, rövid időn belül két szép gólt lőtt és labdát szerzett, Hársfalvi Júlia befejezte a kontrát (19–17). Egyre jobban reagáltuk le a fáradó svájciak gyors középkezdéseit, ami tovább növelte az esélyeinket. Szemereynek ekkor már nagyon nehezen lehetett gólt dobni, mindegy volt, hogy a pálya melyik részéről próbálják meg a svájciak. Klujber is magára talált és Csíkos Luca is a tehetségéhez méltón kézilabdázott, ami már tényleg sok volt a riválisnak (24–18). A hajrában az utolsó öt percet már nyugodtan figyelhettük, köszönhetően az összeszedett második félidőnek. Klujber szemfüles labdaszerzése és hatodik találata minden fontos kérdést eldöntött. A beálló Schmid egyedül kevés volt az üdvösséghez, mi pedig a végén már a látványra is odafigyelhettünk.

A magyar válogatott 32–25-re legyőzte Svájcot és megnyerte a B-csoportot. Nemzeti csapatunk a középdöntőt már Rotterdamban játszhatja, sorrendben szerdán Románia, pénteken Japán és vasárnap Dánia ellen. A kiindulási alap a negyeddöntőhöz kitűnő, hiszen a vb-favorit dánokhoz hasonlóan ugyanúgy maximális, négy ponttal várhatjuk a folytatást.

1. MAGYARORSZÁG 3 3 – – 105–55 +50 6 2. Svájc 3 2 – 1 84–65 +19 4 3. Szenegál 3 1 – 2 71–72 –1 2 4. Irán 3 – – 3 43–111 –68 0 A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

1. Dánia 2 2 – – 75–50 +25 4 2. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 58–42 +16 4 3. Románia 2 1 – 1 62–66 –4 2 4. Svájc 2 1 – 1 50–56 –6 2 5. Szenegál 2 – – 2 41–51 –10 0 6. Japán 2 – – 2 46–67 –21 0 KÖZÉPDÖNTŐ, a II. CSOPORT ÁLLÁSA

PERCRŐL PERCRE