Nemzeti Sportrádió

A vártnál nehezebben, de legyőztük Svájcot és csoportelsőként jutottunk a középddöntőbe

Vágólapra másolva!
2025.12.01. 22:01
null
Klujber Katrin hat góllal a magyar csapat legeredményesebbje volt (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 svájci női kézilabda-válogatott női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokág
A női kézilabda-világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a magyar női kézilabda-válogatott 32–25-re legyőzte Svájcot. A mieink rosszul kezdtek, az első félidőben többször is négy góllal vezetett Svájc. Ellenfelünk még a második félidő nyolcadik percében is előnyben volt, azonban a mieink az ellenfél hibáit kihasználva átvették a vezetést és a fáradó svájciak ellen végül hétgólos győzelmet arattak. Folytatás szerdán a középdöntőben, Rotterdamban Románia ellen.

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–SVÁJC 32–25 (13–14)
’s-Hertogenbosch, 1000 néző. V: B. Correa, R. Correa (brazilok)
MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Falusi-Udvardi 4, KLUJBER 6, Papp N., TÓVIZI 3, Kuczora 1, Márton G. 2. Csere: Janurik (kapus), VÁMOS P. 4, Albek 3, Simon P. 2 (1), Bordás R. 1, CSÍKOS 3, HÁRSFALVI 3. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
SVÁJC: SCHÜPBACH – Emmenegger 1, Goldmann 1, Kündig, SCHMID 12 (2), GAUTSCHI 5, Baumann 1 (1). Csere: Kuratli (kapus), Snedkerud, FELBER 4, Wolff, Coker 1. Szövetségi kapitány: Knut Ove Joa
Az eredmény alakulása. 8. perc: 2–6. 11. p.: 5–9. 21. p.: 9–10. 24. p.: 9–13. 29. p.: 13–13. 36. p.: 16–16. 41. p.: 19–17. 49. p.: 25–18. 55. p.: 29–22
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 1/1, ill. 4/3

Kapcsolódó tartalom

Golovin Vlagyimir: Az első emeleten állunk most, de háromemeletes a ház

A magyar kéziválogatott kapitánya sokáig feszült volt, de úgy véli, a csapat erős maradt mentálisan, így sikerült héttel nyerni, bár ő az egygólos győzelmet is aláírta volna.

Romániával kezdünk a női kézilabda-vb középdöntőjében – a további program

A középdöntős csoport első két helyezettje jut tovább a negyeddöntőbe.

Női kézi-vb: Dánia legyűrte következő ellenfelünket, Romániát; Brazília megverte Svédországot

Norvégia 22 góllal verte meg Angolát.

Női kézi-vb: Japánnal is találkozunk a középdöntőben, Szenegál is továbbjutott

Kemény meccsen kaptak ki a horvátok.

Az első komolyabb tesztjére készült női kéziválogatottunk a világbajnoki csoportkör zárásaként. Ugyan a svájci együttest még mindig nem a torna éremesélyesei között tartjuk számon, mégis komolyabb ellenállásra számíthattunk tőle, mint Szenegáltól (26–17) és Irántól (47–13). Az alpesi ország egyike a legizgalmasabb feltörekvő csapatoknak, a 2022-es Európa-bajnokságon szerepelt először nagy tornán, a mostani vb-n pedig újoncként szerepelhet. Első két meccsét természetesen ugyanúgy megnyerte, mint a mieink, de a szenegáliakkal szemben azért még meglátszódott, hogy az előzetesen könnyűnek gondolt feladatokat még nem tudja magabiztosan megoldani (25–24). Az első sorunk is erősebb, a kispadunk is hosszabb – a kiindulási pont tehát jónak volt mondható egy újabb meggyőző magyar sikerhez.

Hazudnánk, ha azt írnánk, hogy fájó szívvel búcsúztunk ’s-Hertogenboschtól ezzel a találkozóval, hiszen sajnos a kapu mögött lévő médialelátó nem feltétlenül volt alkalmas rá, hogy mindkét kaput lássuk. Ezt megoldva a meccseket a hosszú oldalra átülve figyeltük – itt most kapóra jött, hogy egyik mérkőzésen sem volt telt ház, bőven volt lehetőségünk választani az üres helyek közül. Mindenesetre a hétfő este a Maaspoort Arenába kilátogató magyar és svájci rajongók jó kis hangulatot teremtettek, nekik köszönhetően napról napra egyre inkább világbajnokságon érezhettük magunkat. A magyar meccskeretből Grosch Vivien sérülés, Bukovszky Anna taktikai okokból maradt ki, visszatért Szemerey Zsófi és Papp Nikoletta.

Ugyan az első gólt Kuczora Csenge szerezte, mégsem lehet azt mondani, hogy jól indult a meccs, 6–2-re Svájc vezetett. Klujber Katrin és Vámos Petra is elrontott néhány könnyűnek tűnő helyzetet, igaz, a túloldalon Szemerey Zsófi kétszer is „betakarta” Mia Emmeneggert. A rivális agresszív védekezésével, a rajtunk jól ritmust fogó Daphne Gautschival és a falban rendre zavart okozó Tabea Schmiddel nem tudtunk mit kezdeni, a 12. percben Golovin Vlagyimirnek időt kellett kérnie (5–9). Lea Schüpbach hatodik védése után a svájciak elszórták a labdájukat az ötgólos vezetéshez, ezt Albek Anna rögtön góllal büntette. Mivel egyetlen jobbszélsőként Falusi-Udvardi Laura maradt, ezért az átlövésből sikertelen Klujber ment le a szélre, Albek maradt jobbátlövőben. Sikerült felgyorsítani a játékunkat, néhány perc alatt felzárkóztunk. Két lövést is elrontottunk az üres kapura, így az egyenlítés ekkor még nem jött össze, sőt, Svájc ismét meglépett néggyel (9–13).

Ekkor még úgy tűnt, hogy nagyon rossz napot fogtunk ki és a győzelemhez mélyebbre kell majd nyúlnunk, mint azt előzetesen hittük. Szerencsére ez hamar sikerült is, egy perccel a szünet előtt utolértük őket, majd a második játékrész első tíz percében a fordítás is meglett. Vámos állt az élre, rövid időn belül két szép gólt lőtt és labdát szerzett, Hársfalvi Júlia befejezte a kontrát (19–17). Egyre jobban reagáltuk le a fáradó svájciak gyors középkezdéseit, ami tovább növelte az esélyeinket. Szemereynek ekkor már nagyon nehezen lehetett gólt dobni, mindegy volt, hogy a pálya melyik részéről próbálják meg a svájciak. Klujber is magára talált és Csíkos Luca is a tehetségéhez méltón kézilabdázott, ami már tényleg sok volt a riválisnak (24–18). A hajrában az utolsó öt percet már nyugodtan figyelhettük, köszönhetően az összeszedett második félidőnek. Klujber szemfüles labdaszerzése és hatodik találata minden fontos kérdést eldöntött. A beálló Schmid egyedül kevés volt az üdvösséghez, mi pedig a végén már a látványra is odafigyelhettünk.

A magyar válogatott 32–25-re legyőzte Svájcot és megnyerte a B-csoportot. Nemzeti csapatunk a középdöntőt már Rotterdamban játszhatja, sorrendben szerdán Románia, pénteken Japán és vasárnap Dánia ellen. A kiindulási alap a negyeddöntőhöz kitűnő, hiszen a vb-favorit dánokhoz hasonlóan ugyanúgy maximális, négy ponttal várhatjuk a folytatást.

    
1. MAGYARORSZÁG33105–55+506
2. Svájc32184–65+194
3. Szenegál31271–72–12
4. Irán3343–111–680
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1. Dánia

2

2

75–50

+254
2. MAGYARORSZÁG

2

2

58–42

+164
3. Románia

2

1

1

62–66

–42
4. Svájc

2

1

1

50–56

–62
5. Szenegál

2

2

41–51

–100
6. Japán

2

2

46–67

–210
KÖZÉPDÖNTŐ, a II. CSOPORT ÁLLÁSA

PERCRŐL PERCRE

 

női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 svájci női kézilabda-válogatott női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott női kézilabda-világbajnokág
Legfrissebb hírek

Golovin Vlagyimir: Az első emeleten állunk most, de háromemeletes a ház

Kézilabda
25 perce

Női kézi-vb: Dánia legyűrte következő ellenfelünket, Romániát; Brazília megverte Svédországot

Kézilabda
41 perce

Romániával kezdünk a női kézilabda-vb középdöntőjében – a további program

Kézilabda
44 perce

Elképesztő okból büntették meg a norvég szövetséget a női kézi-vb-n

Kézilabda
2 órája

Női kézi-vb: Japánnal is találkozunk a középdöntőben, Szenegál is továbbjutott

Kézilabda
3 órája

Megvan a svájciak terve, mivel hoznák zavarba a mieinket a női kézi-vb csoportdöntőjén

Kézilabda
8 órája

Női kézilabda: lázadnak játékosai a keménykezű zilahi edző ellen

Kézilabda
10 órája

Márton Gréta: A türelem lehet a döntő faktor

Kézilabda
13 órája
Ezek is érdekelhetik