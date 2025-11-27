Északi henger – Dánia, Norvégia és Svédország is könnyed győzelemmel kezdett a női kézi-vb-n

A magyar válogatottal azonos ágon szereplő dán válogatott hárompercnyi játék után még kétgólos hátrányban volt Japán ellen az első világbajnoki csoportmérkőzésén Rotterdamban, az A-csoportban. Azonban nem sokáig reménykedhettek az ázsiaiak, a torna egyik esélyese ezután összekapta magát és pillanatok alatt kiegyenlített, majd a szünetig 13 gólos előnyre tett szert. A második félidőben sem történt csoda, Dánia 36–19-re megnyerte a találkozót, amelyen a két győri, Elena Elver öt, Kristina Jörgensen egy gólig jutott, a mezőny legeredményesebb játékosa pedig a hatgólos Andrea Hansen volt. A Ferencváros leendő kapuvédője, Anna Kristensen is sokat hozzátett a sima diadalhoz, hiszen 52 százalékos hatékonysággal őrizte csapata kapuját.

Nem hibázott Svédország sem a G-csoportban, melynek küzdelmeit Stuttgartban rendezik. A csehek elleni mérkőzés viszont szorosan alakult, olyannyira, hogy az első félidőben még fej fej mellett haladtak a felek, és a szünetben csak egy gól volt a skandinávok előnye. A fordulás után azonban egyre inkább kinyílt az olló, pardon, egyre inkább elfáradtak a csehek – ezt pedig büntették a svédek, akik végül 31–23-as győzelmet arattak úgy, hogy az utolsó tíz percre már nem maradt semmi izgalom. Ami a győri kontingens teljesítményét illeti: Linn Blohm négy, Nathalie Hagman egy góllal zárt, a debreceni Kristin Thorleifsdóttir pedig két találatot tett hozzá övéi sikeréhez.

A H-csoportban a legutóbbi világbajnokság ezüstérmese, Norvégia Trierben, Dél-Korea ellen kezdte meg világbajnoki szereplését. Az ázsiaiak a rájuk jellemző módon, kimondottan szívósan kezdték az összecsapást, negyedóra játék után csak két góllal vezettek a világklasszisok sorát felvonultató norvégok. Ennél közelebb azonban nem került ellenfeléhez a távol-keleti válogatott, a folytatásban Norvégia növelte az előnyét, és végül magabiztos, 34–19-es győzelemnek örülhetett. Nem meglepetés: a mezőny legeredményesebb játékosa most is Henny Reistad volt, aki ezúttal tíz gólig jutott a hatvan perc alatt. A győri különítményből Kristine Breistöl egy, Emilie Hovden két gólt dobott, míg a nyártól a csapathoz csatlakozó Thale Rushfeldt Deila négy találattal zárt. Veronica Kristiansen nem talált a kapuba, a ferencvárosi Vilde Ingstad pedig nem lépett pályára. Az elnyűhetetlen norvég kapuslegenda, Katrine Lunde parádézott: 62 százalékos hatékonysággal védett a csehek elleni találkozón.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-csoport (Rotterdam)

Dánia–Japán 36–19 (19–6)

Ld: A. Hansen 6, Elver, Halilcevic, Scaglione 5-5, ill. Nakajama 5

Románia–Horvátország 33–24 (13–12)

Ld: Grozav 7, Ostase 5, ill. Barisic 7

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

Magyarország–Szenegál 26–17 (10–7)

Svájc–Irán 34–9 (19–7)

Ld: Felber 7, Schmid 5, ill. Merikh 3

G-csoport (Stuttgart)

Svédország–Csehország 31–23 (17–16)

Ld: Lerby, Lindkvist 6-6, ill. Smetková 6

Brazília–Kuba 41–20 (18–13)

Ld: A. do Nascimento 7, J. do Nascimento 6, ill. Abreu 8

H-csoport (Trier)

Norvégia–Dél-Korea 34–19 (19–11)

Ld: Reistad 10, Th. Rushfeldt Deila 4, ill. Szong Dzsi Jung 4

Angola–Kazahsztán 38–20 (21–9)

Ld: Belo 5, ill. Kuandikova 8