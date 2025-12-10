Franciaország végig vezetve győzte le Dániát, elődöntős a kézi-vb-n

Csak nagyon kevesen maradtak az Ahoy Arenában, miután a hollandok legyőzték a magyar válogatottat. A kapu mögötti szektorok teljesen kiürültek, a hosszú oldalra is csak kicsivel több mint 2000 néző jött vissza a másfél órával korábban helyet foglaló 9000-ből. Egészen elképesztő, hogy mennyire nem érdekli a helyieket még egy akkora rangadó sem, mint amilyen a dán–francia…

A címvédő franciák szövetségi kapitánya, Sébastien Gardillou nem viccelt, rögtön két beállós játékkal próbálta megzavarni Dániát. Ezt olyan világklasszisokkal tudta megtenni, mint amilyen Pauletta Foppa és Sarah Bouktit. Foppa sokoldalúságát jól ismerjük, de az még tőle is újdonság, amikor egy az egyben megver egy dán hármas védőt. Még nála is jobban kezdte a meccset Clarisse Mairot, aki ezelőtt csupán két órát játszott eddig a tornán, így friss lábakkal verte meg a vele szembe jövő védőket, 8–4-es előnyhöz juttatva csapatát.

A kőkemény francia védekezés eredményeként a győri Kristina Jörgensen hétméteresein sok múlott, a meccs első negyedében mind az ötöt bedobta. Meglepő tény, de az első védést csak a 17. percben láthattuk a rangadón, amit egy másik győri légiós, Hatadou Sako mutatott be Sofie Bardrummal szemben. Dániának ugyanúgy rohannia kellett az eredmény után, mint múlt hét vasárnap a mieink ellen (13–8).

Sokkal meggyőzőbb volt a franciák játéka, mint a vb-címre náluk előzetesebben esélyesebbnek tartott ellenfelüké. „Féltávnál” Léna Grandveau és Méline Nocandy jött leosztani a labdákat a Mairot, Tamara Horacek páros helyére – nem mondanánk, hogy ez a kettős gyengébb lenne a másiknál. Gardillou balkezes átlövő nélkül fűzte be az oktatófilmet Helle Thomsen és Bojana Popovics kapitányduójának, akiknek valamit ki kellett találniuk a második félidőre.

A találkozó 17–12-es francia vezetésről folytatódott, de nem jött el a várva várt fordulat. A dán kapuban álló Anna Kristensent nem tudjuk, mikor láttuk utoljára ennyire rossz formában védeni, Mairot egyik lövése szürreálisan pattant be róla a gólvonal mögé. Sako viszont szépen beleugrált a ziccerekbe, így a dánok sokáig nem tudtak mínusz kettőnél közelebb jönni.

A dánoknak egyre csak fogytak a percei a felzárkózásra, de az eredményjelző a 45. percben már megint ötgólos különbséget mutatott (22–17). A 11 góllal záró Jörgensen hősiesen tartotta csapattársaiban a reményt, de az utolsó percekben ugyanúgy nem volt benne a csoda, ahogyan a holland–magyar negyeddöntőben sem.

Franciaország a nyolcszor eredményes Bouktit vezérletével 31–26-ra legyőzte, egyben kiejtette Dániát, pénteken Németország ellen már a fináléba jutás lesz a tét.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ

Dánia–Franciaország 26–31 (12–17)

Ld: Jörgensen 11, Halilcevic 4, ill. Bouktit 8, Mairot 6

Az elődöntőben

December 12., péntek (Rotterdam)

17.45: Franciaország–Németország

20.30: Hollandia–Norvégia