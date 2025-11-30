Feröer sima győzelemmel zárta a csoportkört, és középdöntőbe jutott a női kézilabda-vb-n

C-CSOPORT

A csoportkör utolsó fordulójában az eddig két vereséggel álló izlandiak három perc játék után 3–0-ra vezettek, és bár ezt követően felzárkózott Uruguay, a folytatásban megint sokkal jobbak voltak az északiak, akik a szünetig tízgólos előnyt harcoltak ki. A második félidő ezután már csak formalitás volt: Izland nemcsak tartotta, de még növelni is tudta előnyét, és végül teljesen sima, 33–19-es győzelmet aratott, ezzel megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, és harmadikként továbbjutott a középdöntőbe, míg Uruguay három vereséggel az Elnök-kupában folytathatja. Az izlandiaknál Hafdis Renötudóttir kapus 50 százalékos hatékonysággal védett.

D-CSOPORT

Az eddig egy győzelemmel és egy vereséggel álló Feröer az eddig pont nélkül álló Paraguay ellen egyértelmű esélyesként lépett pályára a csoport utolsó találkozóján, ahol nem is borult a papírforma. A dél-amerikaiak az első percekben még jól tartották magukat, és tapadtak ellenfelükre, de a 8. perctől egyre nagyobbra duzzadt a csapatok közötti különbség. Ennek ellenére a szünet előtt még egyszer felzárkózott Paraguay, így 30 perc játék után csak három góllal vezetett Feröer. A fordulás után azonban kinyílt az olló, Paraguay elfáradt, a feröeriek pedig egymás után szerezték a gólokat – végül 36–25 lett a végeredmény, ennek köszönhetően másodikként továbbjutott csoportjából, Paraguay pont nélkül a negyedik helyen fejezte be a csoportkört. A meccsen kiemelkedően kézilabdázott a paraguayi Fernanda Insfran Mora, aki kilenc gólt is dobott, feröeri oldalon a hatgólos Maria Nólsoy emelkedett ki a mezőnyben.

F-CSOPORT

Az első fordulóban a címvédő franciáktól sima vereséget szenvedő Tunézia alaposan megnehezítette Lengyelország dolgát a csoportkör második fordulójában. Olyannyira, hogy az első félidő feléhez érve négy góllal vezetett az afrikai együttes, a lengyelek ezt követően kezdtek el folyamatosan kapaszkodni, hogy aztán a vezetést is átvegyék. A szünetben 13–13-as döntetlen állt az eredményjelzőn, és a második félidőben csak fokozódtak az izgalmak; az utolsó tíz percben hol egy, hol két góllal vezettek a lengyelek, a mérkőzés az 59. percben dőlt el, amikor az európaiak háromgólos vezetésre tettek szert. Innen már nem tudott visszajönni Tunézia, amely 29–26-os vereséget szenvedett, a lengyelek pedig megszerezték második győzelmüket a csoportkörben és készülhet a középdöntőre. A Debrecenben légióskodó Adriana Placzek hét védéssel zárt.

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. forduló

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)

Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8

18.00: Franciaország–Kína

1. Lengyelország 2 2 – – 65–46 +19 4 2. Franciaország 1 1 – – 43–18 +25 2 3. Kína 1 – – 1 20–36 –16 0 4. Tunézia 2 – – 2 44–72 –28 0 az állás

E-csoport (Rotterdam)

18.00: Ausztria–Argentína

20.30: Hollandia–Egyiptom (Tv: M4 Sport+)

3. forduló

C-csoport (Stuttgart)

Izland–Uruguay 33–19 (17–7)

Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5

18.00: Németország–Szerbia

1. Németország 2 2 – – 70–37 +33 4 2. Szerbia 2 2 – – 58–45 +13 4 3. Izland 3 1 – 2 84–78 +6 2 4. Uruguay 3 – – 3 50–102 –52 0 az állás

D-csoport (Trier)

Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)

Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5

18.00: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)