Feröer sima győzelemmel zárta a csoportkört, és középdöntőbe jutott a női kézilabda-vb-n

T. Z.T. Z.
2025.11.30. 17:21
A feröeriek második meccsüket is megnyerték a vb-n (Fotó: local.fo)
Lengyelország Izland Feröer női kézi-vb női kézilabda-vb Paraguay Uruguay női kézilabda-világbajnokság Tunézia
A holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság vasárnapi játéknapján Feröer magabiztos játékkal nyert Paraguay ellen, és Izland is könnyedén verte meg Uruguayt utolsó csoportmérkőzésén, míg a lengyelek nagy csatában múlták felül Tunéziát. A három győztes csapat a középdöntőben folytathatja szereplését.

C-CSOPORT

A csoportkör utolsó fordulójában az eddig két vereséggel álló izlandiak három perc játék után 3–0-ra vezettek, és bár ezt követően felzárkózott Uruguay, a folytatásban megint sokkal jobbak voltak az északiak, akik a szünetig tízgólos előnyt harcoltak ki. A második félidő ezután már csak formalitás volt: Izland nemcsak tartotta, de még növelni is tudta előnyét, és végül teljesen sima, 33–19-es győzelmet aratott, ezzel megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, és harmadikként továbbjutott a középdöntőbe, míg Uruguay három vereséggel az Elnök-kupában folytathatja. Az izlandiaknál Hafdis Renötudóttir kapus 50 százalékos hatékonysággal védett. 

D-CSOPORT

Az eddig egy győzelemmel és egy vereséggel álló Feröer az eddig pont nélkül álló Paraguay ellen egyértelmű esélyesként lépett pályára a csoport utolsó találkozóján, ahol nem is borult a papírforma. A dél-amerikaiak az első percekben még jól tartották magukat, és tapadtak ellenfelükre, de a 8. perctől egyre nagyobbra duzzadt a csapatok közötti különbség. Ennek ellenére a szünet előtt még egyszer felzárkózott Paraguay, így 30 perc játék után csak három góllal vezetett Feröer. A fordulás után azonban kinyílt az olló, Paraguay elfáradt, a feröeriek pedig egymás után szerezték a gólokat – végül 36–25 lett a végeredmény, ennek köszönhetően másodikként továbbjutott csoportjából, Paraguay pont nélkül a negyedik helyen fejezte be a csoportkört. A meccsen kiemelkedően kézilabdázott a paraguayi Fernanda Insfran Mora, aki kilenc gólt is dobott, feröeri oldalon a hatgólos Maria Nólsoy emelkedett ki a mezőnyben. 

F-CSOPORT

Az első fordulóban a címvédő franciáktól sima vereséget szenvedő Tunézia alaposan megnehezítette Lengyelország dolgát a csoportkör második fordulójában. Olyannyira, hogy az első félidő feléhez érve négy góllal vezetett az afrikai együttes, a lengyelek ezt követően kezdtek el folyamatosan kapaszkodni, hogy aztán a vezetést is átvegyék. A szünetben 13–13-as döntetlen állt az eredményjelzőn, és a második félidőben csak fokozódtak az izgalmak; az utolsó tíz percben hol egy, hol két góllal vezettek a lengyelek, a mérkőzés az 59. percben dőlt el, amikor az európaiak háromgólos vezetésre tettek szert. Innen már nem tudott visszajönni Tunézia, amely 29–26-os vereséget szenvedett, a lengyelek pedig megszerezték második győzelmüket a csoportkörben és készülhet a középdöntőre. A Debrecenben légióskodó Adriana Placzek hét védéssel zárt. 

KÉZILABDA 
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)
Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8
18.00: Franciaország–Kína

1. Lengyelország2265–46+19 4   
2. Franciaország1143–18+25 2   
3. Kína1120–36–16 0   
4. Tunézia2244–72–28 0   
az állás

E-csoport (Rotterdam)
18.00: Ausztria–Argentína 
20.30: Hollandia–Egyiptom (Tv: M4 Sport+)

3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
Izland–Uruguay 33–19 (17–7)
Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5
18.00: Németország–Szerbia

1. Németország2270–37+33 4   
2. Szerbia2258–45+13 4   
3. Izland31284–78+6 2   
4. Uruguay3350–102–52 0   
az állás

D-csoport (Trier)
Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)
Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5
18.00: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

1. Montenegró2266–52+14 4   
2. Feröer32190–82+8 4   
3. Spanyolország21151–44+7 2   
4. Paraguay3367–96–29 0   
az állás

 

 

