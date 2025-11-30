Feröer sima győzelemmel zárta a csoportkört, és középdöntőbe jutott a női kézilabda-vb-n
C-CSOPORT
A csoportkör utolsó fordulójában az eddig két vereséggel álló izlandiak három perc játék után 3–0-ra vezettek, és bár ezt követően felzárkózott Uruguay, a folytatásban megint sokkal jobbak voltak az északiak, akik a szünetig tízgólos előnyt harcoltak ki. A második félidő ezután már csak formalitás volt: Izland nemcsak tartotta, de még növelni is tudta előnyét, és végül teljesen sima, 33–19-es győzelmet aratott, ezzel megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, és harmadikként továbbjutott a középdöntőbe, míg Uruguay három vereséggel az Elnök-kupában folytathatja. Az izlandiaknál Hafdis Renötudóttir kapus 50 százalékos hatékonysággal védett.
D-CSOPORT
Az eddig egy győzelemmel és egy vereséggel álló Feröer az eddig pont nélkül álló Paraguay ellen egyértelmű esélyesként lépett pályára a csoport utolsó találkozóján, ahol nem is borult a papírforma. A dél-amerikaiak az első percekben még jól tartották magukat, és tapadtak ellenfelükre, de a 8. perctől egyre nagyobbra duzzadt a csapatok közötti különbség. Ennek ellenére a szünet előtt még egyszer felzárkózott Paraguay, így 30 perc játék után csak három góllal vezetett Feröer. A fordulás után azonban kinyílt az olló, Paraguay elfáradt, a feröeriek pedig egymás után szerezték a gólokat – végül 36–25 lett a végeredmény, ennek köszönhetően másodikként továbbjutott csoportjából, Paraguay pont nélkül a negyedik helyen fejezte be a csoportkört. A meccsen kiemelkedően kézilabdázott a paraguayi Fernanda Insfran Mora, aki kilenc gólt is dobott, feröeri oldalon a hatgólos Maria Nólsoy emelkedett ki a mezőnyben.
F-CSOPORT
Az első fordulóban a címvédő franciáktól sima vereséget szenvedő Tunézia alaposan megnehezítette Lengyelország dolgát a csoportkör második fordulójában. Olyannyira, hogy az első félidő feléhez érve négy góllal vezetett az afrikai együttes, a lengyelek ezt követően kezdtek el folyamatosan kapaszkodni, hogy aztán a vezetést is átvegyék. A szünetben 13–13-as döntetlen állt az eredményjelzőn, és a második félidőben csak fokozódtak az izgalmak; az utolsó tíz percben hol egy, hol két góllal vezettek a lengyelek, a mérkőzés az 59. percben dőlt el, amikor az európaiak háromgólos vezetésre tettek szert. Innen már nem tudott visszajönni Tunézia, amely 29–26-os vereséget szenvedett, a lengyelek pedig megszerezték második győzelmüket a csoportkörben és készülhet a középdöntőre. A Debrecenben légióskodó Adriana Placzek hét védéssel zárt.
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
Lengyelország–Tunézia 29–26 (13–13)
Ld: Balsam 7, Kochaniak 6, ill. Ep Kerkeni 8
18.00: Franciaország–Kína
|1. Lengyelország
|2
|2
|–
|–
|65–46
|+19
|4
|2. Franciaország
|1
|1
|–
|–
|43–18
|+25
|2
|3. Kína
|1
|–
|–
|1
|20–36
|–16
|0
|4. Tunézia
|2
|–
|–
|2
|44–72
|–28
|0
E-csoport (Rotterdam)
18.00: Ausztria–Argentína
20.30: Hollandia–Egyiptom (Tv: M4 Sport+)
3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
Izland–Uruguay 33–19 (17–7)
Ld: Erlingsdóttir 6, Sturludóttir 5, ill. Castiella 5
18.00: Németország–Szerbia
|1. Németország
|2
|2
|–
|–
|70–37
|+33
|4
|2. Szerbia
|2
|2
|–
|–
|58–45
|+13
|4
|3. Izland
|3
|1
|–
|2
|84–78
|+6
|2
|4. Uruguay
|3
|–
|–
|3
|50–102
|–52
|0
D-csoport (Trier)
Feröer–Paraguay 36–25 (16–13)
Ld: Nólsoy 6, Weyhe 5, ill. I. Mora 9., Fe. Estigar 5
18.00: Montenegró–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)
|1. Montenegró
|2
|2
|–
|–
|66–52
|+14
|4
|2. Feröer
|3
|2
|–
|1
|90–82
|+8
|4
|3. Spanyolország
|2
|1
|–
|1
|51–44
|+7
|2
|4. Paraguay
|3
|–
|–
|3
|67–96
|–29
|0